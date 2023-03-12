ÍµÈ¹°¹Ô¤¬à¶ÛµÞ¼ê½Ñá¤ò¸¡Æ¤¡Ö·ë¹½¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ü¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£²Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£à¶ÛµÞ¼ê½Ñá¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸åÇÚ¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¦À¾ËÙÎ¼¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÍµÈ¤Ï¡ÖÀ¾ËÙ¤¬ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ßÅÄÁíÍý¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢´¶ÁÛ¡£¡ØÂ©¤òµÛ¤¦¤ÈÉ¡¤¬ÄË¤¤¤°¤é¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¹¤´¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ê¼«Ê¬¤â¡Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÇ¯¼è¤Ã¤ÆÉ¡¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢·ë¹½¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼«Î§¿À·Ð¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¸ÆµÛ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤êÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼ê½Ñ¤ÎàÄË¤ßá¤Î¤è¤¦¤Ç¡ÖÉ¡¤Î¹ü¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£²¶¤Ê¤ó¤«¤â¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÉ¡±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢ÏÃ¤À¤±Ê¹¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡£¡ØÉ¡¤Î¹ü¤Î¿¿¤óÃæÊÕ¤ê¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²¿Æü¤«¸ý¤ÎÃæ¡¢Å´¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀÎ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ê¤ó¤«¤¬¤µ¡¢»î¹çÃæ¤ËÉ¡¤¬ÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ÈÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÅ´¤ÎËÀ¤òÉ¡¤Ë¥°¥Ã¤Æ¡ÊÆþ¤ì¤Æ¡Ë¼£¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀ¾ËÙ¤Î¼ê½Ñ¤ÎÊý¤¬´öÊ¬¤Í¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤±¤É¡££±½µ´Ö¤°¤é¤¤¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤À¤«¤é¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È·ëÏÀ¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤¿¡£