¼«Å¾¼Ö¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥ó¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤ÏÉ¬Í×¡© ¸µ·Ù´±¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¹Í»¡
2023Ç¯6·î¡¢¤¢¤ëTwitter¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»ÒÏ¢¤ì¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ë¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤¬¡Ö¤É¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤éÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¡ª¡×¤È¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¥«¥´¤Ë¤Ä¤«¤ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤ËÀÜ¿¨¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Twitter¾å¤Ç¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤â¤½¤â¼«Å¾¼Ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ã¤ÆÊâÆ»¤òÁö¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏTwitter¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼«Å¾¼Ö¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥óÌäÂê¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤Æ¼«Å¾¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼é¤ë¤Ù¤¥ë¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ê¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¸µ·Ù»¡´±¡¿Âë¶¶¸øÀë¡Ë
¡ü¼«Å¾¼Ö¤ÏÊâÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¤Þ¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Å¾¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬²þ¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï¡Ö¸òÄÌ¼å¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¼«Å¾¼Ö¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Å¾¼Ö¤Î¤³¤È¤òÊâ¹Ô¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤¯¸òÄÌ¼å¼Ô¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö·Ú¼ÖÎ¾¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼Ö¤ÎÃç´Ö¡×¤À¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÏÆ»Ï©³°¤Î»ÜÀß¤ä¾ì½ê¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²£ÃÇ¤äÃó¼Ö¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¸ÂÅÙ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¸¶Â§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÖÆ»¤òÁö¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÆ»Ï©¸òÄÌË¡Âè17¾ò1¹à¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢¼«Å¾¼ÖÄÌ¹Ô²Ä¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¼«Å¾¼ÖÄÌ¹Ô¶èÊ¬¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬»ùÆ¸¡¦ÍÄ»ù¡¦¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤Ç¼ÖÆ»¤òÁö¤ë¤Î¤¬´í¸±¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Îã³°Åª¤ËÊâÆ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êä½õ¥·¡¼¥È¤òÁõÃå¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÉÔ°Õ¤ÊÆ°¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤âÆó¿Í¾è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼ÖÆ»¤òÈò¤±¤ÆÊâÆ»¤òÁö¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎã³°¤ÎÈÏ°Ï¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊâÆ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÊâÆ»¤ÎÃæ±û¤«¤é¼ÖÆ»´ó¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ò½ù¹Ô¤¹¤ë¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤ë¤È¤¤Ï°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°ÂÁ´¤ÊÂ®ÅÙ¡¦ÊýË¡¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·è¤Þ¤ê¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÆ±Ë¡Âè63¾ò¤Î4Âè2¹à¡Ë
¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡¢2Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Þ¤¿¤Ï²ÊÎÁ¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖÆ»¤ò¤¢¤±¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤È¤·¤Æ¤Î¥Ù¥ë¤Ï°ãÈ¿
ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë°ìÈÌ²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÊâÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Êâ¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡ÖÆ»¤ò¤¢¤±¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤È¤·¤Æ¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò1173Ì¾¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢23.1¡ó¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ù¥ë¤Ï¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼Ö¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö·Ù²»´ï¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ë¡Âè54¾ò¤Ï¡Ö·ÙÅ«¤Ê¤é¤»¡×¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¡¦¶è´Ö¤ä´í¸±¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢·Ù²»´ï¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö´í¸±¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¡×¤È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐµÞ¤Ê¸Î¾ã¤Ê¤É¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ËÈò¤±¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Á°Êý¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬µÞÂ®¤ËÀÜ¶á¤·¤ÆÈò¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÁÛÄê¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤é¤«¤Ê¤é¤º¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ää»ß¡¦²óÈò¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ºî¤Ç´í¸±¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÊâÆ»¤òÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð½ù¹Ô¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°ÂÁ´¤ÊÂ®ÅÙ¡¦ÊýË¡¤ÇÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤´í¸±¤¬Ç÷¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤Û¤Ü¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°Êý¤òÊâÆ»¤ÎÉý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î¿ÊÏ©¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ï¡Ö´í¸±¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¼ÖÆ»¤Ë¹ß¤ê¤ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ²¡¤·¤ÆÊâ¤¯¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ìÀ¼¤«¤±¤Æ½ù¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡üÊâÆ»¤Î¼«Å¾¼Ö¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥óÌäÂê¡¢·Ù»¡¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¦È¯¤¹¤ë¤Î¤«¡©
Á´¹ñ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·ÊâÆ»¤òÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆ»¤ò¤¢¤±¤Æ¡×¤È¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤¹¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò·Ù»¡´±¤¬¸½Ç§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ï¸·¤·¤¯Å¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æü¤´¤í¤«¤é¡Ö¤½¤³¤Î¤±¡¢¤½¤³¤Î¤±¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥ó¤È¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤¹¼«Å¾¼Ö¤Ë¤¤¤éÎ©¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¯·ºÈ³¤ò²Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈË¾¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Å¾¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÆ±¤¸ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥¤¥ä¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¡Ö¼«Å¾¼Ö¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥óÌäÂê¡×¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊâÆ»¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÂ¨Å¦È¯¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°·¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯8·î¤Ë·Ù»ëÄ£¤¬³Æ·Ù»¡½ð¤Ø¤ÈÄÌÃ£¤·¤¿¼è¤êÄù¤Þ¤êÍ×ÎÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿®¹æÌµ»ë¡¦°ì»þÉÔÄä»ß¡¦±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö½ù¹Ô¤»¤ºÊâÆ»ÄÌ¹Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀÖÀÚÉä¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼Ô¼«¿È¤¬½ÅÂç¤Ê¿Í¿È»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö´í¸±¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·Ù²»´ï¤Î»ÈÍÑ¡×¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö½ù¹Ô¤»¤º¤ËÊâÆ»ÄÌ¹Ô¡×¤Ï´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÄä»ß¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÊâÆ»¤òÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë¡Ö°ãÈ¿¤À¡ª¡×¤ÈÅ¦È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤ÎÄê¤á¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤Î¤Ç³¹Æ¬¤Î·Ù»¡´±¤âÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸ýÆ¬Ãí°Õ¤ä·Ù¹ð¥«¡¼¥É¤Î¸òÉÕ¤Ç¤È¤É¤Þ¤ë¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊâÆ»¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¥Ù¥ë¤ò¤Ê¤é¤·¤ÆÊâ¹Ô¼Ô¤Ë²óÈò¤ò¶¯¤¤¤Ê¤¬¤é¹âÂ®ÅÙ¤ÇÁö¤ë¹Ô°Ù¤ä¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¸·¤·¤¯Å¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ÊâÆ»¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥óÌäÂê¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤ÎÄê¤á¤Ç¤¹¡£
Twitter¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ÖÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Å¾¼Ö¤¬ÊâÆ»¤òÁö¤ë¤Î¤Ï°ãË¡¡×¡ÖÉÔÉ¬Í×¤Ê¥Ù¥ë¤Ï°ãË¡¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ÏÎã³°¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¤ÆÀäÂÐ¤Ë¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¡ÖÆ»¤ò¤¢¤±¤Æ¡×¤È¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤¹¹Ô°Ù¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÍÊ¸î¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ËÈ¿¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È°Â°×¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè10¾ò¤Ë¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÄÌ¹Ô¶èÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êâ¹Ô¼Ô¤Ï¡¢ÊâÆ»¤Þ¤¿¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÅù¤ÎÄÌ¹Ô¤Ë½½Ê¬¤ÊÉý°÷¤òÍ¤¹¤ëÏ©Â¦ÂÓ¤È¼ÖÆ»¤Î¶èÊÌ¤Î¤Ê¤¤Æ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Î±¦Â¦Ã¼¤Ë´ó¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÖÆ»¤Î²£ÃÇ¡¢Æ»Ï©¹©»ö¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤òÍýÍ³¤Ë»Í³Ñ»ÍÌÌ¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¡Öº¸Â¦¤òÊâ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¼ÖÆ»¤Ë½Ð¤¿¤éÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ø¶ì¤·¤¤¼Ò²ñ¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Ë¤ª¤±¤ë´í¸±¤òËÉ»ß¤·¡¢¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´¡¦±ß³ê¤ò¿Þ¤ê¡¢Æ»Ï©¤Î¸òÄÌ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¾ã³²¤ÎËÉ»ß¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÅª¤ò¤â¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿Ë¡Î§¤Ç¤¹¡£¡Ö´í¸±ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÂêÌÜ¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢±ß³ê¤Ê¸òÄÌ¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êâ¹Ô¼Ô¡¦¼«Å¾¼Ö¡¦¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢Æ»Ï©¤ò»È¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡Ö´í¸±¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤òË¸¤²¤Ê¤¤¡×¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¹â¤á¹ç¤¦¤³¤È¤³¤½¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¸òÄÌ¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü¼«Å¾¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È
¡Ö¼«Å¾¼Ö¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥óÌäÂê¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬°ÂÁ´¡¦±ß³ê¤Ê¸òÄÌ¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿´ÆÀ¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ï¼Ö¤ÎÃç´Ö¡×¤Ê¤Î¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¤³¤È¤òÊâ¹Ô¼Ô¤ÈÆ±¤¸¸òÄÌ¼å¼Ô¤À¤È¹Í¤¨¤ëÉ÷Ä¬¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ÎÃç´Ö¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¼ÖÆ»¤òÁö¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤Ê¤Î¤À¤È¿´ÆÀ¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤¬µö¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤½¤ì¤ÏÎã³°¤Ç¤¢¤ê¡¢Îã³°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤ÏË¡Î§¤¬Äê¤á¤ë¾ò·ï¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¡ÖÆ»¤ò¤¢¤±¤í¡×¤È¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢ÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÊâÆ»¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¼«Æ°¼Ö¤¬¡ÖÆ»¤ò¤¢¤±¤í¡×¤È¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯¡Ö¤Ê¤¼ÊâÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÊâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ»¤ò¤¢¤±¤í¤Ê¤ó¤Æ²£Ë½¤À¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼«Å¾¼Ö¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê±¿Å¾¤äÌµËÅ¤Ê±¿Å¾¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Å¾¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶áÇ¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤ä¡¢»þ´Ö¤òµÞ¤°¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷¤ÎÌµËÅ±¿Å¾¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ç¡Ö¼«Å¾¼Ö¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥óÌäÂê¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿È¯¤·¡¢¼Ò²ñ¤¬Âç¤¤ÊÀ¼¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Å¾¼Ö¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÁÖ²÷´¶¤â¹â¤¤¾è¤êÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡Î§¤Îµ¬À©¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ì¤Ð¼«Å¾¼Ö¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â¤¬¤³¤ì°Ê¾å·ø¶ì¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¤Û¤«¤Î¼Ö¤ò»×¤¤¤ä¤ëÍ¥¤·¤¤±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£