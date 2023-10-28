¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤Îà³ØÎòµ¿ÏÇá¾ø¤·ÊÖ¤·¤«¡¡¥«¥¤¥íÂçÆ±µï¿Í¤¬¼èºàÂÐ±þ¤Ø
¡¡£²£°Æü¤«¤éÉ÷¼Ù¤Ç¼«ÂðÀÅÍÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê£·£±¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¸øÌ³¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£·Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ»º¤Î¿©ºà¤ò£Ð£Ò¤¹¤ë¡ÖÅìµþÌ£¤ï¤¤¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£³¡×¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¿©ºà¡¢Åìµþ¤ÎÇÀ¶È¤òÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï£³²ó·«¤êÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ø¿©¡¢¿©¡¢¿©¡Ù¡ØÇÀ¡¢ÇÀ¡¢ÇÀ¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç£³²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¡Ö·ÐºÑ¡¢·ÐºÑ¡¢·ÐºÑ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Í¥¿¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸á¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÏÀ¼¤Ë¥Ï¥ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤»¤¹þ¤àÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËüÁ´¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾®ÃÓ»á¤ÎÄ´»Ò¤ò¶¸¤ï¤»¤½¤¦¤Ê¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£¾®ÃÓ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿ÀÐ°æÌ¯»Ò»á¤Ë¤è¤ë¡Ö½÷Äë¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤¬£±£±·î¤ËÊ¸¸Ë²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥«¥¤¥íÂç³ØÂ´¶È¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿ÏÇ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¡¢¾®ÃÓ»á¤Î¥«¥¤¥íÎ±³Ø»þÂå¤ÎÆ±µï¿Í¤Î¾Ú¸À¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÈÊ¸¸Ë²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ±µï¿Í¤¬¼èºàÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö½÷Äë¡×¤ÏÈ¯ÇäÅö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÔµÄ²ñ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤ëÅÔµÄ¤¬¾®ÃÓ»á¤ËÆÉ¤ó¤À¤«¤É¤¦¤«¼ÁÌä¤·¡¢¾®ÃÓ»á¤¬¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔµÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡Ø½÷Äë¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¼þÊÕ¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥â¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ø½÷Äë¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¤Ò¤É¤¤¡Ù¤È°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸¸Ë²½¤È¤Ê¤ì¤ÐºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¡£É÷¼Ù¤È¤È¤â¤Ëµ¿ÏÇ¤â¿á¤Èô¤Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£