5日午後2時42分頃、石川県能登地方を震源とするマグニチュード6.3の地震が発生し、石川県で最大震度6強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

5日午後2時42分頃、石川県で最大震度6強を観測する地震が発生しました。震源地は石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.3度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.3と推定されます。
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度6強】
◆石川県
珠洲市

【震度5強】
◆石川県
能登町

【震度5弱】
◆石川県
輪島市

【震度4】
◆新潟県
妙高市　上越市　長岡市　三条市　十日町市　刈羽村　佐渡市

◆富山県
舟橋村　高岡市　氷見市　小矢部市　射水市

◆石川県
七尾市　羽咋市　志賀町　中能登町　穴水町　金沢市　小松市　かほく市　能美市

◆福井県
あわら市　福井坂井市

【震度3】
◆福島県
只見町　西会津町　湯川村

◆新潟県
糸魚川市　柏崎市　小千谷市　加茂市　見附市　魚沼市　南魚沼市　出雲崎町　新潟北区　新潟東区　新潟中央区　新潟江南区　新潟秋葉区　新潟南区　新潟西区　新潟西蒲区　燕市　阿賀野市　弥彦村　阿賀町

◆富山県
富山市　魚津市　滑川市　黒部市　上市町　立山町　入善町　富山朝日町　砺波市　南砺市

◆石川県
宝達志水町　加賀市　白山市　野々市市　川北町　津幡町　内灘町

◆福井県
福井市　越前市　永平寺町

◆長野県
長野市　飯山市　小谷村　野沢温泉村　信濃町　小川村　栄村　諏訪市

◆岐阜県
高山市　飛騨市　白川村

◆滋賀県
長浜市