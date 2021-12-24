³ÚÅ·¤¬Á°¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤Î³ÍÆÀÈ¯É½¡¡ÂçÃ«µé¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤ò¸Ø¤ë±¦¤ÎÂçË¤¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Ç¯¤Ë¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ï24Æü¡¢º£µ¨¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯Êð90Ëü¥É¥ë¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö42¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢113¥¥í¤Î±¦ÂÇ¤Á¤Îµð´Á¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»16»î¹ç¤Ç1ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤3A¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï45»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦301¡¢14ËÜÎÝÂÇ¡¢44ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥ä·³¤Ç¤ÏÍË¾³ô¤Î°ì¿Í¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°ïºà¤Ç¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤ÂÇ¼Ô¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÂç¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿·¤¿¤ÊÎ¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÅìËÌ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤ß¤Ê¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¥¯¥ê¥¹¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¡¡1994Ç¯2·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£½Ð¿È¤Î27ºÐ¡£14Ç¯¥É¥é¥Õ¥È12½äÌÜ¤Ç¥°¥ì¥¤¥½¥óÂç¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÆþÃÄ¡£21Ç¯6·î5Æü¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»16»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦111¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»À®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨¡¦269¡¢86ËÜÎÝÂÇ¡¢299ÂÇÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢113¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯