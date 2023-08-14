Ç®Ãæ¾É¤Ç¹âÎð¼ÔÁê¼¡¤®»àË´...¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó´÷Èò¡×¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¡©¡¡ËÜ¿Í¡¦²ÈÂ²¤¬µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
2023Ç¯7·î²¼½Ü¡¢Åìµþ¡¦ÅìÂ¼»³»Ô¤Ç¹âÎð¤ÎÃË½÷4¿Í¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤½»Âð¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢È¯¸«»þ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£
¹âÎð¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤¬µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢°å»Õ¤¬´Æ½¤¤¹¤ëÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¿ä¿Ê¡ÖÇ®Ãæ¾É¥¼¥í¤Ø¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤º¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«
ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤ÎÈ¯É½¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î24Æü¡Á30Æü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¹ñ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ëµßµÞÈÂÁ÷¤Ï¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬56.5%¤òÀê¤á¤¿¡£7·î31Æü¡Á8·î6Æü¤â57.3¡ó¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔ´Æ»¡°åÌ³±¡¤ÎÈ¯É½¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤ÎÅìµþÅÔ23¶è¤Ë¤ª¤±¤ë²Æ´ü¤ÎÇ®Ãæ¾É»àË´¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢87¡ó°Ê¾å¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£²°Æâ¤Ç¤ÎÁ´ÂÎ¤Î»àË´¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢85¡ó°Ê¾å¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÖÇ®Ãæ¾É¥¼¥í¤Ø¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï2023Ç¯¡¢60ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤¬¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯Âå¤â8³ä°Ê¾å¤Ç¡¢60Âå¡¦70Âå¤Ï¥¨¥¢¥³¥óÍøÍÑ¡¢80Âå¡¦90Âå¤ÏÁë¤ò³«¤±¤¿É÷ÄÌ¤·¤ò¹Ô¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Çµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ò¤É¤ÎÀ¤Âå¤â5³äÁ°¸å¤Î¿Í¤¬¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤äÀðÉ÷µ¡¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¤¹¤®¤ë¤È¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤â¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹âÎð¼Ô¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡£8·î8Æü¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÖÇ®Ãæ¾É¥¼¥í¤Ø¡×Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï²¹ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¼å¤¯¡Ö½ë¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼¼Æâ¤Ç¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ã¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎ¤ÎÇ®¤ò¼þ°Ï¤ËÆ¨¤¬¤¹Ç½ÎÏ¤¬Äã¤¯¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Î¤É¤Î³é¤¤â´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤¹ºÝ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×
¡ÖÇ®Ãæ¾É¥¼¥í¤Ø¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë±þµÞ½èÃÖ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¤Õ¤é¤Õ¤é¤¹¤ë¡¢´é¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡Ê¤á¤Þ¤¤¤ä´é¤Î¤Û¤Æ¤ê¡Ë
¢¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ë¡¢¶ÚÆù¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤¹¤ë¡Ê¶ÚÆùÄË¤ä¶ÚÆù¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¡Ë
£ÂÎ¤¬¤À¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÇ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÊÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¤äÅÇ¤µ¤¡Ë
¤´À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ê´À¤Î¤«¤¤«¤¿¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡¿È¯´À°Û¾ï¡Ë
¥Èé¤Õ¤ò¿¨¤ë¤È¤È¤Æ¤âÇ®¤¤¡¢Èé¤Õ¤¬ÀÖ¤¯¥«¥µ¥«¥µ¤¹¤ë¡ÊÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¡¢Èé¤Õ¤Î°Û¾ï¡Ë
¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤âÈ¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ê°Õ¼±¾ã³²¡Ë
§¼«Ê¬¤Ç¿å¤ò°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ê¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë
¼ãÇ¯¡ÁÃæÇ¯¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡ÖÏ«ºîÀÇ®Ãæ¾É¡×¤ËÈæ¤Ù¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡ÖÈóÏ«ºîÀ¡Ê¸ÅÅµÅª¡ËÇ®Ãæ¾É¡×¤Ï¡¢¿ôÆü¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë°²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Î3¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î¡Á10·î¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£8·î¤ÏËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¯¡¢Åì¡¦À¾ÆüËÜ¤È²Æì¡¦±âÈþ¤Ç¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£9·î¤ÏËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¯¡¢À¾ÆüËÜ¤È²Æì¡¦±âÈþ¤Ç¤Ï¹â¤¤¸«¹þ¤ß¤À¡£10·î¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
ÎãÇ¯¤è¤ê½ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡£²ÈÂ²¤äËÜ¿Í¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤À¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÌî³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ÈµÙ·Æ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤¹ºÝ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤¤¤ë´Ä¶¤òµÒ´ÑÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë²¹¼¾ÅÙ·×¤äÇ®Ãæ¾É·×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¯É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤´Ä¶¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎä¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¸þ¤¤òÄ´Àá¤·¤¿¤ê¡¢É÷¤¬Ä¾ÀÜÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀðÉ÷µ¡¤ä¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×