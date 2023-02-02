¡Ö¤Ä¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç5¿Í¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¡Ä¡×È¯Ã£¾ã³²¤Î41ºÐÃËÀ¤¬¹â1¤«¤é¡ÈÀ¹Ô°Ù¤Ë°ÍÂ¸¡É¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡¶áÇ¯¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ø¤ÎÃÎ¼±¤äÍý²ò¤¬¹¤Þ¤ê¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë½ñÀÒ¤¬¿ôÂ¿¤¯½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢È¯Ã£¾ã³²¼Ô¤ÎÀ¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯·¡¤ê¤µ¤²¤¿ËÜ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£À¤ÎÌäÂê¤ÏÈó¾ï¤ËÀÚ¼Â¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¾ã³²¼Ô¤ÈÀ¡×¤Ï¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡ASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤ÈADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡Ë¤òÊ»È¯¤·¤¿Ê¸³Ø¸¦µæ¼Ô¡¦²£Æ»À¿»á¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¼Ô¤ÎÀ¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô8Ì¾¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¾Ú¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ È¯Ã£¾ã³²¼Ô¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤òº£Ç¯1·î13Æü¤Ë¾å°´¤·¤¿¡£
¡¡²£Æ»»á¤ÏÆ±½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤µ¤µ¤«ÉÔÌû²÷¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾Ú¸À¤âÊ¶¤ì¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤«¤¿¤Ï¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èà¤éÈà½÷¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¤Ë°ìÈÌ¾ï¼±¡¢ÎÑÍý¡¢Ë¡Î§¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈà¤éÈà½÷¤é¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÉÔÅö¤ÊÈï³²¤äË½ÎÏ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤ß¤Ê¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ê¤Î¤À¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ì¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤âÌµ¿ô¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇËÜ½ñ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÄÃº²²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½ÐÈÇ¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆ±½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡£Ãí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¶·¿¡ÊÝµ¾õÂÖ¤È·Úí¯¾õÂÖ¤òÈ¿Éü¤¹¤ëÀº¿À¼À´µ¡Ë¡¢¼«¸Ê°¦À¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¡Ê¸ØÂçÅª¤Ë¿¶¤ë¤Þ¤¤¡¢¾Þ»¿¤Ø¤ÎÍßµá¤¬¶¯¤¤¿Í³Ê¤òÄè¤¹¤ëÀº¿À¼À´µ¡Ëµ¿¤¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë41ºÐÃËÀ¡¢¡ÖÀÄ¤µ¤ó¡×¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¡©AFLO
¢¡¢¡¢¡
¥Þ¥»¤¿Ë·¤ä¤ÏÀÍß²¢À¹¤ÊÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë
¡¡ÀÄ¤µ¤ó¤¬Îø°¦¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿»þ´ü¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÍÄÃÕ±à¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÇ¯Ä¹¤µ¤ó¤Ê¤Î¤ËÈà½÷¤¬¤¤¤Æ¡£Ï²¼¤ÎÃ¼¤«¤éÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥À¡¼¤Ã¤ÈÁö¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ï²¼¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊú¤¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥»¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¼ã´³¤ÎÈéÆù¤ò¤³¤á¤Æ²ó¸Ü¤¹¤ë¡£¡ÖADHDÆÃÍ¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤È¤Ê¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸¤¤Ë·¤ä¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤Ê¤ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÇÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¦Å¹³¹¤ÇÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ª¤È¤Ê¤¿¤Á¤È¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ïµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾¦Å¹³¹¤ÎÅ¹¤Ç¤·¤«Çã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ÀÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¿Í¤¿¤é¤·¡×¤À¡£ÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¿¦¾ì¤ä¼è°úÀè¤ÇÇ¯¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¡¢ìÝÕþ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼ã¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢½÷¤Ã¤¿¤é¤·¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏÎø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÍ§¤À¤Á¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¥ª¥Ê¥Ë¡¼¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤¸¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Õ¤ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¿¨¤Ã¤Æ¡×¡£
ÀÅª¶½Ê³¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
¡¡Ãæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÉô³èÆ°¤ËÂÇ¤Á¤³¤ó¤À¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉã¤ÎÁÇ¼Á¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢È¯Ã£À¶¨Ä´±¿Æ°¾É¡ÊÊ£¿ô¤ÎÉô°Ì¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë±¿Æ°¤¬Æñ¤·¤¤¾ã³²¡Ë¤òÊ»È¯¤·¤ä¤¹¤¯¡¢±¿Æ°²»ÃÔ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤À¡£»ä¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö±¿Æ°²»ÃÔÂ¦¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÈ¯Ã£¾ã³²¼Ô¡×¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÈ¿Â§¤À¡ª¡×¤ÈÊ°³´¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÄ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖÎø°¦¤ËÁö¤ë¤Î¤Ï¥°¥ì¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¡¢¤È¤¤¤¦Ç¯º¢¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤¸¤á¤ËÉô³è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡¤Ç¤âÀ¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êµ²¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤«¤éÎ¢¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£±ÊºîÇîÈþ¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¹ÖºÂ¤Î²µ½÷½Î¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¡ÖBOMB¡ª¡×¤È¤«¡ÖDUNK¡×¤Ê¤É¤ÎÃËÀ¸þ¤±·ÝÇ½»¨»ï¤ÇÀÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¡£¡Ö11PM¡×¤ä¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¤¨¤Û¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤ª¿§µ¤ÈÖÁÈ¡×¤òVHS¤ËÏ¿²è¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê´Õ¾Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ä¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢3Ëü±ß¤Û¤ÉÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¿Æ¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¡£»ä¤Ï»×¤ï¤º¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ¹¤é¤¯·ÝÇ½¿Í¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤º¡¢»×½Õ´ü¤Î¤³¤í¤ÎÀÅª¶½Ê³¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤«¸þ¤«¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤À¡£Ç¯Âå¤Î¶á¤¤ÀÄ¤µ¤ó¤È»ä¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·ÀÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö°Û¾ï¤Ê¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤Î¥º¥ê¥Í¥¿¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¤ª¤à¤ÍÆ±¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¡£¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ÎÆÃÀ¤«¤é¼ý½¸ÊÊ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¡£»ä¤Ï¤¸¤Ä¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÀÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¿Íµ¤¼Ô¤Î¼«Ê¬¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¼«Ê¬¤¬Æ±µï
¡¡ÀÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¡Ù¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È³°¸«¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢ ¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤³¤Î´é¤À¤«¤é¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥ª¥ì¡¢¥¤¥±¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Þ¤Ç¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤À¤¬ÇØ¤¬¿¤Ó¤ë¤È°ú¤¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤¬ÀÝ¿©¾ã³²¡£¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¸«¤¿ÌÜ¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÂÀ¤Ã¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤Æ¤âÅÇ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËÇº¤à½÷À¤¿¤Á¤Î¿´Íý¤ò¡¢ÀÄ¤µ¤ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡»ä¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Î´¶¾ð¤òÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¼»ÅÊ¿´¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·ÀÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿¿Í¤é¤·¤¯¡¢Í¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅú¤¨¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤ÏÍ¯¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½÷»Ò¤¬¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÁ´°÷Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ß¤¿¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ²Ú¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£Ã¯¤«¤ÏËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤Ã¤Æ³ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç5¿Í¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¡Ä
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿Æ°¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÀÄ¤µ¤ó¡£½÷»Ò¹»¤ÎÊ¸²½º×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥ó¥Ñ¤¹¤ë¡£¹â¹»À¸¤Ê¤Î¤Ë¹ç¥³¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÆ¸Äç¤òÁÓ¼º¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥È¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÈøºêË¤ò²Î¤¦¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÀ¤´Ö¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë´Å¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å¹Æâ¤Ç°û¼ò¤â¤·¤¿¡£Å¹Â¦¤¬Ì¤À®Ç¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÇÉ¼ê¤ÊÃË½÷¸òºÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÊÌ¤ì¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç5¿Í¤¯¤é¤¤¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Áê¼ê¤Ï20¿Í¤¯¤é¤¤¡£Í§¤À¤Á¤ó¤Á¤Ç°û¤ó¤Ç¤Æ¡¢ÃË¤Õ¤¿¤ê½÷¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ä¤ë¤È¤«¡£¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç½çÈÖ¤ò·è¤á¤ë¡×¡£»ä¤ÏÂ©¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤À¤«¤é¡¢¡ÖÂ¼¾å½Õ¼ù¤Î¡Ø¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¤Î¿¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¿ËÞ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¡ÖÀÄ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£°ì½Ö¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¸ý¤ò³«¤¯¡£¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£²¿ÅÙ¤â¡£¡Ø¿´¤¬ÉÂ¤ó¤Ç¤ë¤Í¡¢½Å¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥É¥é¥¤¤Ê¤ä¤Ä¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¸¥á¥¸¥á¤·¤Æ¤ë¡£ËÍ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£»ä¤ÏÀÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤À¡£»ä¤âÂç³Ø¶µ°÷¤È¤·¤Æ¡¢À²¤ì¤¬¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ê¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Âº¿´¤¬Äã¤¤¡£¤½¤Î»ä¤È¤ÎÆ±¼ÁÀ¤ò¡Ö¥â¥ÆÅÙ¡×¤Ç¤ÏÂç¤¤¤Ë°Û¤Ê¤ëÀÄ¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Áê¼ê¤¬´î¤Ö¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¶½Ê³¤¹¤ë¥¿¥¤¥×
¡¡»ä¤ÏÀÄ¤µ¤ó¤Ë²¿¤«µ¤¤¬Íø¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¼«Á³¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ã³²¡×¤Î°ì·ÁÂÖ¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤ÇÀ¸ò¾Ä¤½¤Î¤â¤Î¤ÎËþÂ´¶¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÄ¤µ¤ó¤ÏÃÇ¸À¤¹¤ë¡£»ä¤Ï±¿Æ°¿À·Ð¤¬°¤¯¡¢À¸ò¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¤«¤é¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤Èà¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤¬¤¢¤ë¤ÈÄê·¿È¯Ã£¼Ô¤Ë°ìÊýÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÅö»ö¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÀÄ¤µ¤ó¤ÏÅú¤¨¤ë¡£¡ÖËÍ¤ÏÁê¼ê¤¬´î¤Ö¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¶½Ê³¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¶ËÃ¼¤Ê¤¯¤é¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¹¤ë¡×¡£²¿¤«ÆÃ¼ì¤ÊÀ¸ò·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö²°³°¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀÄ´¯¤Ç¤¹¡£¹¥¤ó¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤¢¤¨¤Æ¡×¡£
¡¡µ²±¤Î³¤¤¬»ä¤ò¿¼¤ß¤Ø¤ÈÄÀ¤á¤Æ¤æ¤¯¡£»ä¤â½é¤á¤ÆÎø¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤È¾×Æ°¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯Ìë¤Î°Ç¤Ë¤Þ¤®¤ì¤ÆÌî³°¤ÇÀ¸ò¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾×Æ°¤ÎÍÞ¤¨¤¬¤¿¤µ¤òÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö°¦¾ð¤Î¿¼¤µ¡×¤À¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤è¤ê1ºÐÇ¯¾å¤À¤Ã¤¿¤½¤Î½÷À¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Î»ä¤ÎµóÆ°¤Ë¤È¤Æ¤âÄñ¹³¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤ÆÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤Î¤Á¤ËÂÇ¤Á¤¢¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÀÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥ä¥ê¥Á¥ó¡¢¥ä¥ê¥Þ¥ó¤Ë¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤È¡¢°ÍÂ¸¾ÉÅª¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¼þ¤ê¤Ë±ú¤Þ¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¼«¸Ê¾µÇ§Íßµá¤¬¶¯¤¤¡£¥ª¥ì¤Ã¤Æ¥â¥Æ¤ë¤À¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤¬²÷´¶¤Ç¡¢Í·¤ó¤Ç¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÎÀÄ¤µ¤ó¤ò¡¢Èà¤Î¼«¸Ê¾µÇ§Íßµá¤Ï¶î¤ê¤¿¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÍýÍ³¤ÏÉã¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÉã¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¿Í¡£Éã¿Æ¤Î°Ò¸÷¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡ª ¼«Ê¬¤ò¡ª ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤ÈÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¿Íµ¤¼Ô¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¡£Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£Ãç´Ö¤Ï¤º¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¸¡Ø¿Í¼ï¡Ù¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶³´¤ËÃ¿¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥´¥à¤ò³°¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×±ç½õ¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¯Ã£¾ã³²½÷À¡Ê21¡Ë¤Î¹ðÇò ¤ØÂ³¤¯
¡Ê²£Æ» À¿¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë