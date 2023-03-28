ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ïº£¤«¤é¤µ¤é¤Ë4³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡Ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëŽ¢ÀäË¾Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂŽ£¤ÎËöÏ©
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±§º´ÈþÅµÌé¡ØÅÅÎÏ´íµ¡¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ÎÂè4¾Ï¡ÖÅÅÎÏ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÅìÆüËÜ¤ÎÅÅÎÏÉÔÂ¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç³Î¼Â¤ËÂ³¤¯
Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤Î¼ûµëÉ¯Ç÷»þ¤ÎÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡Äã¤¹¤®¤ë¥Ù¡¼¥¹¥í¡¼¥ÉÅÅ¸»ÈæÎ¨
¥Ù¡¼¥¹¥í¡¼¥ÉÅÅ¸»¡§È¯ÅÅ¥³¥¹¥È¤¬ÄãÎ÷¤ÇÃëÌë¤òÌä¤ï¤º°ÂÄêÅª¤Ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤ëÅÅ¸»¡£¸¶»ÒÎÏ¡¢¿åÎÏ¡¢ÃÏÇ®¤Ê¤É¡£ÀÐÃº²ÐÎÏ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¬ºÇ¶á¤Ï¥ß¥É¥ëÅÅ¸»¤Ë¶á¤¤±¿ÍÑ¤¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÊÃë¤Ç¤â¡ËÄã¤¤VREÅÅ¸»ÈæÎ¨
VREÅÅ¸»¡§¼«Á³¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÎÏ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÅÅ¸»¡£ÂÀÍÛ¸÷¡¢É÷ÎÏ¤Ê¤É¡£
£ÅÅÎÏÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î²á¾ê°ÍÂ¸
¤Â¾ÃÏ°è¤Ø¤Î¾ï»þ¶¡µë°ÍÂ¸
¤³¤ì¤é¤ÎÁ´¤Æ¤¬2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç²ò·è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¤³¤Î2¡Á3Ç¯¤Ç²ò·è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¸½¾õ°Ý»ý
ÆÃ¤Ë¡Ö¡Äã¤¹¤®¤ë¥Ù¡¼¥¹¥í¡¼¥ÉÅÅ¸»ÈæÎ¨¡×¤ÎÌäÂê¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢¸½ºßÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇðºê´¢±©¸¶È¯¤äÅì³¤¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤¬¿Ê¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥í¡¼¥ÉÅÅ¸»¤ÎÈæÎ¨¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¾å¤¬¤é¤º¡¢¤Þ¤¿²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÇÑ»ß¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¶¡µëÎÏ¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤Î¸ú²Ì¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄêÀ¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤¬¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌäÂê²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÙÀÜ¤¹¤ëÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤âÉ¬Á³Åª¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÅÅÎÏÉÔÂ¤ÏÅìÆüËÜÃ±°Ì¤È¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
²¾¤ËÅìµþ¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌäÂê¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤ÇµÞÂ®¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÅÅÎÏÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÂç·¿ÃßÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢ÃæÉô¤äÅìËÌ¤È¤¤¤¦ÎÙÀÜÃÏ°è¤ÎÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬·òÁ´²½¤·¤ÆÂ¾ÃÏ°è¤«¤é¤Î¶¡µë¤¬Áý¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÊª»ö¤ÏÅÔ¹ç¤è¤¯¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÆÃ¤ËÃßÅÅÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÏÅý¤ÇVREÅÅ¸»È¯¤ÎÅÅÎÏ¤ò¥Ô¡¼¥¯¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Ë¤ÏÌ¤¤À¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡£
¢£¿ôÇ¯¤Ï²Æ¤ÈÅß¤ËÀáÅÅ¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤ë
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤Ï¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ëÅß¤ä²Æ¤ÏÅÅÎÏ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÇÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Â¾Êý¤ÇÅÅÎÏÉÔÂ¤ÎÀ¸³è¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¾õ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Ê¤éÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö²æ¡¹¤Î¶ÛµÞ»þ¤ÎÀáÅÅ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤é¤À¡£
ËÜÅö¤ËÅÅÎÏÉÔÂ¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¤Î¤ÏÇ¯´Ö¤Ç¤»¤¤¤¼¤¤¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥«·î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤ÎÉÔÊØ¤Ê¤é¤ÐÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â²æËý¤ä¹©É×¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÅÎÏ¼ûµë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÈÌ¤ËÅÅÎÏ¤ÎÍ½È÷Î¨¤¬10¡ó¤òÀÚ¤ë¤ÈÄäÅÅ¤Ø¤Î²«¿§¿®¹æ¤¬ÅÀ¤È¤â¤êÉáÃÊ»È¤ï¤Ê¤¤È¯ÅÅ½ê¤¬²ÔÆ¯¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍ½È÷Î¨¤¬8¡ó¤òÀÚ¤ë¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÂÐºö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡¦Á°Æü¤ËÍ½È÷Î¨8¡ó¤òÀÚ¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤È¡ÖÅÅÎÏ¤Î¼ûµë¤Ò¤ÃÇ÷¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¡¢´ë¶È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÀáÅÅ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë
¡¦¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Æü»þÅÀ¤ÇÍ½È÷Î¨5¡ó¤òÀÚ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¯ÉÜ¤«¤é¡Ö¼ûµë¤Ò¤ÃÇ÷Ãí°ÕÊó¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²ÈÄí¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÀáÅÅ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢
¡¦¤µ¤é¤ËÁ°Æü»þÅÀ¤ÇÍ½È÷Î¨¤¬3¡ó¤òÀÚ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¼ûµë¤Ò¤ÃÇ÷·ÙÊó¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤ë
¡¦¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¤ËÅöÆü¤ËÍ½È÷Î¨¤¬1¡ó¤ò²¼²ó¤ë¤È¡¢¼Â¼ûµë¤Î2»þ´ÖÄøÅÙÁ°¤«¤é¡Ö·×²èÄäÅÅ¤Î¼Â»Ü¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢À¯ÉÜ¤«¤é¶¯À©Åª¤ËÅÅÎÏ¤Î»ÈÍÑ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¡£
¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ÇÄäÅÅÂÐºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡¦Í½È÷Î¨5¡ó¤òÀÚ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÀáÅÅ¤ò°Õ¼±¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢
¡¦Í½È÷Î¨3¡ó¤òÀÚ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë¶¯À©Åª¤ÊÄäÅÅ¤¬»Ï¤Þ¤ë³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£ÉáÃÊ¤«¤éÅÅµ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®
¤¿¤À²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÅÅ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï°Æ³°Âç¤¤¯¡¢2022Ç¯6·î30Æü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÍ½Â¬»þÅÀ¤ÇÍ½È÷Î¨¤Ï3.1¡ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Î´í¸±¿å½à¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÅöÆü¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÀáÅÅ¤Î¸ú²Ì¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇÍ½È÷Î¨9.3¡ó¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹ËÅÏ¤ê¤ÎÅÅÎÏ¶¡µëÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤¿¤À·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐÀáÅÅ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢ÀáÅÅÍ×ÀÁ¤¬¤«¤Ê¤ê¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÅÎÏ¼ûµë¤¬¸·¤·¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿7·î¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²æ¡¹¤ÏÉáÃÊ·ë¹½ÅÅµ¤¤ò±óÎ¸¤Ê¤¯¡¢²á¾ê¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅÅÎÏÉÔÂ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸½¾õ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡È¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¡ÉÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÉÔÄ´¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î±Æ¶Á¤Çº£°Ê¾å¤ËÇ³ÎÁÄ´Ã£¤¬½çÄ´¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉ²Ã¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ì¤ÐÀáÅÅ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¡µëÎÏ¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÌäÂê²ò·è¤Ë¤«¤«¤ëÇ¯¿ô¤Ï
¤¿¤À¸½¼Â¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£¸å10Ç¯Ã±°Ì¤Ç¤Ï²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤Ï¿·Àß¤è¤ê¤âÇÑ»ß¤¬Ä¶²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç²ÔÆ¯¤¬¸«¹þ¤á¤ë¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÈ¯ÅÅÇ½ÎÏ¤ÎÂçÉý¤ÊÀÑ¤ßÁý¤·¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇÅìÆüËÜ¤Ë½»¤à²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¡Á3Ç¯¡¢Ä¹¤±¤ì¤Ð10Ç¯¤ÏÅÅÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¸½¾õ¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¤Î10Ç¯¶¯¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ë10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤Ç¤³¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤ÏÅìµþ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï²ÆÅß¤ÎÅÅÎÏ»ö¾ð¤¬¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤ÏÀáÅÅ°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¤¿¤À·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÅÅÎÏÉÔÂ¤ËÈ¼¤¦ÀáÅÅ¼«ÂÎ¤¬²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÌäÂê¤ÏÂ¾¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£¹ñºÝÅª¤ËÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¹â¤¤¡©¡¡°Â¤¤¡©
¤µ¤ÆÁ°¹à¤Ç¡ÖÅÅÎÏÉÔÂ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÂ²¼¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÅÎÏÎÁ¶â¤Î¹âÆ¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÜ²¼ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅÅÎÏÎÁ¶â¤¬¾å¾ºÃæ¤Ç¡¢2022Ç¯11·î»þÅÀ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ò¸«¤ë¤È2021Ç¯¤«¤é²æ¤¬¹ñ¤ÎÅÅÎÏÎÁ¶â¤Ï20¡óÄøÅÙ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¹ñºÝÅª¤ËÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÅÅÎÏÎÁ¶â¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
ÂåÉ½Åª¤ËÂ²¼¤Î2022Ç¯Ëö¤ÎÂç¸ý¤ÎÅÅÎÏÎÁ¶â¤òÆüÆÈÊÆ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤À¤¤¤¿¤¤¡¢
¡¦ÆüËÜ¡§22.58±ß¡¿kWh
¡¦¥É¥¤¥Ä¡§0.175€¡¿kWh¡Ê¢â24.7±ß¡¿kWh¡Ë
¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§0.861¡ð¡¿kWh¡Ê¢â11.4±ß¡¿kWh¡Ë
¤ÈÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹â¤¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤·Äã¤¤¤È¤¤¤¦¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¥É¥¤¥Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï8·î¤Ë¤Ï0.469€¡¿kWh¡Ê¢â66.1±ß¡¿kWh¡Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÍÆ°¤¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¸å¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¤Î»Ô¶·¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²¤½£¤ÏLNG¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È»Ô¾ì¤«¤é¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Å·Á³¥¬¥¹¤Î»Ô¶·¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë·Á¤Ç²Á³Ê¤¬Íð¹â²¼¤·¤¿·Á¤À¡£
¢£LNGÁèÃ¥Àï¤¬ÄÀÀÅ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
ÆüËÜ¤ÏLNG¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤Ç¤ÎÄ´Ã£¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¶·¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆü²¤¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¥·¥§¡¼¥ë³×Ì¿¤ÇÅ·Á³¥¬¥¹¤Î¼«µë¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÅÎÏÎÁ¶â¤ÏÌµÉ÷¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¡£
º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅ·Á³¥¬¥¹Ä´Ã£¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤«¤éLNG¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¡¢Ãæ¹ñ¡½¥¤¥ó¥É¤Î¼ûÍ×Áý¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾åÎ®Åê»ñ¤ÎÉÔÂ¤È¡¢¹½Â¤ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ûÍ×ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶¡µëÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢LNG¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬·ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÁ³ÃÍ¾å¤¬¤ê¤â¸«¹þ¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÀª¤Ç»º¥¬¥¹¹ñ¤¬º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤Î¹¹¿·¤Ë±þ¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢ÆüËÜ¤â½ù¡¹¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÍð¹â²¼¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¢£·Ð»º¾Ê¤¬½Ð¤·¤¿ÀäË¾Åª¤ÊÍ½Â¬
¤½¤·¤Æ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤«¤Ê¤êÀäË¾Åª¤ÊÍ½Â¬¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹LNG¤Îº£¸å¤Î¼ûµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅöÌÌ¸·¤·¤¤¸«¹þ¤ß¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£ÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹²Ý¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ò½ä¤ë¹ñºÝ¾ðÀªÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿·¤¿¤ÊÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ë
À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëLNG¤Î¶¡µëÍ¾ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¶¡µë¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â2023Ç¯¡Á2026Ç¯¤Ë¤Ï¼ã´³ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬²¾¤Ë¥í¥·¥¢¤¬¶¡µë¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢2028Ç¯¤Þ¤ÇLNG¤Î¶¡µëÎÏ¤¬ÂçÉý¤ËÉÔÂ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤âLNG¤Î¶¡µë¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±Æ¶Á¤Ï½Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëLNG²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç½ù¡¹¤ËÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬Âç¤¤¤ÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÅÅÎÏÎÁ¶â¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÆ¤ò³Ð¸ç¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿LNG²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ÏÇ³ÎÁÈñÄ´À°À©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÅÎÏÎÁ¶â¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÅÅÎÏÎÁ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ²·Çä»Ô¾ì¤Î¹âÆ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢kWh¤ÎÆþ»¥¤¬ÃÆÀÚ¤ì¤¹¤ë¤È¶¡µë¶ÊÀþ¤¬¿âÄ¾¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÃÍÃÊ¤¬¹âÆ¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¹ñÆâ¤ÎÏ·µà²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¶¡µëÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¹â¥³¥¹¥È¤Ê²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤«¤é¹âÃÍ¤ÇÅÅÎÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ±äÌ¿¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤íÅÅÎÏÎÁ¶â¤Ï¾å¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£È¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£30¡Á40¡óÄøÅÙÅÅÎÏÎÁ¶â¤¬¾å¤¬¤ë
¼ÂºÝ¤É¤Î¿å½à¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤òÀµ³Î¤Ë¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢2022Ç¯¤Î¥É¥¤¥Ä¤ÎÂç¸ý¤ÎÊ¿¶ÑÅÅÎÏÎÁ¶â¤¬30±ß¡¿kWh¼åÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤âº£¤Î¿å½à¤«¤é¤µ¤é¤Ë30¡Á40¡óÄøÅÙÅÅÎÏÎÁ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë³Ð¸ç¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£²ÈÄí¤Ç¤Ï40±ß¡¿kWh¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤ËÇ¯¶âÀ¤ÂÓ¤äÀ¸³èÊÝ¸îÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ×Ì¿Åª¤ÊÀ¸³è¤Ø¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢À¯¼£Åª¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤³¤³¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ²æ¡¹¤¬¼è¤ì¤ëÂÐºö¤Ï¾Ê¥¨¥Í¡¢ÀáÅÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢
¡¦¹â¸úÎ¨¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¡¢LEDÅÅµå¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ê¥¨¥ÍÀ½ÉÊ¤ÎÇã¤¤´¹¤¨
¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¤è¤ê¤â¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤Ê¤ëÅÅµ¤ÌÓÉÛ¡Ê¤Ò¤¶¤«¤±¡Ë¤äÅÅµ¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¤³¤¿¤Ä¤ÎÍøÍÑ
¡¦µëÅò´ïÍøÍÑ¤Î¹µ¤¨
¡¦¥«¡¼¥Æ¥ó¤äÁë¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ëÃÇÇ®¤Î¹©É×
¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤Ê¹©É×¤ò¤¹¤ëÂ¾¡¢°ì¸®²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð²°º¬¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»þÂå¤Ï¸·¤·¤¤¡£
----------
±§º´Èþ ÅµÌé¡Ê¤¦¤µ¤ß¡¦¤Î¤ê¤ä¡Ë
ºî²È¡¢À©ÅÙ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
1981Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£2012Ç¯¤ËÂà¿¦¡£¸½ºß¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãø½Ò³èÆ°¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø30ºÐ¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤¬ºÇ¸å¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Êºî²È¡¢À©ÅÙ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ±§º´Èþ ÅµÌé¡Ë