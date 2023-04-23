¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¤³¤È¡©¡×¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡¡¥ª¥ê¥é¥¸ÃæÅÄÆØÉ§¤¬à·ÝÇ½³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá¤Ë¡Ö°úÂà¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡×¤ÈÄ©È¯
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ù¤ÎÃæÅÄÆØÉ§¤¬¡¢4·î20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃæÅÄÆØÉ§¤Î¥È¡¼¥¯ - NAKATA ATSUHIKO TALKS¡Ù¤ò¹¹¿·¤·¡¢
¡Ø¼¡Ä¹²ÝÄ¹²ÏËÜ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¡ÖµÈËÜ·Ý¿Í³¦·¨¤Î¤È¤¢¤ë±½ÏÃ¡×¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ù
¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤ÏÀèÆü¡Ø¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡Ù²ÏËÜ½à°ì¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÏÃ¤ò¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏµÜÇ÷ÇîÇ·¤ä¡Ø¥«¥é¥Æ¥«¡ÙÆþ¹¾¿µÌé¡¢¡Ø¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡Ù¤Î¥È¥·¤é·Ý¿ÍÂçÀª¤¬½¸¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃæÅÄ¤Ï»Å»ö¤ÇÃÙ¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥È¥·¤È¡Ø¤Ï¤ó¤Ë¤ã¡Ù¶âÅÄÅ¯¤é¿ô¿Í¤È¾®µ¬ÌÏ¤Ç£²¼¡²ñ¤Ø¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï·Ý¿Í³¦¤Î¥¦¥ï¥µÏÃ¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÃæÅÄ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¦¥ï¥µ¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤ÏÃæÅÄ¤¬°ÊÁ°¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÀèÇÚ·Ý¿Í¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ë
¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤ÇÃæÅÄ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡×
¤Èà¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¤é¤ì¤¿á¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£·Ý¿Í³¦·¨¤Ç¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Î¥¦¥ï¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ì¾Á°¤ÏÉú¤»¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÃæÅÄ¤Ï¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¿´¶¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤â¤Ã¤È·ù¤À¤È»×¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²¶¤Î»ö¤½¤ó¤ÊÌÜ¾ã¤ê¡© ²¶¤Î¤³¤È¶¼°Ò¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ²¶¤Î»öÉÝ¤¤¡©¡×
¤ÈÄ©È¯¡£¤µ¤é¤Ë
¡Ö´°Á´¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¾¡¤Á¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤´°úÂà¤µ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¤È°úÂàÀë¹ð¤Þ¤ÇÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¦¥ï¥µ¤¬·Ý¿Í³¦·¨¤ÇÎ®¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÃæÅÄ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÀèÇÚ¤¬Â¾¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ
¡Ö¸À¤¤¤Õ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¿ê¤¨´¶¤¸¤ë¤è¤Í¡£ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£µá¿´ÎÏ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡×
¤È¸À¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÂçÊª·Ý¿Í¤òÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÅÄ¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ï¼ç¤ËµÜÇ÷¤µ¤ó¡¢»³ËÜ·½°ì¤µ¤ó¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ê¤É¡£µÜÇ÷¤µ¤ó¤È»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï°ì½ï¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÈÖÁÈ¤â¤ä¤ë¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¹¹¥³¥é¥Ü¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸«¤Æ¤â¡¢à¾¾ËÜ¤µ¤ó¤òÀú¤ëÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î·Ý¿Íá¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇàÂç¸æ½ê·Ý¿Íá¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¤·¤¿¤³¤È¤ÇµÈËÜ¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¤âà¼Õ¤ì¡ªá¤È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â¹ßÈÄ¤·¡¢·ë¶Éµï¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤òÂà¼Ò¤·¤¿¡£ÃæÅÄ¤µ¤ó¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¾¾ËÜ¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ°²è½ªÈ×¤Ç¤½¤ì¤é¤·¤¯àÆ÷¤ï¤¹áÈ¯¸À¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸«¤Æ¤ë¡Á¡© ¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤í²¶¤ÎÆ°²è¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡£¤ª¤ì¤Î»ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¯¤é¤¤¸«¤Æ¤ë¤À¤í¡© ¤½¤³¤Ç°ì¤ÄÄó°Æ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥×¥í¥°¥ì¥¹¡Ù¡ÊÃæÅÄ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ë¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¡© Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£à·ÝÇ½³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá¤È¤·¤ÆÃæÅÄ¤Î¡Ø¥×¥í¥°¥ì¥¹¡Ù¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¡×
¡Öà·Ý¿Í³¦¤Î¥È¥Ã¥×á¤Î¤¢¤Î¿Í¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ø¥×¥í¥°¥ì¥¹¡Ù¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¡×
¤ÈÀèÇÚ¤ò¥À¥·¤ËÀëÅÁ¤Þ¤Ç¤¹¤ë»ÏËö¤À¡£
¤³¤ÎÅ¥¾Â¤Î¥Ð¥È¥ë¡¢à¥«¥ê¥¹¥Þ·Ý¿Íá¥µ¥¤¥É¤«¤éÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£