¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¡Ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô£±£·Ëü¿Í¡Ö¥Á¥ÓÇ¡×¤ÎÈá¤·¤¤»ö¾ð
¾®Ç¾É¤ÇÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÇ¤¬¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ»æ¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤ÎºÇ¶á¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë½Ð¿È¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¡Ê£²£¹¡Ë¤ÏºòÇ¯£²·î¡¢¡ÖËåÄï¡×Ç¤Î¥Ô¥°¡Ê¥á¥¹¡Ë¤È¥À¥ó¥Æ¡Ê¥ª¥¹¡Ë¤òÍÜ»Ò±ïÁÈ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ô¥°¤ÎÂÎ¤Ï¿ô½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤é¤º¡¢½Ã°å¤«¤é¾®Ç¾É¤¬µ¿¤ï¤ì¡¢Â¾¤ÎÇ¤è¤ê¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
Ç¤Î¼÷Ì¿¤ÏÄÌ¾ï£±£²¡Á£±£¸Ç¯¤À¤¬¡¢¥Ô¥°¤Ï£¶¡Á£¸Ç¯ÄøÅÙÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ô¥°¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â¾®Ç¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¥À¥ó¥Æ¤ÏÀµ¾ï¤Ë°é¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ£±£¸¥«·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¡¢»Ð¤ÎÂÎ³Ê¤ÏÄï¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£
³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê²¼¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¾®¤µ¤Ê¥Ô¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ï²È¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë³¬ÃÊ¤È¥¹¥í¡¼¥×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥°¤Ï¡¢º£Ç¯£²·î¤«¤éÂ¤ò°ú¤¤º¤ë¤Ê¤É´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤ò·Ð¸³¤·»Ï¤á¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ô¥°¤ÎÀÔÄÇÀ®Ä¹ÈÄ¤¬¤Þ¤È¤â¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ï¾¹ü¤âÀµ¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤Î¡Ö¥Á¥ÓÇ¡×¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼¹»ö¡×¤¿¤Á¤«¤éÂç¤¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥°¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï£±£·Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¥Ô¥°¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂçÀÚ¤À¡×¡Ö»ä¤¬°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£