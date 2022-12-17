¸µ¿®¼Ô¡¦ÈÓÀ±·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬½Æ·â»ö·ï¸å½é¾Ú¸À ¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤Ï½¡¶µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÚÊóÆ»¤ÎÆü2022¡Û
¡Ö»ä¤ÏÅý°ì¶µ²ñ¤Ï½¡¶µ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡¼
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸µ¿®¼Ô¡¦ÈÓÀ±·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬½Æ·â»ö·ï¸å½é¾Ú¸À ¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤Ï½¡¶µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÚÊóÆ»¤ÎÆü2022¡Û
ÈÓÀ±·Ê»Ò¤µ¤ó¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
1992Ç¯¤ËµìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÆþ¿®¤·¡¢¤½¤Î¸åÃ¦²ñ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÈÓÀ±·Ê»Ò¤µ¤ó¡£
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿¿¤ÃÂþÃæ¡¢°ìÂÎ¡¢Èà½÷¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î½Æ·â»ö·ï¸å½é¤á¤Æ¡¢ÈÓÀ±¤µ¤ó¤¬TBS¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü£²£°£²£²¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤½¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼ÈÓÀ±»á¤ÏÄÀÌÛ¤òÇË¤ê¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò¸ì¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¤Î¤«
¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¡§
²áµî¤Î·Ð¸³¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶áÇ¯¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÏÃ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÈÓÀ±¤µ¤ó¡§
Åý°ì¶µ²ñ¤òÃ¦²ñ¤·¤Æ¤«¤éÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢À°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¸ÀÍÕ¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Ê¤¼¿Í¤Ï¥«¥ë¥È¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¡Ê°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î½Æ·â»ö·ï¸å¡Ë¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓÀ±¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤ê°ìÈÌ¿®¼Ô¤È¤Ï»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸µ¿®¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤ëÃæ¡¢¼«¿È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆµìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¿´¤ò¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç²¿¤«ÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£Æþ¿®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¡§
ÈÓÀ±¤µ¤ó¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÈÓÀ±¤µ¤ó¡§
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö¤ª»Å»ö¤Ç¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬Æþ¤ê¸ý¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Ê¹¤¾å¼ê¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£½÷Æ±»Î¤À¤«¤é¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÇº¤ß¤âÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Çº¤ß»ö¤òÏÃ¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢Ê¿ÏÂ½÷ÀÏ¢¹ç¤Î»Å»ö¤òÄº¤¯¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö»ä¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤ÇÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈÓÀ±¤µ¤ó¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿ÍýÍ³
¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¡§
ºÇ½é¤Ï»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¸Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÈÓÀ±¤µ¤ó¡§
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¦´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¿Í¤Î¿´¤â°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢¾ï¼±¤âË¡Î§¤âÊÑ¤ï¤ë¡¢²¿¤â¤«¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¸À¤ï¤Ð¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢(¶µÃÄ¤Ç¤Ï)¤½¤³¤ËÈ½ÃÇ´ð½à¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£À¤¤ÎÃæ1¤«¤é10¤Þ¤ÇÁ´Éô·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¡¢¤³¤Î³Ú¤µ¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤½¤Î³Ú¤µ¤Ë³§¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â²ñ¤ï¤»¤Ê¤¤¡¢¿§¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÁ´ÉôÇò¤«¹õ¤Ë·è¤á¤ë¡¢¤³¤ì¤¬¥«¥ë¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¡§
µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÈÓÀ±¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤ÍŽ¥Ž¥Ž¥¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤³¤Ë¥¹¥Ý¥¤¥È¤Ç°ìÅ©¤º¤ÄÀÖ¤¤À÷ÎÁ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü°ìÅ©Æþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¿§¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï£±¤«·î¸å¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¾¯¤·¥Ô¥ó¥¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âËèÆüÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¤â¤¦¤½¤ì¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤Î¿§¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¢£Ã¦²ñ¤Î·Ð°Þ¡¡ÈÓÀ±¤µ¤ó¤¬¸«¤¿Éã¤Î»Ñ
1992Ç¯9·î¡¢ÈÓÀ±¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¹ßÈÄ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÈÅÏ¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÈÓÀ±¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÈÓ´³¹¸°ì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¹¸°ì¤µ¤ó¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Ì¼¤ÎÃ¥´Ô¤òÀÀ¤¦¡£
¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¡§
Âç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÅö»þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÈÓÀ±¤µ¤ó¡§
Åö»þ¤Ï¤â¤¦¡¢»ä¤ÏÆ¨¤²¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Éã¤Î²ñ¸«¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¶µÃÄ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¶µÃÄ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ»ÒÌäÂê¤À¤«¤é¡×¤È¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¶µÃÄ¤«¤é¤Ï»ä¤ò¼þ°Ï¤«¤é¼×ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö²þ½¡²°¤¬Íè¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òº¿¤Ç¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀöÇ¾¤¹¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤È¡£¤À¤«¤éÌë¿²¤ë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¡¢·¤¤ò¿²¾²¤ËÆþ¤ì¤Æ¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¡§
¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤´²ÈÂ²¤«¤é¡ÖÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÈÓÀ±¤µ¤ó¡§
Éã¤Ï»ä¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¼ê¤°¤¹¤Í°ú¤¤¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿·ÌóÀ»½ñ¡¢µìÌóÀ»½ñ¡¢³°ÅÁ¤«¤éÅý°ì¶µ²ñ¤Î·ÐÅµ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸¶Íý¹ÖÏÀ¤Þ¤ÇÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç»ä¤òÏÀÍýÅª¤ËÏÀÇË¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÁ´Á³Ê¹¤¯¼ª¤â¤¿¤Ê¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤Ï°ã¤¦¿Í´Ö¡×¤Ã¤Æ²õ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥×¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢Éã¤ÏËüºö¿Ô¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¡§
Ã¦²ñ¤Ë¸þ¤±¡¢¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÈÓÀ±¤µ¤ó¡§
¤¢¤ëÆü¡¢Éã¤¬»ä¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¯¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ê±³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ì¤Ç¸å¤«¤é¡Ö»ä¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¯¤ÈÉã¤¬¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÀèÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ»ä¤Ë²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Î´é¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼å¡¹¤·¤¯10ºÐ¤â20ºÐ¤âÇ¯Ï·¤¤¤¿¤ªÌì¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î´é¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¢¤¡»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¿È¤Ë¤·¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Éã¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Û¤É¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¡§
ÊÙ¶¯¤µ¤ì¤ÆÀäÂÐ¤Ë¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦¤ªÉãÍÍ¤Î»Ñ¤Ë¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í
ÈÓÀ±¤µ¤ó¡§
¤Ï¤¤¡¢º©´ê¤¹¤ì¤Ð»Ò¶¡¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿½Ö´Ö¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Éã¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿Éã¤¬¤¤¤¯¤é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤â»ä¤Î¿´¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£180ÅÙ°ã¤¦Éã¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µìÅý°ì¶µ²ñ¤«¤é¤ÎÃ¦²ñ¡¡ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥É
¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¡§
ÈÓÀ±¤µ¤ó¤ÏÃ¦²ñ¤·¤Æ»Å»ö¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¡¢¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÓÀ±¤µ¤ó¡§
¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤¬¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤Î¤¢¤ëÃÄÂÎ¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤³¤ó¤Ê¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤Î»ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤¬£±ÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿§¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤â¤«¤±ÂçÁû¤®¤·¤Æ¡¢Éã¤â¤¢¤ó¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ê²ÈÂ²¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¡¢Í§¿Í¤â»¶¡¹¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¡¢»ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÇÏ¼¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò²¿¤«¤³¤¦Ç§¤á¤ë¤Î¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤«¤À¤«¿ô¤«·î¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤éµ¢¤ë²È¤â¡¢¾ì½ê¤â¡¢»Å»ö¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬5Ç¯¡¢10Ç¯¡¢15Ç¯¡¢20Ç¯¤È¤Ê¤ë¤È²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ë¤âµ¢¤ì¤Ê¤¤¡¢µ¢¤í¤¦¤Ë¤â¸µ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë²È¤Ï¤Ê¤¤¡¢²È¤ÏÇä¤Ã¤Æ¸¥¶â¤·¤Æ¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£Âè»°¼Ô¤Î½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÓÀ±¤µ¤ó¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë»×¤¦¤³¤È
¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¡§
µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÓÀ±¤µ¤ó¡§
µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÉÔÊÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤ÏÅý°ì¶µ²ñ¤Ï½¡¶µ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥ë¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®¶µ¤Î¼«Í³¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼¤á¤ë¼«Í³¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç²¿¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¢Íø¤òÃ¥¤¤¡¢¿Í¸¢¤òÃ¥¤¤¡¢²ÈÄí¤òÊø²õ¤µ¤»¡¢½Ð¤ë¼«Í³¤â¤Ê¤¯¡¢¿´¤â»þ´Ö¤â¹´Â«¤¹¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤Ï½¡¶µ¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥Èµ¬À©¤ÎË¡À°È÷¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥«¥ë¥È¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÀ¯ÉÜ¤ÎÆ°¤¡ä
µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¼Ô¤òµßºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Î§¤¬12·î10Æü¡¢»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÀ®Î©¡£
¿·Ë¡¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Ê¤É¤¬´óÉÕ¤ò´«Í¶¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¼«Í³¤Ê°Õ»×¤òÍÞ°µ¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ä¡ÖÀ¸³è¤Î°Ý»ý¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡Ö½½Ê¬¤Ë¡×ÇÛÎ¸¤¹¤ëµÁÌ³¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÇÛÎ¸µÁÌ³¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤¬´«¹ð¤·¡¢Ë¡¿ÍÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î²áÄø¤ÇµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ë¥È¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄêµÁÉÕ¤±¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢½¡¶µË¡¿ÍË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢µìÅý°ì¶µ²ñÂ¦¤ËÂÐ¤·ÁÈ¿¥¡¦±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ä¡¢¼ý»Ù¡¦ºâ»º¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÎà¡¢Ä¢Êí¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡¦Äó½Ð¤òµá¤á¤ë¤Ê¤ÉÄ´ººÃæ¡£
¡ãµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¼çÄ¥¡ä
Îî´¶¾¦Ë¡¤ä¹â³Û¸¥¶â¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¡¢¶µÃÄÂ¦¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Àë¸À¡×¤ò½Ð¤·¤¿£²£°£°£¹Ç¯°Ê¹ß¡¢Ë¡Îá½ç¼é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎî´¶¾¦Ë¡¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëË¬Ìä¤Ë¤è¤ëÈÎÇä³èÆ°¤Ï¡¢¿®¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿®¼Ô¸Ä¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´û¤Ë£±£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTBS¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÊóÆ»¤ÎÆü£²£°£²£²¡×
ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÃæÅçÅ¯Ê¿
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯