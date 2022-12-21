»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈÖÁÈÇÑ»ßÍ×µá»ß¤Þ¤é¤º¡Ä¡È»ùÆ¸¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¡É¤ÈÊªµÄ¾ú¤·¤¿´Ú¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï
´Ú¹ñ¤Î·ëº§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇÏ¤ÎÂ¤òÇû¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤¿´Ú¥É¥é¤¬ÂçÇ³¤¨
12·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¥ì¥Ý¡¼¥È-·ëº§ÃÏ¹ö¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤òÏ¢¤ì¤ÆºÆº§¤·¤¿ºÊ¤È½éº§¤ÎÉ×¤Î°é»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë°Û¸«¤Èµ¿ÏÇ¤Ë¤è¤ë¼¹Ãå¤Ê¤É¤ÇÙæ¤á¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢É×¤¬Ì¼¤ò¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ÈÊú¤¤·¤á¡¢¥«¥ó¥Á¥ç¡¼¤Ê¤É¤Î°µº¤Ç°¦¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤ÏÉã¿Æ¤ÎÀÜ¿¨¤¬·ù¤À¤È¸À¤Ã¤ÆÊü¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¤¡¢¤¤¤¸¤á¤ÈÇ§ÃÎ¡£»Ò¶¡¤ÏÌ¤¤À¤ËÉã¿Æ¤ò¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢²ÈÂ²¤Î³¨¤Ë¤âÉÁ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿Çï»Ò¤ËÉ×¤Î´ã¶À¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É×¤¬»Ò¶¡¤Ë°¸ý¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é·ãÅÜ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿ºÊ¤Ï¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤È¤·¤ÆÄÌÊó¤·¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î°ì²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤â¡Ö¤ª¿¬¡Ê¤Ø¤Î°µº¡Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÎÉã¿Æ¤À¤È¤·¤Æ¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Éô°Ì¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤Éã¿Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤¬ÅÅÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÈóÆñ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£É×¤Î¹ÔÆ°¤Ï°µº¤ÎÈÏáÆ¤ò±Û¤¨¤¿»ùÆ¸¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤À¤È¤·¡¢¤Þ¤¿Åö³º¥·¡¼¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤·¤¿À½ºî¿Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤âÁê¼¡¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡Ø·ëº§ÃÏ¹ö¡Ù¤Ï°ìÈÌ¿Í½Ð±é¼ÔÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë»ëÄ°¼Ô·Ç¼¨ÈÄ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×±ÇÁü¤Î¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤âÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤ÏÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëMBC¤Î»ëÄ°¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖMBC¤ËË¾¤à¡×¤È¤¤¤¦·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¡¢¡Ø·ëº§ÃÏ¹ö¡Ù¤ÎÇÑ»ß¤òÍ×µá¤¹¤ëÊ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
ÊüÁ÷ÍâÆü¤Î20Æü¤ËMBC¤Ï¡Ö¸ø¼°Åª¤ÊÎ©¾ì¤äÂÐ±þÊý¿Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¼¹ï²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö³º¥·¡¼¥ó¤òºÆÊüÁ÷¤«¤éºï½ü¡£¤·¤«¤·¡¢¤à¤·¤íÈãÈ½¤Ï·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¸½ºß¤âÇÑ»ßÍ×µá¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ø·ëº§ÃÏ¹ö¡ÙÂ¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë