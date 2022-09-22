¡ÚÀ¾Éð¡ÛÊü½Ð¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡¡¸»ÅÄÁÔÎ¼¤¬Æ±Î½ºÊ¤«¤éÃæ½ýÈï³²¤ÇÅÏÊÕ£Ç£Í¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ëº¤Æñ¤ÊàÂÉ¼è¤êá
¡¡¾¡Éé¤Î£¹·î¤Ë£·Ï¢ÇÔ¤ò´Þ¤à£´¾¡£±£²ÇÔ¤È¼ºÂ®¤·¡¢¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£´¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Î£´°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿À¾Éð¤«¤é¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡££²£±Æü¤ÎÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡ÖÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄ¼ç¾¡¡¸µÇµÌÚºäºÊ¡Ø±ÒÆ£ÈþºÌ¡Ù¤ÎÃæ½ýÈÈ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡ËÉ×ºÊ¤Ï±ÒÆ£¤Î£Ó£Î£Ó¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤ÎÈðëîÃæ½ý¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê£Ä£Í¡Ë¤Ë²¿Ç¯¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈ¯¿®¼Ô¤ÏÎ½Í§¡¦»³ÅÄÍÚÉöÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢£²£±Æü¤Î¸á¸å¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ëµ»ö¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸»ÅÄ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÄûÀµ¤È»ö¼ÂÀ°Íý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤ò¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄ¹Ê¸Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¸»ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤âºÊ¤â¿¦¶È¾å¡¢ÈðëîÃæ½ý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¼õ¤±¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ËÜ·ï¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î£Ó£Î£Ó¾å¤Î¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡¢µåÃÄÆâÉô¾ðÊó¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ìó£²Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢»¯¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î²È¤Î½»½ê¡¢Ç¥¿±¡¢¤½¤ÎÂ¾ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤Ê¤É¤¬»¯¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿È¤Î´í¸±¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¶á¤Î¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¿Í´ÖÉÔ¿®¤äÉÔ°Â¤¬Â³¤¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬ÃÎ¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«¼¨ÀÁµá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤ò·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¤Èº£²ó¤Î·ï¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈ¯¿®¼Ô¤¬»ä¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î±üÍÍ¤ÈÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¤Æ¤òÆâ¡¹¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤È¡¢Åö³ºÁª¼ê¤«¤éÌîµå¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òµåÃÄ¤ËÁêÃÌ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸»ÅÄ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë»³ÅÄ¤Ø¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎËÜµòÃÏµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤âÊóÆ»¤ÎÊý¡¹¤â»¡¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢»ö¼Â¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç¾ðÊó¤¬ºøÁî¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢µåÃÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é»ö¼ÂÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤³¤Î·ï¤òÅö³ºÁª¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤é¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìó£´Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë»³ÅÄ¤ÎºÊ¤Ï¡¢µå¾ì¤Ë¤âÉÑÈË¤ËÄÌ¤¤¡¢°ìÉôÀ¾Éð¥Ê¥¤¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤ÆâÉô¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤Ï£Ó£Î£Ó¤ËàÆ÷¤ï¤»Åê¹Æá¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¼þ°Ï¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë¤³¤Îµ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½Õ¤ÎÄ¾·â¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢£²£±Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤À¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¡¢£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£´Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë°Ê¹ß¤Î¥é¥¹¥È£µ»î¹ç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Îµ»ö¤¬¸½¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸»ÅÄËÜ¿Í¤¬¡ÖÅö³ºÁª¼ê¤«¤éÌîµå¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤ÈË¾¤à°ìÊý¤Ç¡¢É½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¿ÈÆâ¤Ë¤è¤ë¼çÎÏÁª¼ê¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý»ö·ï¤òµåÃÄ¡¢ÅÏÊÕµ×¿®£Ç£Í¤¬¤É¤¦¼ý¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤À¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÏÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤Ç¤¢¤ë»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢¿¹Í§ºÈÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸»ÅÄ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£Ã±½ã¤Ë»³ÅÄ¤ò¥ª¥Õ¤ËÊü½Ð¤¹¤ì¤ÐºÑ¤àÏÃ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡²¾¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÀè¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
¡¡£¸·î¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿¹¤ËÂ³¤¡¢»³Àî¡¢¸»ÅÄ¤â½çÄ´¤Ê¤éÍèµ¨Ãæ¤ËÆ±¸¢Íø¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ÌäÂê¤Î½èÍý¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤Î¿È¤Î¿¶¤êÊý¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£À¾Éð¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹°Ê¾å¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î´ÉÍý¡¢¿Í»öÌÌ¤ÇÆñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¡¡