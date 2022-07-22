¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡Öº£¤³¤½¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë»þ¡×¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡È»þ´üÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡É
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£8·î2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤Î´ü¸Â¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Öº£¤³¤½2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËFA¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë»þ¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤ËMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÈÖÁÈ¡ÖMLB¥»¥ó¥È¥é¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ïº£¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢º£Èà¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤ò2ÅÙ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È»þ´üÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¡£2023Ç¯¤ËFA¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éÁá¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤ä¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¤é¤¹¤Ç¤ËÂç·¿·ÀÌó¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢ºâÀ¯Åª¤Ê¸Â³¦¤¬¤¢¤ëÅÀ¤â»ØÅ¦¡£¡Ö¥È¥é¥¦¥È¤È¥ì¥ó¥É¥ó¤Î·ÀÌó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤½¤ì¡ÊÂçÃ«¤È¤Î·ÀÌó¡Ë¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¡½¡½¤À¤«¤éº£¤³¤½Èà¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë»þ¤Ê¤ó¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¡¢¡Öº£¤«¤é8·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¡¢MLB¸ø¼°¤Î¼ã¼êÍË¾³ô³ÊÉÕ¤±¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖMLB¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»±²¼¤Ï30¥Á¡¼¥àÃæ28°Ì¤ÎÉ¾²Á¤Ç¡È¾Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊäÉÔÂ¡É¡£¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÆóÅáÎ®¤òÊü½Ð¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈãÈ½¤ÏÉ¬»ê¤À¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍË¾³ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë