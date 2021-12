パブリッシャー(販売元)のレオフルは、会社員が上司を倒していく2Dアクションゲーム『カンパニーマン 社畜の下剋上(原題:The Company Man)』のNintendo Switch版を2022年初頭に発売すると発表した。希望小売価格は税込2400円。日本語を含む9言語へ対応しており、ほかの家庭用ゲーム機でも2022年内に発売を予定している。

なお、本作のPC(Steam)版はマレーシアに拠点を置く開発元のForustから発売中だ。ただし、PC版は執筆時点で日本語へ対応していない。

『カンパニーマン 社畜の下剋上』は、2005年から放送されたアメリカのテレビドラマシリーズ『The Office(ジ・オフィス)』から着想を得て制作されたタイトルである。作中では「グッドウォーター社」を舞台に、会社の運営方針へ不満を持つ新入社員「ジム」が下剋上を果たすため、武器にしたキーボードで人事やマーケティングなど各部門の上司を打ち負かしていく。

本作は作中に仕込まれた多彩な「社会人あるあるネタ」や手描きで表現された背景が特徴。武器をアップグレードすればスキルとして上司にスパムメールを送り付けられるほか、戦いの合間にはコーヒーブレイクをとることで体力や気力を回復できるという。また、遊ぶ際の難度はノーマル、ハード、そして「ブラック」の3段階から選択できるようだ。

本作は国際的なゲームショーイベント「2021 PAX Online Indie Showcase」で100タイトルを超える応募作品から20本ある受賞作のひとつに選ばれた実績を持つ。興味があれば、ぜひ下剋上にチャレンジしてみるとよいだろう。

上司を倒せ! 『カンパニーマン 社畜の下剋上』が2022年初頭にNintendo Switch™で発売決定

出世街道を進み、上司を倒そう!

ゲームパブリッシャーのレオフルと、マレーシアの開発スタジオForustは、オフィスアドベンチャーゲーム『カンパニーマン 社畜の下剋上』のNintendo Switch版を2022年初頭に全世界に向けて発売することを発表いたします。同タイトルは2022年内にほかの家庭用ゲーム機版も発売する予定です。

『カンパニーマン 社畜の下剋上』は、アメリカの人気TVドラマシリーズ『ジ・オフィス』に着想を得た伝統的な横スクロールアクションゲームです。主人公はグッドウォーター社に入社したての若いサラリーマン、ジム。会社の運営方針に不満のあるジムは、ボスを倒して社長になることを決心します。キーボードを武器にして同僚にメールを投げつけ、人事部門からマーケティング部門まで駆け抜け、コーヒーでリフレッシュ。ボスにふさわしいのは誰なのか、わからせてやろう!

『カンパニーマン 社畜の下剋上』は2022年初頭にニンテンドーeショップでダウンロード版を配信する予定です。ゲームは英語、日本語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語に対応。『カンパニーマン 社畜の下剋上』は2021 PAX Online Indie Showcase受賞作品のうちの1本です。

『カンパニーマン 社畜の下剋上』の発表トレイラーを視聴: https://youtu.be/ouL_h5Pcroc

『カンパニーマン 社畜の下剋上』の8つの特徴

・立ちふさがる同僚を排除してトップを目指そう

ダッシュとジャンプを駆使して2D横スクロールアクションに挑戦しよう。おかしな同僚や手強い上司のいる部門は全部で七つある。

・美しく描かれた世界を探索しよう

冷房が効きすぎて床が凍り付いた経理部門、書類の山がどこまでも続く人事部門など、手描きの背景が美しいステージを探索しよう。

・ウィットに富んだ社会人あるあるネタ

仕事をサボってばかりの上司や、ネズミ講に勧誘する迷惑な同僚に遭遇したことに会ったことは? リーマン生活を揶揄するダジャレやジョークに思わず笑ってしまうかも?

・武器をアップグレードして、ジムの真の力を引き出そう

新しい部門に異動したら、キーボードをアップグレードしてスキルを磨こう。皮肉混じりのメールを投げつけたり、スパムメールを送りつけたり、仕事を終わらせる方法はひとつじゃない。

・コーヒーブレイクでリフレッシュ

パワー不足を感じたら、コーヒーを飲んで、体力と気力を回復させよう。社内下剋上にカフェインの力は必要不可欠だ。

・コーヒー豆でパワーアップ

同僚をぶちのめしてコインを手に入れたら、コーヒーショップに行こう。そこでは体力と気力を向上させるさまざまなコーヒー豆が売られている。

・秘密のガントレットダンジョンを見つけよう

秘密のガントレットダンジョンでは、ジムは次々と押し寄せてくる同僚と戦うことになる。簡単には見つけられないダンジョンだが、ぜひ探してみよう。

・だれでも楽しめる難易度設定

アクションゲーム初心者でも上級者でも楽しめるように、難易度はノーマル、ハード、ブラックの3段階から選択できます(ブラックはゲームクリア後にロック解除されます)。

商品情報

タイトル: カンパニーマン 社畜の下剋上

対応プラットフォーム: Nintendo Switch

発売日: 2022年初 (ダウンロード版)

希望小売価格: 2,400円 (税込)

ジャンル: アクション

言語: 日本語、英語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字)、韓国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語

プレイ人数: 1

発売会社: レオフル

開発会社: Forust

対象年齢: IARC 3+

© 2020 Forust Studio M Sdn Bhd. All Rights Reserved. Licensed to and published by Leoful.

リンク

『カンパニーマン 社畜の下剋上』 公式サイト

https://leoful.com/the-company-man-jp/

レオフル HP

https://leoful.com/

レオフル ツイッター

https://twitter.com/leofuljp

レオフルについて

レオフルは2019年に二人のゲーマーが設立した、国際的なビデオゲームパブリッシャーです。私たちは、楽しくて、独創的で、革新的なゲームをアジアや世界じゅうの人々に紹介することを目指しています。レオフルがこれまでにリリースした作品には、『アルパカボール オールスター』、『アンセスターズレガシー』, 『Georifters』、『イトルデュー 2+』、 『パラダイスキラー』、『カンパニーマン 社畜の下剋上』があります。

Forustについて

Forustは2020年に設立されたマレーシアの開発スタジオで、遊びのアートとマジックを通して語られる美しい物語づくりを目指しています。