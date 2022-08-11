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1°Ì¡¡Ideapad Slim 360

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2°Ì¡¡ASUS Chromebook C223NA

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3°Ì¡¡FMV LIFEBOOK AH42/F1 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Û¥ï¥¤¥È

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4°Ì¡¡LAVIE N15 ¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È

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5°Ì¡¡Ideapad Slim 350

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6°Ì¡¡ASUS Chromebook CX1

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7°Ì¡¡Ideapad Slim 360

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8°Ì¡¡Ideapad L360i ¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¥Û¥ï¥¤¥È

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9°Ì¡¡LAVIE N14 ¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È

N1435/BAW¡ÊNEC¡Ë

10°Ì Ideapad L360i ¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¥Û¥ï¥¤¥È

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