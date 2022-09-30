Ä¶¿Íµ¤½¢¿¦Àè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï²áµî¤ÎÏÃ¡ÄÁ´¹ñ114¤ÎÃÏÊý¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¼¡¡¹¤È·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¬ËÜ¸¶°ø
¢£ÃÙ¤¤Ë¼º¤·¤¿ÊüÁ÷¹ÔÀ¯¤ÎÎò»ËÅªÂçÅ¾´¹
¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢Ì±Êü¤ò¤á¤°¤ëÊüÁ÷À¯ºö¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢ÃÏ¾åÊüÁ÷¤Î¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÎµßºÑ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢Ì±Êü³¦¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢½¸ÃæÇÓ½ü¸¶Â§¡Ê¥Þ¥¹ÇÓ¡Ë¡×¡Ê°ì»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¤ÎÊüÁ÷¶É¤Î·Ð±Ä¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¸¶Â§¡Ë¤Ê¤Éº¬´´¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÂçÉý¤Ë´ËÏÂ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÊüÁ÷Ë¡¤ä¾ÊÎá¤Î²þÀµ¤ËÃå¼ê¡¢Íè½Õ¤Ë¤â½ç¼¡»Ü¹Ô¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¤¬¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¿»Æ©¤ÇµÞÂ®¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¡×¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹¹ð»Ô¾ì¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¹¹ð¼ýÆþ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÌ±Êü³¦¤Î·Ð±Ä¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¿ôÇ¯°ÊÆâ¤ËºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤ë¥í¡¼¥«¥ë¶É¤¬½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
Ì±Êü³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬·ãÊÑ¤¹¤ëÃæ¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿À¯ºöÅ¾´¹¤À¤¬¡¢ÃÙ¤¤Ë¼º¤·¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤º¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤Ä·Ð±Äµ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤¤¥í¡¼¥«¥ë¶É¤¬Î©¤Á¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÎÀ°Íý¡¦ºÆÊÔ¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃÏ°è¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥é¥¤¥Õ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¡£Ì±Êü³Æ¶É¤ÏÁí¤¸¤Æ¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¡×¤Ï²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤Ç¡¢Ì±Êü³¦¤Î´íµ¡´¶¤Ï¿¼¤¤¡£
¸ø¶¦ÊüÁ÷NHK¤ÈÂ¿¿ô¤ÎÌ±Êü¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤âµ©Í(¤±¤¦)¤Ê¡Ö¸øÌ±Æó¸µÂÎÀ©¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷À¯ºö¤Ï¡¢Îò»ËÅªÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£Á´¹ñ¤Ë¤Ò¤·¤á¤¯Ì±Êü127¶É¤Î¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¹½¿Þ
ÊüÁ÷³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ï¡¢NHK¤ÈÌ±Êü¡¢¤µ¤é¤ËÌ±Êü¤Ï¥¡¼¶É¡¦½à¥¡¼¶É¤È¥í¡¼¥«¥ë¶É¤È¤¤¤¦Æó½Å¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼õ¿®ÎÁ¤ò°ÂÄêºâ¸»¤È¤¹¤ëNHK¤ËÂÐ¤·¡¢Ì±Êü¤Ï·Êµ¤¤Ê¤É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¹¹ð¼ýÆþ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢µò(¤è)¤Ã¤ÆÎ©¤ÄºâÌ³´ðÈ×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Î¾¼Ô¤¬ÊüÁ÷¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤·¤ÆÊ»Â¸¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¸øÌ±Æó¸µÂÎÀ©¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÆÃÍ¤Î·ÁÂÖ¤À¡£
NHK¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÁ´¹ñ°ìÎ§¤ÎÊüÁ÷ÌÖ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤ÏÁ´¹ñ¤Ç127¶É¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¤¡¢ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤âºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤Î1ÅÔ6¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë´ØÅì¹°è·÷¤òÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤È¤¹¤ë¥¡¼¶É¡¢2ÉÜ4¸©¤Î¶áµ¦¹°è·÷¤ª¤è¤Ó3¸©¤ÎÃæµþ¹°è·÷¤Î½à¥¡¼¶É¤Î·×13¶É¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É114¶É¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£6Ç¯´Ö¤Ç1¶ÉÅö¤¿¤êÌó10²¯±ß¤Î¸º¼ý
¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈèÊÀ¤ä¥¨¥ê¥¢¿Í¸ý¤ÎÎ®½Ð¤¬¿¼¹ï¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£ÂçÅÔ»Ô·÷¤Î¥¡¼¶É¡¦½à¥¡¼¶É¤ËÈæ¤Ù¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¾¦·÷¤¬¾®¤µ¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤³¤â·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Á´¹ñ114¶É¤Î¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢14Ç¯¤Ë¤Ï7055²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤Ë¤Ï5933²¯±ß¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£Ã±½ãÊ¿¶Ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢1¶É¤¢¤¿¤êÌó10²¯±ß¤Î¸º¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê¿¶ÑÇä¾å¹â¤¬50²¯±ßÍ¾¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ±Ä¶ÈÂ»±×¤¬1²¯±ßÄøÅÙ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â20Ç¯ÅÙ¡Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÆ°×¤Ê¤é¤¶¤ë»öÂÖ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÃÏ¥Ç¥¸°Ü¹Ô¸å¡¢¸®ÊÂ¤ß¹¹¿·´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈÖÁÈÁ÷½ÐÀßÈ÷¤ÎÈñÍÑ¤¬5¡Á7²¯±ß¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£²áÁÂÃÏ°è¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¾®µ¬ÌÏÃæ·Ñ¶É¤ä¥ß¥Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¶É¤ÎÉéÃ´¤â½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¼ý»Ù¥È¥ó¥È¥ó¤Î¥í¡¼¥«¥ë¶É¤«¤é¤Ï¡Öº£¸å¤Î¼ý»Ù²þÁ±¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¢£Ì±Êü³¦¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢½¸ÃæÇÓ½ü¸¶Â§¡×¤Î¸Â³¦
Ì±Êü¤Î·Ð±Ä¤ò¤á¤°¤ëµ¬À©ºö¤ÏÈù¤ËÆþ¤êºÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥¹ÇÓ¡×¤À¡£
´ð´´ÊüÁ÷¤Ç¤¢¤ëÃÏ¾åÊüÁ÷¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤¬ÊüÁ÷¤Ë¤è¤ëÉ½¸½¤Î¼«Í³¤òµýÍ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷¤ÎÂ¿¸µÀ¡¦Â¿ÍÍÀ¡¦ÃÏ°èÀ¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ°ì»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¤ÎÊüÁ÷¶É¤Î·Ð±Ä¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¿»Æ©¤ÇÊüÁ÷³¦¤ÎÀè¹Ô¤¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µ¬À©¤ÎÎã³°¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÆÃÎã¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¾òÊ¸¤Î½¤Àµ¤ä¤Ä¤®Â¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²â¤¬´Ø¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÆñ²ò¤Ê¾ÊÎá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢²ò¼á¤Î°ã¤¤¤«¤é¡Ö¥Þ¥¹ÇÓ¡×¤ÎÀ©¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë»öÂÖ¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡Ö»ö·ï¡×¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ä¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎµÞ¿¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥é¥¤¥Õ¤¬·ãÊÑ¡£Ì±Êü³¦¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤ÎÂÐ¹³ºö¤òÃµ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Í¥Ã¥È»ö¶È¼Ô¤È°ã¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¬À©¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢·Ð±Ä¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì±Êü³¦¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þ¥¹ÇÓ¡×¤Ê¤É¤ÎÂçÉý´ËÏÂ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢£µ¬À©Ãæ¿´¤«¤éÌ±Êü¤ÎºÛÎÌ³ÈÂç¤Ø
ÁíÌ³¾Ê¤â¤è¤¦¤ä¤¯½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¡¢2021Ç¯½©¤Ë¿·¤¿¤ËÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤òÀßÃÖ¡£22Ç¯8·î¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¹ÇÓ¡×¤ÎÂçÉý´ËÏÂ¤Ê¤ÉÌ±ÊüÀ¯ºö¤ÎÈ´ËÜÅª¸«Ä¾¤·¤¬Äó¸À¤µ¤ì¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡Ç§ÄêÊüÁ÷»ý³ô²ñ¼Ò¤Î»±²¼¤ÎÊüÁ÷¶É¤ÎÃÏ°èÀ©¸Â¡Ê¸½¹Ô12ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ë¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë
¢°ìÄê¿ô¤Þ¤Ç°Û¤Ê¤ëÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤ÎÊüÁ÷¶É¤ò·ó±Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
£Ê£¿ô¤ÎÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤ÇÆ±°ìÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
Åù¡¹¡£
¡¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤¬Í×µá¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¹à¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÇ§ÄêÊüÁ÷»ý³ô²ñ¼Ò¤Î²¼¤ÇÁ´¹ñ¤ÎFNS·ÏÎó¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Î°ìÂÎÅª·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡£·ÏÎó¤È¤¤¤¨¤É¤â¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿·Ð±ÄÂÎ¤À¤¬¡¢Ç§ÄêÊüÁ÷»ý³ô²ñ¼Ò¤Î»±²¼¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢»ö¼Â¾å¡¢NHK¤Î¤è¤¦¤Ë1¤Ä¤Î·Ð±ÄÂÎ¤¬Á´¹ñÅ¸³«¤ÎÊüÁ÷ÌÖ¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë·Á¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡ÖÆÃÎã¡×¤ÇÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Î·ó±Ä¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â·ó±Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¥í¡¼¥«¥ë¶É¤¬¼¯»ùÅç¤Î¥í¡¼¥«¥ë¶É¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¤È¢¤Ï¡Ö¥Þ¥¹ÇÓ¡×¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¹àÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¹ÇÓ¡×¤ÎÃì¤Ç»Ä¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆ±°ìÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë·ó±Ä¶Ø»ß¡×ÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢Äó¸À¤É¤ª¤ê¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ö¥Þ¥¹ÇÓ¡×¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÅ±ÇÑ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢£¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ê¤É¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¹àÌÜ¤Ç¡¢ÊüÁ÷ÌÈµö¤ÎÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ï¸½¾õ¤Î¸©°è¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¼êÂ³¤¤Ê¤·¤ËÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ò°Û¤Ê¤ëÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤ÇÊü±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÊüÁ÷ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Î³ÈÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡Åç¤Î3¸©¤Î¥í¡¼¥«¥ë¶É¤¬Æ±¤¸ÈÖÁÈ¤òÎ®¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢Í¼±¼Ô²ñµÄ¤ÎÄó¸À¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÌ±Êü¤Î¤¢¤êÊý¤òº¬ËÜ¤«¤é¹½ÃÛ¤·Ä¾¤¹Êý¿Ë¤ò·èÃÇ¡£Ì±ÊüÀ¯ºö¤Ï¡¢Ì±Êü³«Àß°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¿µ¬À©Ãæ¿´¤«¤é¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤ÎºÛÎÌ¤Ë°Ñ¤Í¤ëÂçÉýµ¬À©´ËÏÂ¤ØÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£ÀÕÇ¤¤ò´ÝÅê¤²¤¹¤ëÁíÌ³¾Ê
Ì±ÊüÀ¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶ÉµßºÑ¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁªÂò»è¤ò¼¨¤¹¤¬¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢·è¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢Ì±Êü¤ÎÃÏÊýÅ¸³«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤«¤é»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤Î¤è¤¦¤ÊÊüÁ÷¹°è·÷¤òÀßÄê¤·¡¢Áê±þ¤Î¾¦·÷¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉµÞÂ®¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¶É¤¬¶ì¶¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¸½¹Ô¤Î¤¤¤Ó¤Ä¤ÊÌ±ÊüÃÖ¶É¤ÎÂÎ·Ï¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÁíÌ³¾Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸·³Ê¤Êµ¬À©¤ÇÌ±Êü³¦¤ò´ÆÆÄ²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ·Ð±Ä¤Î¼«Í³ÅÙ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤âÁíÌ³¾Ê¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¤ÎÌ±ÊüÀ¯ºö¤Ëº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
À©ÅÙÈèÏ«¤¬µ¯¤¤¿º£¡¢ÀÕÇ¤¤ò´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
18Ç¯½Õ¤Ë¡ÖÌ±ÊüÉÔÍ×ÏÀ¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿À¯ÉÜ¤Îµ¬À©²þ³×¿ä¿Ê²ñµÄ¤ÎµÄÏÀ¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÊüÁ÷¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ò»ö¼Â¾å¤Ê¤¯¤·¤Æ¡ÖÄÌ¿®¡×¤ËÅý¹ç¤·¡¢Ì±Êü¤È¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ±Îó¤Ë°·¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤¬²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é4Ç¯Í¾¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÁíÌ³¾Ê¤ÏÌ±ÊüÀ¯ºö¤ÎÂçÉý¸«Ä¾¤·¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì±Êü¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÅÔÆ»ÉÜ¸©°è¤È¤é¤ï¤ì¤ë¥í¡¼¥«¥ë¶É
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÀ¯ºöÅ¾´¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³«¶É¤¬Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¯·Ð±Äµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤¡ÖÊ¿À®¿·¶É¡×¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥¤¥ó¥°¥¹¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Î·ÏÎó¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Î½¸Ìó¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ç§ÄêÊüÁ÷»ý³ô²ñ¼Ò¤Î»±²¼¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¡¢ÅìËÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤òÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤È¤¹¤ë¹°èÊüÁ÷²ñ¼Ò¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤«¡¢ËÌÅìËÌ»°¶É¡ÊÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê¡¦½©ÅÄ¡Ë¤À¤±¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤ò¿Þ¤ë¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥é¥ó¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¶å½£ÃÏÊý¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Îµ¬À©¤ËÄñ¿¨¤·¤½¤¦¤Ê¥í¡¼¥«¥ë¶É¤òÊ£¿ôÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç§ÄêÊüÁ÷»ý³ô²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ò½ç¼¡»±²¼¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Î»ö¾ð¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
ÃÏ¸µ»ñËÜ¤¬Ê£»¨¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£·Ð±Ä¤Î°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞ¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Û¤É¡¢¥¡¼¶É¤Î°Õ¸þ¤òµâ(¤¯)¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÃÏ°èÌ©Ãå¡×¤ÎÆÈ¼«À¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÊüÁ÷ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Î³ÈÂç¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¶É¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¾¦·÷¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¹¹ð¤Î½Ð¹ÆÎÌ¤¬¸º¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È´í×ü¤¹¤ë¶É¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤â¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤à¤·¤íÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¾ðÊó¤äÃÏ°èÊ¸²½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¶³¦¤¬¤Ê¤¤¡Ö¥Í¥Ã¥È»þÂå¡×¤Ë¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©°è¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Î¸Â³¦¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤±¤Ë¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏµìÍè¤ÎÈ¯ÁÛ¤È°Õ¼±¤ÎÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢£¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤â²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ
Ì±Êü³¦¤â¡¢¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÌµÎÁÈÖÁÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVer¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¬³ÈÂç¤·¡¢º£½Õ¤«¤é¤ÏÌ±Êü³Æ¶É¤Î¾ï»þÆ±»þÇÛ¿®¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÇÛ¿®»ö¶È¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹¹ð¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¡¢¼ý±×¸»¤È¤·¤Æ³Î¿®¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¼õ¿®ÎÁ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æºâ¸»¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëNHK¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
21Ç¯ÈÇ¾ðÊóÄÌ¿®Çò½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤òµó¤²¤¿¿Í¤Ï53.8¡ó¤Ç¡¢¿·Ê¹¤Î61.2¡ó¤Ë¼¡¤°¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¤È°ã¤Ã¤Æ¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò°ú¤Â³¤ÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÌ±Êü³¦¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿ºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£
²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¼¡Âå¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤¤¤ä¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¿·Ê¹¤ÎÃüÍî(¤Á¤ç¤¦¤é¤¯)¤Ï¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£Ì±Êü³¦¤¬Æ±¤¸¥Æ¥Ä¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ì±ÊüÀ¯ºö¤ÎÎò»ËÅªÅ¾´¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¥Ù¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
----------
¿åÌî ÂÙ»Ö¡Ê¤ß¤º¤Î¡¦¤ä¤¹¤·¡Ë
¥á¥Ç¥£¥¢·ãÆ°¸¦µæ½ê ÂåÉ½
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¡£ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Åìµþ¿·Ê¹¡ÊÃæÆü¿·Ê¹¼ÒÅìµþËÜ¼Ò¡Ë¤Ç¡¢À¯¼£Éô¡¢·ÐºÑÉô¡¢ÊÔ½¸°Ñ°÷¤òÄÌ¤¸¡¢¼ç¤ËÀ¯¼£¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¤òÃ´Åö¡£2005Ç¯°¦ÃÎËüÇî¤ÇËüÇî¶¨²ñ¾ðÊóÄÌ¿®ÉôÌçÁíÊÔ½¸Ä¹¡£¸½ºß¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥á¥Ç¥£¥¢·ãÆ°¸¦µæ½êÂåÉ½¡£ÆüËÜÂç³ØÂç³Ø±¡¿·Ê¹³Ø¸¦µæ²Ê¤Ç¥¦¥§¥Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÏÀ¤Î¹Ö»Õ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤«¡Ù¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢Ê¸²½¸¦µæ½êÊÔ¡¢¶¦Ãø¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢·ãÆ°¸¦µæ½ê ÂåÉ½ ¿åÌî ÂÙ»Ö¡Ë