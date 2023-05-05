石川県で震度6強の地震 津波の心配なし
5日午後2時42分頃、石川県能登地方を震源とするマグニチュード6.3の地震が発生し、石川県で最大震度6強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。
地震の概要
5日午後2時42分頃、石川県で最大震度6強を観測する地震が発生しました。震源地は石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.3度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.3と推定されます。
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
震度3以上が観測された市町村
【震度6強】
◆石川県
珠洲市
【震度5強】
◆石川県
能登町
【震度5弱】
◆石川県
輪島市
【震度4】
◆新潟県
妙高市 上越市 長岡市 三条市 十日町市 刈羽村 佐渡市
◆富山県
舟橋村 高岡市 氷見市 小矢部市 射水市
◆石川県
七尾市 羽咋市 志賀町 中能登町 穴水町 金沢市 小松市 かほく市 能美市
◆福井県
あわら市 福井坂井市
【震度3】
◆福島県
只見町 西会津町 湯川村
◆新潟県
糸魚川市 柏崎市 小千谷市 加茂市 見附市 魚沼市 南魚沼市 出雲崎町 新潟北区 新潟東区 新潟中央区 新潟江南区 新潟秋葉区 新潟南区 新潟西区 新潟西蒲区 燕市 阿賀野市 弥彦村 阿賀町
◆富山県
富山市 魚津市 滑川市 黒部市 上市町 立山町 入善町 富山朝日町 砺波市 南砺市
◆石川県
宝達志水町 加賀市 白山市 野々市市 川北町 津幡町 内灘町
◆福井県
福井市 越前市 永平寺町
◆長野県
長野市 飯山市 小谷村 野沢温泉村 信濃町 小川村 栄村 諏訪市
◆岐阜県
高山市 飛騨市 白川村
長浜市