¥¬¡¼¥·¡¼¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ëàÂáÊáá¤Î²»¡¡Ì¡²èÂ¼±¿±Ä¼Ô¤¬¡Ö¤«¤Ê¤êµÍ¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¸À¤¦¥ï¥±
¡¡£Î£È£ËÅÞ¤Î¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë»²±¡µÄ°÷¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£·Ù»ëÄ£¤¬Ë½ÎÏ¹Ô°ÙË¡°ãÈ¿¡Ê¾ï½¬Åª¶¼Ç÷¡Ë¤äÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¥¬¡¼¥·¡¼¤Î´Ø·¸Àè¤ò£±£±Æü¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï£³·î¾å½Ü¤Ë¥É¥Ð¥¤¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£ÀµÞ¤Ê·Ù»¡¤ÎÆ°¤¤ËàÂáÊáá¤ÎÆóÊ¸»ú¤â¥Á¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡Ö£²·îÃæ¤Ï»ö¼Â¾å¡¢»²±¡¤Ï³«¤«¤ì¤Ê¤¤¡£»ö¾ðÄ°¼è¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ²ñ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë£³·î¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£²Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¤³¤¦µ¢¹ñ¤ÎÆüÄø¤òÌÀ¸À¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¤Ë²ñ¤¤¤Ëµ¢¤ë¡£Æ²¡¹¤È³®Àû¤·¤Þ¤¹¡£¶õ¹Á¤ä¹ñ²ñ¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤ä¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤Î»²±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤Îµ¢¹ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¬¡¼¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÇÊ£¿ô¤ÎÃøÌ¾¿Í¤òÃæ½ý¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤âÇ¤°Õ¤Ç¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤òÍ×ÀÁ¡££±£±Æü¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥·¡¼¤¬Æ°²èÅê¹Æ¤ÇÆÀ¤¿¹¹ð¼ýÆþ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸Àè¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÂåÉ½¤Ï¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤âµ¿¿´°Åµ´¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÇÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ¢¤¬¿ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È£³·î¾å½Ü¤Îµ¢¹ñ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£Î£È£Ë¤ÎÍ½»»¤ò¿³µÄ¤¹¤ëÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ë¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤Ë¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤Î»þ´ü¤Ï£³·îËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ïº£·î£²£³Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¬¡¼¥·¡¼¤¬¹ñ²ñ¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¿ÈÊÁ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Î¿´¤À¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¹ñ²ñ²ñ´üÃæ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤ÏÉÔÂáÊáÆÃ¸¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÎã³°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¹ÔÈÈ¤ÈÂáÊáµöÂúÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáµöÂúÀÁµá¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÄ¾¶á¤Ç¤Ï£²£°£°£³Ç¯¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Î»öÎã¤Ç½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Ä·è¤µ¤ì¡¢³ºÅö¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎµÄ°÷¤ÏÅö»þ¡¢Í¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î½êÂ°¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¥¬¡¼¥·¡¼¤Î·ï¤ÇÂáÊáµöÂúÀÁµá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤À¤±¤ËÄñ¹³¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ËËÜÅö¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤Èµ¢¹ñ¤Ï£±·î¤«£²·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Î©²Ö»á¤Ï°ÊÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÂ®¤ä¤«¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤¬ÏÃ¤ÏÁá¤¤¡×¤ÈÁá´ü¤Îµ¢¹ñ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤ÈÈ¯¸À¡££³·î¾å½Ü¤È¤¤¤¦µ¢¹ñÍ½Äê¤âÀäÂÐ¤Ë±ä¤Ó¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³¤³°¤ËµïÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¡ÖÌ¡²èÂ¼¡×¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿À±Ìî¥í¥ß»á¤Ï¡¢£±£²Æü¤Ë¥¬¡¼¥·¡¼¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÂáÊá¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³¤³°¤Ë¤¤¤ë»þ¤ËÂáÊá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Æ¹çË¡Åª¤Ë¤½¤Î¹ñ¤ËÂÚºß¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¢ªÉÔË¡ÂÚºß¤Ç¶¯À©Á÷´Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¤é¥É¥Ð¥¤¤âÆüËÜ¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¤«¤Ê¤êµÍ¤ó¤Ç¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£À±Ìî»á¤Ï¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ËÌÀ¤ë¤¤¡£
¡¡º£¸å¤âµ¢¹ñÆü¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥¬¡¼¥·¡¼¤È·Ù»¡¥µ¥¤¥É¤Ç¶î¤±°ú¤¤¬·ã²½¤·¤½¤¦¤À¡£