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1°Ì¡¡Ideapad Slim 360
82KU00NSJP¡Ê¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
2°Ì¡¡ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018¡ÊASUS¡Ë
3°Ì¡¡FMV LIFEBOOK AH42/F1 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Û¥ï¥¤¥È
FMVA42F1W¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë
4°Ì¡¡LAVIE N15 ¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È
N1515/AAW¡ÊNEC¡Ë
5°Ì¡¡Ideapad Slim 350
81W101UTJP¡Ê¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
6°Ì¡¡ASUS Chromebook CX1
CX1100CNA-GJ0040¡ÊASUS¡Ë
7°Ì¡¡Ideapad Slim 360
82KT00CFJP¡Ê¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
8°Ì¡¡Ideapad L360i ¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¥Û¥ï¥¤¥È
82HL00B9JP¡Ê¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
9°Ì¡¡LAVIE N14 ¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È
N1435/BAW¡ÊNEC¡Ë
10°Ì Ideapad L360i ¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¥Û¥ï¥¤¥È
82HL0093JP¡Ê¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£