¾¾°æÂçÊå¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¡×¤Ø°ÜÀÒ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìõ¡¡¥µ¥¤¥óÌÜÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¾×·â¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡ÖAtsuto Uchida¡Çs FOOTBALL TIME¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒÌÜÁ°¤Î¿¿Áê¤òÀâÌÀ
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½MF¾¾°æÂçÊå¡ÊY.S.C.C.²£ÉÍ¡Ë¤¬¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½DFÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤ÎÈÖÁÈ¡ÖAtsuto Uchida¡Çs FOOTBALL TIME¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë°ÜÀÒ¤¬À®Î©ÌÜÁ°¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÅÄ»á¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤¬¿·Àß¤·¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤Î¶¯²½¤ª¤è¤ÓÉáµÚ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖDAZN¡×¤ÎÈÖÁÈ¡ÖAtsuto Uchida¡Çs FOOTBALL TIME¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î»î¹ç¤ä²¤½£¤ÇÀï¤¦ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¿·²ó¡Ö#93¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¤½£³Æ¹ñ³«ËëÄ¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¾¾°æ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ²¤½£¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥é¥é¤«¤éÆ±¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¡£¡ÖËÍ¤¬¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ¤ÏÅö»þ¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2010Ç¯²Æ¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤¬¥µ¥¤¥óÌÜÁ°¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÆâÅÄ»á¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤«¤é¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¢¤ë¡Ë¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤â¤ó¡£´ÆÆÄ¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ø¤â¤¦¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Þ¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤»¤º¤Ëµ¢¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤¤³¹¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½»¤á¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Í½´ü¤»¤Ì»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤â°ÜÀÒ¤ÎÀ¤³¦¡¢¤·¤«¤â³¤³°¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë