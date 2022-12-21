2019Ç¯Ä«ÆüÇÕFSÇÆ¼Ô¥µ¥ê¥ª¥¹¤¬¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã º£¸å¤Ï¼ÒÂæSS¤Ç¼ï²´ÇÏ¤Ë
¡¡2019Ç¯Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥åー¥Á¥å¥ê¥Æ¥£S (GI)¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤¿¥µ¥ê¥ª¥¹(²´5¡¢Èþ±º¡¦ËÙÀë¹Ô±¹¼Ë)¤¬¡¢12·î21ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»Í¦Ê§·´°ÂÊ¿Ä®¤Î¼ÒÂæ¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£Æ±Æü¡¢JRA¤¬¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ê¥ª¥¹¤ÏÉã¥Ïー¥Ä¥¯¥é¥¤¡¢Êì¥µ¥í¥ß¥Ê¡¢Êì¤ÎÉãLomitas¡£Êì¤Ï2012Ç¯¤ÎÆÈ¥ªー¥¯¥¹(ÆÈG1)ÇÆ¼Ô¤Ç¡¢È¾»Ð¤Ï2020Ç¯¤ÎÉÜÃæÌÆÇÏS(GII)¤òÀ©¤·Æ±Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°(GI)¤Ç2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥µ¥é¥¥¢¡£Æ±ÌÆ·Ï¤Ë¤Ï2016Ç¯¤ÎÆÈ¥ªー¥¯¥¹ÇÏ¥»¥ê¥¨¥ó¥Û¥ë¥Ç¤ä¡¢ºòÇ¯¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ëC(GI)ÇÆ¼Ô¥·¥å¥Í¥ë¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯6·î¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2ºÐ¿·ÇÏÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£Â³¤¯10·î¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC(GIII)¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢12·î¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤Ç¤Ï¸åÂ³¤Ë2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤ë²÷¾¡¡£3Ï¢¾¡¤ÇGI¥¦¥£¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íâ2020Ç¯¤Î»©·î¾Þ(GI)¤ÈÆüËÜ¥Àー¥Óー(GI)¤Ç¤ÏÆ±´ü¤Î»°´§ÇÏ¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤ËÂ³¤¯2ÃåÆþÀþ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¤ÏËèÆü²¦´§(GII)¤Ç¸ÅÇÏ¤È½éÂÐÀï¡£4ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é¸åÂ³¤ò3ÇÏ¿ÈÆÍ¤Êü¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞV¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âºòÇ¯¤Î¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë(¹áG1)¡¢º£Ç¯¤Î°ÂÅÄµÇ°(GI)¤Ç¤¤¤º¤ì¤â3Ãå¤Ë¹¥Áö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥ìー¥¹¤Ë»²Àï¡£º£Ç¯10·î¤Ë¤ÏËèÆü²¦´§(GII)¤Ë½ÐÁö¤·¡¢ÇÏ·²¤Î´Ö¤òÎÏ¶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¤ÆÆóÅÙÌÜ¤ÎÆ±¥ìー¥¹À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï15Àï5¾¡¡£
(JRA¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤è¤ë)