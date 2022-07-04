¡Ö¤³¤É¤â¤Ï¥¤¥Ã¥Ñ¥¤¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤Í¡×¡¡¤´ÈÓÂÔµ¡ÎóÀèÆ¬¤ËÊÂ¤Ö¿·Æþ¤ê¤ò¡¢¸å¤í¤Ç¸«¼é¤ë¤ª¤Ð¤¢¥Ë¥ã¥ó¤ÎÇØÃæ¤¬Í¥¤·¤¤
¡Ö¤´ÈÓ¤òÂÔ¤Ä¿·Æþ¤ê¤ÈÀè½»Ï·Ç¡×
¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¬¤í¤ó¡Ê¡÷gallon_neko)¤µ¤ó¤¬2022Ç¯6·î19Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£Âç¾®2É¤¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸ÂÎÀª¤Ç¾²¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤¤¤Êý¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤ê¤Á¤ã¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¤â¤¦¤¹¤°20ºÐ¤À¤È¤¤¤¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÇ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¾®¤µ¤¤¹õÇ¤Ï¡¢»£±ÆÁ°Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¹Â¤ËÍî¤Á¤ÆÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¸¸å3½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÍº¤Î»ÒÇ¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÍÄ¤¤¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬¤´ÈÓ¤Î½çÈÖ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¸÷·Ê¤À¡£
¡Öµ¤ÉÕ¤¯¤ÈÆóÉ¤ÊÂ¤ó¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ...¡×
¼Ì¿¿»£±Æ»þ¤Î¾õ¶·¤ò»ô¤¤¼ç¤Î¤¬¤í¤ó¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È
¡ÖÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Õ¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤ÈÆóÉ¤ÊÂ¤ó¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ó¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤Î¤³¤È¡£¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤¦¤Á¤ËÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê2É¤¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¡£
¡Ö¿·Æþ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ë½çÈÖ¤ò¤æ¤º¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëÀè½»Ï·Ç¤Á¤ã¤óÍ¥¤·¤¤¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¡¦¡¦¡¦¤É¤Ã¤Á¤â°¦¤ª¤·¤¤¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ë¤´ÈÓÂÔ¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×
¿·Æþ¤ê¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë½çÈÖ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À......¡ª
ÀèÇÚ¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤ÆºÇÁ°Îó¤ËÊÂ¤Ö»ÆÇ¤Á¤ã¤ó¤âÅÙ¶»¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¸«¼é¤ë¤Õ¤ï¤ê¤Á¤ã¤ó¤â´ÓÏ½¤ÈÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤â¤È¤Ã¤Æ¤â°¦¤¯¤ë¤·¤¤¡£
Æ±¤¸ÂÎÀª¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¹¤ß¤¿¤¤¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤Í¡£
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§meme¡Ë