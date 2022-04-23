¡È¿´¤Î°ãÏÂ´¶¡ÉÃ¯¤Ë¤âÏÃ¤»¤º60Ç¯¡Ä 67ºÐ¤ÇÃË¤«¤é½÷¤ØÀÊÌÊÑ¹¹¡ÖÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ãæ¹âÇ¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×
¡¡À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿À¤È¼«Ç§¤¹¤ëÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢67ºÐ¤ÇÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾®É´¹ç¤µ¤ó¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡É°ãÏÂ´¶¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§¡¢»Ò°é¤Æ¡¢Î¥º§¤ò·Ð¤Æ´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Û¤ÉLGBTQ+¤ÎÍý²ò¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ãæ¹âÇ¯¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢ÀÊÌ°ãÏÂ¤òÃ¯¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯´õË¾¤¬¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Î¡¢¼«¿È¤ÎËÜÍè¤ÎÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¤Î¶ìÇº¤Èµ°À×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Þ¤ÇÃËÀ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¾®É´¹ç¤µ¤ó
¢£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¡×ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡È°ãÏÂ´¶¡ÉÊú¤¨¤ë¤â¡¢ÃËÀ¤È¤·¤Æ·ëº§¡¦°é»ù¡¦Î¥º§¤ò·Ð¸³
¡¡ÍÄ¾¯»þÂå¤«¤éÇùÁ³¤È¤·¤¿¡È¿´¤Î°ãÏÂ´¶¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾®É´¹ç¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Ï¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤äLGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤âÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®É´¹ç¤µ¤ó¤Ï°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ½ÐÍè¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢50Âå¸åÈ¾¤Þ¤ÇÃËÀ¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ØËå¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø½÷¤Î»Ò¤Ð¤«¤ê¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀÊÌ¤ò°Õ¼±¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿»ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÇùÁ³¤È¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥¤¥ä¡Ù¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¼þ¤ê¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿ÍÀ¸¤Ë¤É¤³¤«°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃËÀ¤È¤·¤Æ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢»Ò°é¤Æ¡¢Î¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾®É´¹ç¤µ¤ó¡£Î¥º§¤Î¸¶°ø¤ÏÀÊÌ°ãÏÂ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²¿½½Ç¯¤â¸å¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖLGBTQ+¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¼Â¾ð¤ä¶ìÏ«ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÊÌ°ãÏÂ¤Ë³Î¿®¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢58ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥×¥é¥¤¥É¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ØÆú¿§¤É¤Þ¤ó¤Ê¤«¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡É¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È´¶Æ°¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ØÆú¿§¤É¤Þ¤ó¤Ê¤«¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤«¤é4Ç¯¡¢¾®É´¹ç¤µ¤ó¤Ï62ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¼«¿È¤Î³Î¿®ÄÌ¤ê¡¢ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢67ºÐ¤Î»þ¤ËÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¼ê½Ñ¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¾®É´¹ç¤µ¤ó¤Ï¿ÈÂÎÅª¤Ë¤â¡¢¸ÍÀÒ¾å¤Ç¤âËÜÍè¤Î¡ÉÀ¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢É¬Í×¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼ê½Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤ÎÌÂ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆùÂÎÅª¤Ë½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ÎË¡Î§¡ÊÀÆ±°ìÀ¾ã³²ÆÃÎãË¡¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ÍÀÒ¾å¤â½÷À¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½÷À¤Ë¸ÍÀÒÊÑ¹¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¹¥¤¤ÊÉþ¤¬Ãå¤é¤ì¤ë¤Î¤È²½¾Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢Ç°´ê¤Î¥í¥ê¥£¥¿Éþ¤âÃå¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ÔÎñ¤Þ¤ÇÃËÀ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë½÷À¤ÎÊý¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Ê¬¤«¤é¤º¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²½¾Ñ¤Î»ÅÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¡£ÆÃ¤ËÈý¤òÉÁ¤¯»ö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢£²ÈÂ²¤ä¿¦¾ì¤«¤é¤ÎµñÀä¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¡È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡É ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤«¤éÀä±ï¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¡¢»Å»ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¾®É´¹ç¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¼þ°Ï¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¶ìÇº¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÃËÀ¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¡¢½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÇº¤ó¤À»ö¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï½Ð¤«¤±¤ë»þ¤â¡¢¥É¥¢¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤»ö¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¶µ¼¼¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ø½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ø¥á¥¤¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¿¦¾ì¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ëÃæ¡¢»ä¤Ï¤¿¤À¡É¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡É¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Ë¤¯¤¤Áê¼ê¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¡¢Î¾¿Æ¤À¡£¾®É´¹ç¤µ¤ó¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢ºÇ¸å¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤ÏÊì¿Æ¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Á¤ËÊì¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â²È¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤¬°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼Ö¤ÎÃæ¤Ç²½¾Ñ¤òÍî¤È¤·¤ÆÃåÂØ¤¨¤Æ¤«¤é¼Â²È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿»þ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½÷À¤Î³Ê¹¥¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤ÏÈ¿È¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â©»Ò¤â¤â¤¦20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤Ã¤ÆµñÀä¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ²ñ¤ï¤Ê¤¤¿ÆÀÌ´Ø·¸¤Î¿Í¤Ë¤ÏÇ¯²ì¾õ¤Ë»ö¾ð¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤â°õºþ¤·¤ÆÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤¯Ãæ¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÊì¡¢Â©»Ò¡¢¿ÆÀÌ´Þ¤á¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê»ö¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼ã¼ÔÃæ¿´¡ÖÃæ¹âÇ¯¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×
¡¡¸½ºß¡¢¾®É´¹ç¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤ÇÇº¤à¿Í¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹âÇ¯¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿LGBTQ¡Ü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÊÌ°ãÏÂ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÃ¯¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤Þ²þ¤á¤Æ¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¾¼ÏÂ20Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ÏÃË½÷¤¬·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤È¤µ¤ì¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÊÌ°ãÏÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â·ëº§¤·¤Æ²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ëÀÊÌ¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÅö»ö¼Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼ã¼ÔÃæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹âÇ¯¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬µï¿´ÃÏÎÉ¤¯½¸¤¨¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶áÇ¯¡¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤äLBGTQ¡Ü¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¾¿Í»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¾®É´¹ç¤µ¤ó¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Þ¤ÀÆ»¤Î¤ê¤Ï±ó¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤«¤é¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¡ØÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ²óÅú¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ÈÆâ¤«¤é¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤ÈµñÀä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È´Ø·¸¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤âÆ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤È¸À¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×