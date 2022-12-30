TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023』タイムテーブル発表

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　TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023』（12月31日 後11：45〜1月1日 前5：00）のタイムテーブルが30日、発表された。総勢82組の出演者がパフォーマンス。進行は“えとちゃん”こと江藤愛アナウンサー、サブMCはお笑いコンビ・EXITが担当する。

【写真】『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023』出演アーティスト

■タイムテーブル

▼12月31日 午後11時台
いくぜ！2023！年忘れヒットソングメドレー
INI「CALL 119」
THE SUPER FRUIT「チグハグ」
DA PUMP「ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜」
乃木坂46「ごめんねFingers crossed」
日向坂46「アザトカワイイ」
マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
※50音順

▼1月1日　午前0時台
【よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 前半】
AKB48「涙サプライズ！」
nobodyknows+「ココロオドル」※中継
Mrs. GREEN APPLE「私は最強」
yama「春を告げる」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」
※50音順

【よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半】
KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」
Kep1er「WA DA DA（Japanese ver.）」
Tani Yuuki「W/X/Y」
THE BEAT GARDEN「Start Over」
wacci「恋だろ」
※50音順

King Gnu「McDonald Romance」※中継
櫻坂46「五月雨よ」
日向坂46「僕なんか」
マカロニえんぴつ「星が泳ぐ」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
※50音順

▼1月1日　午前1時台
【よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半】
GENERATIONS「チカラノカギリ」
SEVENTEEN「Rock with you -Japanese ver.-」
NiziU「Step and a step」「Already Special」
Perfume「Spinning World」
yama「色彩」
※50音順

【2023年 踊り始め！最強ダンスメドレー】
INI「SPECTRA」
AKB48「元カレです」
THE RAMPAGE「ツナゲキズナ」
DA PUMP「We can’t stop the music」「P.A.R.T.Y. 〜ユニバース・フェスティバル〜」
※50音順

ENHYPEN × &TEAM Special medley「One In A Billion」「Into the I-LAND」
Creepy Nuts「のびしろ」
JO1「SuperCali」
DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」
乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」
三浦大知「燦燦」
milet「Walkin' In My Lane」
※50音順

▼1月1日　午前2時台
【8LOOMラストライブ】
8LOOM「Melody」「君の花になる」
【新春お年玉10連発メドレー】
EXIT「Winter Wonderland」
梅田サイファー「KING」
川崎鷹也「366日」
桐谷健太「夢のまた夢」
SUPER BEAVER「ひたむき」
sumika「Lovers」
BALLISTIK BOYZ「ラストダンスに BYE BYE」
FUNKY MONKEY BΛBY’S「ROUTE 16」
FANTASTICS「Summer Bike」
山本彩「風の日」
※50音順

A.B.C-Z「Graceful Runner」
&TEAM「Under the skin」
ENHYPEN「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」
ザ・クロマニヨンズ「イノチノマーチ」
Travis Japan「JUST DANCE!」
Novelbright「愛とか恋とか」
PUFFY「愛のしるし」
Little Glee Monster「Join Us!」
緑黄色社会「キャラクター」
※50音順

▼1月1日　午前3時台
【2023年 最初のフェスSP】
蒼井翔太「PSYCHO:LOGY」
＝LOVE「青春“サブリミナル”」
idom「GLOW」
内田雄馬「Congrats!!」
OWV「Let Go」
ジェジュン「BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE」
都内某所「クッキー」
中山優馬「WEEKEND」
HiHi Jets／ジャニーズJr.「JET」
美 少年／ジャニーズJr.「Sing it」
ブルーベリーソーダ「天使が通る」
BREAKERZ「BUNNY LOVE」
モーニング娘。’23「Happy birthday to Me!」
Liella!「Chance Day, Chance Way!」
リトルブラックドレス「逆転のレジーナ」
※50音順

▼1月1日　午前4時台
【2023年 最初のフェスSP】
石川花「星空の約束」
ウルトラ寿司ふぁいやー「おつかれさま。」
円神「Perfect Circle」
OCTPATH「Like」
Omoinotake「心音」
神はサイコロを振らない「キラキラ」
カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Love You!!!!!!」
ClariS「ALIVE」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
PSYCHIC FEVER「Choose One」
Natumi.「ラストノート」
≠ME「はにかみショート」
BuZZ「Chandelier」
ハンブレッダーズ「光」
藤原さくら「まばたき」
FLOW「贈る言葉 2023」
マハラージャン「セーラ☆ムン太郎」
LIL LEAGUE「Rollah Coaster」
WATWING「The Practice of Love」
※50音順
※Anlyと家入レオは新型コロナウイルス感染のため出演見合わせ
※歌唱時間は目安。生放送のため放送内容が変更になる場合あり