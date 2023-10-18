¡ÖÉã¿Æ¼º³Ê¡×Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡¦¤·¤Ð¤æ¡¼¡¡ºÊ¤ÈÅ¥¾Â·ö²Þ¤Î¤Ê¤«¡È»Ò¶¡¤ÎËÜÌ¾¸ø³«¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É¥ó°ú¤
¿Íµ¤YouTuber¡ÖÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¤·¤Ð¤æ¡¼¡Ê29¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Ç¿Íµ¤YouTuber¡¦¤¢¤ä¤Ê¤ó¡Ê30¡Ë¤Î¡ÈÉ×ÉØ·ö²Þ¡É¤¬SNS¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤·¤Ð¤æ¡¼¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤¬¡¢¡È¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Ë·ç¤±¤ë¡É¤È¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯Ã¼¤Ï10·î16Æü¤Ë¡¢¤¢¤ä¤Ê¤ó¤¬Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÔËÜÅö¤Ë¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¡¢²õ¤ì¤½¤¦¿§¡¹¡Õ¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤ÆÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤³¤È¡£
¡Ç16Ç¯10·î¤Ë¤·¤Ð¤æ¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¤¢¤ä¤Ê¤ó¤ÏÍâ¡Ç17Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò¡¢¡Ç20Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÈè¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¡ÔÊì¿Æ¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ËèÆü Æ¨¤²¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ËèÆü ¤½¤ì¤ò¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¡Õ¤Ê¤É¤ÈÅÇÏª¡£
¤µ¤é¤ËÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤Ï¡ÖÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¤Æ¤Ä¤ä¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¡Ô¤¢¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÅ·ºÍ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤±¤É ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÀ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤§ ¥¥âÃË¤À¤«¤é¡Õ¤ÈÇÍ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÔÂ¿³Û¤Î°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤·¤ÆÀäÂÐ¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤ä¤ë¡Õ¤È¡¢¤·¤Ð¤æ¡¼¤È¤ÎÎ¥º§¤â¼¨º¶¡£¡Ô¤â¤¦º£¤Î¤¦¡¼¤¯¤ó¡Ê¢¨¤·¤Ð¤æ¡¼¡Ë¤Ï²¿¤«¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤¿YouTuber¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î²½¤±Êª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢É×¤Î³èÆ°¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
17ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤ÏX¤Ç¤â¡¢¡ÔÉ×¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿Ç¯¤âÁ°¤ÎÙæ¤á»ö¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âº¬¤Ë»ý¤¿¤ì¤Æº£¤À¤ËÄ¹Ê¸¥é¥¤¥ó¤ÇÀÜ¶á¤òÇ÷³²¤µ¤ì¤Æ»ä¤ÈÉ×¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¤Ï¤â¤¦Æ±¤¸³¦·¨¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¤Æ¤Ä¤ä¤òÈãÈ½¤·¤¿¤¢¤ä¤Ê¤ó¡£
°Ê¹ß¤ÏX¾å¤Ç¤·¤Ð¤æ¡¼¤È¡ÈÉ×ÉØ·ö²Þ¡É¤Î±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¤Æ¤Ä¤ä¤âYouTube¤Î¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¹µ¤¨¼¼¡×¤ÇÁûÆ°¤ò¼áÌÀ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁûÆ°¤Ï¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÌ¾Á°»¯¤·¤¿¡©¡×»Ò¶¡¤ÎËÜÌ¾¤ò¸ø³«¤·¤¿¤·¤Ð¤æ¡¼¤ËÈãÈ½Â³½Ð
¤½¤ó¤Ê¥«¥ª¥¹¤ÊÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢¤·¤Ð¤æ¡¼¤Ï17ÆüÍ¼Êý¤Ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ô¤É¤¦¤â¡¢µõÌµ¤æ¡¼¤Ç¤¹¡£Ä¶Å¸³«¤¹¤®¤Æ¤â¤Ï¤ä¸µµ¤¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Î2¿Í¤Ë¤Ï¥¦¥ó¥³¤òÉ¬¤º¶ô¤ï¤»¤Þ¤¹¡Õ
¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤æ¡¼¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎËÜÌ¾¤È»×¤·¤Ì¾Á°¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤ä¡Ø½Ë¡¡Àá¶ç¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸»ú¤â»É½«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ä¤Ê¤ó¤µ¤ó¤È¤·¤Ð¤æ¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¡È´é½Ð¤·¡É¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÌ¾¤Ï¸øÉ½¤»¤º¤ËSNS¤Ç¤Ï¡È¥Ý¥ó¥¹¡É¡È¤×¤¯´Ý¡É¤È¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÌ¾¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È»¯¤¹¡É¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤·¤Ð¤æ¡¼¤µ¤ó¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊWEB¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë
É×ÉØ·ö²Þ¤Î¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ»Ò¶¡¤ÎËÜÌ¾¤òSNS¾å¤Ë»¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¤Ð¤æ¡¼¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¡È¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤°»öÂÖ¤Ë¡£
¡Ôº£¤Þ¤ÇÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤òÉ×ÉØ·ö²Þ¤·¤¿¤«¤é¤È¾¡¼ê¤Ë¸ø³«¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¥¢¥ó¥¿¤ÎÉé¤±¤À¤è¡£Éã¿Æ¼º³Ê¡£¤Ê¤¼¡¢·ÝÇ½¿Í¡¦ÍÌ¾¿Í¤Î°ìÉô¤È¤Ï¤¤¤¨Â¿¿ô¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ÎÌ¾Á°¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É×ÉØ·ö²Þ¤Ë»Ò¤É¤â¤ò´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤ÇÌ¾Á°»¯¤·¤¿¡©»Ò¶¡¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡£²Ç¤¬Áþ¤«¤Ã¤¿¤é»Ò¶¡¤Ë¤Þ¤ÇÅö¤¿¤ë¤Î¤«¡¡Âç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤ÆÄ¶¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Õ
¡ÔºòÆü¤«¤é¤¢¤ä¤Ê¤ó¤È¤·¤Ð¤æ¡¼¹Ó¤ì¤Æ¤ÆÄÉ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤·¤Ð¤æ¡¼¤âÁêÅö¤ä¤Ù¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É»Ò¶¡¤ÎÌ¾Á°»¯¤·¤¿¤ÎËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¤¤Á¤Ð¤óÌµ¤¤¤ä¤ó¡£²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤»Ò¶¡´¬¤¹þ¤à¤Ê¤è¡Ä¡Ä¡Õ
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤¢¤ä¤Ê¤ó¤Ï¤·¤Ð¤æ¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ô¤¤¤¤Ì¾Á°¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¦¤Á¤Î»ÒÃ£¡£»Ò¤É¤â¤¬²Ä°¥ÁÛ¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÉ½ÌÌ¤À¤±¸«¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ÎÇ¾»à¿Í´Ö¤Ê¤Î¤ÇÌµ»ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÛ¤ì¡£¤¢¤È¡¢¥¦¥ó¥³¤Ï¿©¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¤¥Ä¤À¤±¿©¤¨¤Ð¤¤¤¤¡Õ¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ä¤Ê¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎËÜÌ¾¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¼¡¼¡£