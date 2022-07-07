¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬¿··¿¡ÖUX¡×¤ªÈäÏªÌÜ¡ª ÅÔ²ñÇÉ¥¤¥±¥á¥óSUV¤¬ºþ¿·¡ª Áö¤ê¡õ°ÂÁ´¤¬¿Ê²½¤ÇÈ¯Çä¤Ø
¥ì¥¯¥µ¥¹¿··¿SUV¡ÖUX¡×ÅÐ¾ì¡ªÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤âÀßÄê
¡¡2022Ç¯7·î7Æü¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï¿··¿¡ÖUX250h¡¿UX200¡×¡Ê°Ê²¼UX¡Ë¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡2022Ç¯5·î13Æü¤ËÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿··¿UX¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿UX¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤æ¤Þ¤Ì¿Ê²½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯Always On¤Î»×ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢¾å¼Á¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È±ü¿¼¤¤Áö¤ê¤ÎÌ£¤Î¿¼²½¤È¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´µ»½Ñ¤Îµ¡Ç½³È½¼¤äºÇ¿·¤Î¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿Àè¿ÊÁõÈ÷¤Î¿Ê²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹¿··¿¡ÖUX¡×¡ª2Âæ¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê68Ëç¡Ë
¡¡Áö¤ê¤ÎÌ£¤Î¿¼²½¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥É¥¢µÚ¤Ó¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¼þÊÕ¤Î¥Ü¥Ç¥£³«¸ýÉô¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍÏÀÜÂÇÅÀ¤ò·×20ÅÀÄÉ²Ã¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤ò¶¯²½¡£
¡¡EPS¤ä¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Toyota Technical Center Shimoyama¤ÇÁö¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤µ¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È´¶¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È±ü¿¼¤¤Áö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡18¥¤¥ó¥Á¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤ò¿·µ¬³«È¯¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤·ÀÅ½ÍÀ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÎF SPORT¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¤ÈAVS¡ÊAdaptive Variable Suspension system¡Ë¤òÉ¸½àÀßÄê¡£
¡¡¼ÖÎ¾¸åÊý¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ËÀ¸¤¸¤ë¤·¤Ê¤ê¤äÈù¿¶Æ°¤òµÛ¼ý¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÎÆÃÀ¤ò°ìÁØ¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÈÀÅ½ÍÀ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸º¿êÎÏÀÚ¤êÂØ¤¨±þÅú¤ËÍ¥¤ì¤¿AVS¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤ÈºÙ¤«¤Ê±úÆÌ¤¬Ê£¹ç¤·¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê»ÑÀª¤Î°Ý»ý¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¼×ÃÇ¤òÎ¾Î©¤·¡¢Í¥¤ì¤¿ÁàÂÉ±þÅúÀ¡¢°ÂÄê´¶¡¢²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥®¥ä¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁàÂÉ±þÅúÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁàºî¤ËÃé¼Â¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡ª¿Ê²½¤·¤¿Àè¿ÊÀ¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥Éµ¡Ç½
Àè¿ÊÁõÈ÷¤Î¿Ê²½¤Ç¤Ï¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´µ»½Ñ¡ÖLexus Safety System +¡×¤òµ¡Ç½³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã±´ã¥«¥á¥é¤È¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Ãë´Ö¤Î¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¤äÌë´Ö¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤â¸¡ÃÎ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡×¤ÎÂÐ±þÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢¸òº¹ÅÀ±¦ÀÞÁ°¤ËÁ°Êý¤«¤éÍè¤ëÂÐ¸þÄ¾¿Ê¼Ö¤ä¡¢±¦º¸ÀÞ»þ¤ËÁ°Êý¤«¤éÍè¤ë²£ÃÇÊâ¹Ô¼Ô¤â¸¡ÃÎ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁàÂÉ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼ÖÀþÆâ¤ÇÁàÂÉ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¶ÛµÞ»þÁàÂÉ»Ù±ç¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±°ì¼ÖÀþÆâÃæ±û¤òÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÁàÂÉ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹âÅÙ±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ö¥ì¡¼¥ó¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Î¼ÖÀþÇ§¼±¤ËAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ù±çÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÁàÂÉ»Ù±ç¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀßÄê¤·¤¿¼ÖÂ®Æâ¤ÇÁ°Áö¼Ö¤È¤Îµ÷Î¥¤ò°ìÄê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦²Ã¸ºÂ®À©¸æ¤¹¤ë¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¡Ë¡×¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ö¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤é¤«¤¸¤á¸ºÂ®¤¹¤ë¥«¡¼¥ÖÂ®ÅÙÍÞÀ©µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LTAÀ©¸æÃæ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌµÁàºî¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²»¤ÈÉ½¼¨¤È´Ë¸ºÂ®¤Ë¤è¤ë·Ù¹ð¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÁàºî¤òÂ¥¤¹¤Û¤«¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¤È¥Û¡¼¥ó¤Ç¼Ö³°¤Ë°Û¾ï¤òÊóÃÎ¤·¤Ê¤¬¤é¼«¼ÖÀþÆâ¤Ë¸ºÂ®Ää¼Ö¤·¡¢¼«Â»¡¦²Ã³²»ö¸Î¤Î²óÈò¡¦»ö¸ÎÈï³²Äã¸º¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ää¼Ö¸å¤Ï¡¢¥É¥¢²ò¾û¤ä¥Ø¥ë¥×¥Í¥Ã¥È¼«Æ°ÀÜÂ³¤Ë¤è¤ëµßÌ¿Í×ÀÁ¤â¹Ô¤¤¡¢Áá´ü¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼µßÌ¿¡¦µß¸î¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¼þ¤ê¤ÎÍøÊØÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÂç·¿²½¡¿¹â²òÁüÅÙ²½¤È¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥Éµ¡Ç½¤òºþ¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç·¿²½¡¿¹â²òÁüÅÙ²½¤·¤¿12.3¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¤è¤ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Â¦¤ØÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿Å¾»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¤Ë¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥ÍµÚ¤Ó¥³¥ó¥½¡¼¥ë¼þÊÕ¤Î·Á¾õ¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÇÅ¬²½¡£¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¥¹¥¤¥Ã¥ÁÅù¤ò¥³¥ó¥½¡¼¥ë¾åÉô¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥ó¥½¡¼¥ëÁ°Êý¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë½¼ÅÅÍÑUSB¥³¥Í¥¯¥¿¡ÊType-C¡Ë¤ò2¸Ä¿·¤¿¤ËÀßÄê¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ª¤¯¤À¤±½¼ÅÅ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¾å²¼Êý¸þ¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¾åÉô¤ËLED¾ÈÌÀ¤âÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¡£¥Ê¥Ó¤ä²»³Ú¡¢¼ÖÎ¾ÀßÄê¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÁªÂò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Ë¾ï»þ¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥¹À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²èÌÌÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤â¾ðÊó¤ÎÎ³ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ½¼¨¥¨¥ê¥¢¤òÊ¬¤±¡¢Áàºî¥Õ¥í¡¼¤òÅý°ì¤·ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥Éµ¡Ç½¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êºþ¿·¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÎÃÏ¿Þ¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤äÃó¼Ö¾ì¤Î¶õ¤¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥Ê¥Ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î²»À¼Ç§¼±µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥È¡¼¥¯¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁàºî¤Ë¤è¤ëµ¯Æ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Þ¥¤¥¯¥¢¥¤¥³¥óÁàºî¤ä²»À¼¤Ë¤è¤ëµ¯Æ°¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤µ¤ì¤¿µ¯Æ°¥ï¡¼¥É¤òÈ¯ÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁàºî¤äºÆÀ¸Ãæ¤Î²»³ÚÄä»ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²»À¼Ç§¼±µ¡Ç½¤Îµ¯Æ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÈ¯ÏÃ¤Ç¤ÎÁàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡iPhone¤äAndroid¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀìÍÑµ¡Ç½¤ò¼ÖºÜµ¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢Apple CarPlay¡¢Android Auto¤òÀßÄê¡£Apple CarPlay¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎUSBÀÜÂ³¤Ë²Ã¤¨¡¢Wi-Fi¤Ë¤è¤ëÌµÀþÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡DCM¡ÊData Communication Module¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê¡¢Web¥µ¥¤¥È¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥Ö¥í¥°¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°²»³Ú¡¢YouTubeÆ°²è¤Ê¤É¡Ë¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼µ¡Ç½¤òÀßÄê¡£
¡¡¸Ä¿ÍÀßÄê¤ò¼ÖÎ¾¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼ÖÎ¾ÀßÄê¡Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ê¥Ó¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀßÄê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¡¼¤äBluetoothµ¡´ï¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆÃÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ï¡©
¡¡º£²óÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖF SPORT Emotional Explorer¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGraceful Explorer¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖF SPORT Emotional Explorer¡×¤Ï¡¢F SPORT¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÁö¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤òÀßÄê¡¢ÀÚºï¸÷µ±¡Ü¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥·¡¼¥È¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Õ¥ì¥¢¥ì¥Ã¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡õ¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡¢¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÍ½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖGraceful Explorer¡×¤ÏversionC¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÂç¿Í¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò´¶¤¸¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥«¥é¡¼Æ±¿§¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Á¥â¡¼¥ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤ÏÀìÍÑ¥«¥é¡¼¤Î¥â¡¼¥ô¤ò¥·¡¼¥È¡¢¥É¥¢¥È¥ê¥à¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖF SPORT Emotional Explorer¡×¤ÇÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡õ¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¿··¿UX¤Î¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤Ï¡¢UX200¤Î¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¡Ê2WD¡Ë¤¬424Ëü7000±ß¤«¤é¡Översion L¡×¡Ê2WD¡Ë483Ëü6000±ß¤Þ¤Ç¡£
¡¡°ìÊý¤ÎUX250h¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¡Ê2WD¡Ë¤¬435Ëü9000±ß¤«¤é¡Översion L¡×¤¬¡Ê4WD¡Ë519Ëü2000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¡ÖUX200 F SPORT Emotional Explorer¡×¡Ê2WD¡Ë¤¬491Ëü2000±ß¡¢¡ÖUX250h F SPORT Emotional Explorer¡×¤¬£²WD¥â¥Ç¥ë¤Ç526Ëü8000±ß¡¢4WD¥â¥Ç¥ë¤Ç553Ëü8000±ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖUX200 F SPORT Graceful Explorer¡×¡Ê2WD¡Ë¤¬453Ëü2000±ß¡¢¡ÖUX250h Graceful Explorer¡×¤¬£²WD¥â¥Ç¥ë¤Ç488Ëü8000±ß¡¢4WD¥â¥Ç¥ë¤Ç453Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£