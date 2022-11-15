¿·½÷²¦¡¦»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¤³¤ì¤«¤éÇØÉé¤¦¡Ö¾ï¾¡¡×¤Î½Å°µ¡Ä»¨Áð°é¤Á¤ÏÃ»Ì¿¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤â
¡¡¤Þ¤À¾å¤êºä¤ÎÅÓÃæ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
23ºÐ¤Î°ð¸«Ë¨Ç«¡ÈºÇÂ®10²¯±ßÄ¶¤¨¡É¤Ø¶Ã°ÛÅª¥Ú¡¼¥¹¡ª 36ºÐ¤Î¾åÅÄÅí»Ò¤ÏÆÍÇË¤Þ¤Ç389»î¹ç
¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Çº£µ¨4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯1°Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤ÏÌó2²¯327Ëü±ß¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¾Þ¶â½÷²¦¤«¤é½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡Ê21ºÐ103Æü¡Ë¤Î½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÍèµ¨°Ê¹ß¤À¡£
¡Öº£Ç¯¤Î»³²¼¤Ï¶¯¤á¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£³°¤·¤¿¤È¤¤ÎÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤Ê¤É¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¡Ø¥´¥ë¥Õ¤ÏÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤¬¶¯¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³²¼¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á´±Ñ¤Ë¾¡¤Á¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â4¾¡¤·¤¿2019Ç¯¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê24¡Ë¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÊÉ¥É¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÅö¤Æ¤ÆÆþ¤ì¤ë¶¯¤¤¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤À¤±¤Ç¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Öºòµ¨9¾¡¤Ç¾Þ¶â½÷²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ð¸«Ë¨Ç«¡Ê23¡Ë¤âº£µ¨¤Ï2¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½÷²¦¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤ë¡£Ëè²ó¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¬½Å°µ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉé¤Î·Ð¸³¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£µ¤»ý¤Á¤¬¼é¤ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ò¶¯¤á¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ë¤ÏÀª¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤âÉ¬Í×¡£21ºÐ¤Ç¾Þ¶â½÷²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾åÅÄÅí»Ò¤¬36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²¿ÅÙ¤â´é¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î10°Ì°ÊÆâ¤Ë¤Ï¡¢3°Ì°ð¸«¡¢4°ÌÀ¾Â¼Í¥ºÚ¡Ê22¡Ë¡¢5°ÌµÈÅÄÍ¥Íø¡Ê22¡Ë¡¢6°Ì¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê24¡Ë¡¢9°ÌËÙ¶×²»¡Ê26¡Ë¤é¡¢À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤È¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¶¯²½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¸µ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¡ÊNT¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥¨¥ê¡¼¥ÈÏ¢Ãæ¤¬¥º¥é¥ê¤À¡£
¡¡»³²¼¤ÏÉã¡¦¾¡¿Ã¤µ¤ó¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢Âçºå¶Í°þ¹â3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñÂç²ñ½÷»Ò¸Ä¿ÍÀï¤ÇÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢NT¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£»¨Áð°é¤Á¤Ï¡ÖÃ»Ì¿¡×¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤òÊ¤¤¹¤«¡£