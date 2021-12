ロサンゼルスで開催した映画『スパイダーマン』シリーズ最新作のプレミア上映会で、“スパイダー・ドレス”を着たゼンデイヤ(25)が会場の視線を独り占めした。露出度の高いドレスを着こなす姿に、SNSでは「小さな女神!」「トムが羨ましい!」と彼女のスタイルを絶賛する声が続出した。

現地時間13日、ロサンゼルスで映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のプレミア上映会が開催された。

会場にはスパイダーマン役を演じたトム・ホランド(25)とヒロインMJ役を演じるゼンデイヤらキャストがレッドカーペットに登場した。

その中でも人々の熱い視線を集めたのが、トムと交際説が浮上しているゼンデイヤの衣装だ。

床まであるロングドレスは「ヴァレンティノ」によるカスタムメイドで、全体に煌びやかなクモの巣の模様が施されている。胸元やサイドが深いV字にカットされた大胆なデザインで、太腿の上部まで見えるスリットからは黒いハイヒールを履いた長い脚を披露していた。

ゼンデイヤは長い髪を細かな三つ編みにした「ブレイズヘア」を後ろでまとめ、顔の上半分を覆う黒いレースのアイマスクを合わせた。

露出度の高いドレスを美しく着こなすゼンデイヤの姿に、ファンからは称賛のコメントがいくつも寄せられた。

「素晴らしいドレス!」

「トムが彼女のドレスにクモの巣を張ったのかも!」

「小さな女神ね。誰も彼女のようには着こなせないわ。」

「ゼンデイヤは本当に綺麗ね。」

他にも多くの男性からは「トム・ホランドには、言葉で言い表せないほどに嫉妬してしまったよ」「トムは世界一ラッキーな男だ」「トムになりたい!」といった声も見受けられた。

当日のトムはダークなダブルのスーツに黒いネクタイ姿で登場し、ゼンデイヤと一緒に写真撮影を行った。

レッドカーペットではトムがゼンデイヤの体に手を回してぴたりと寄り添ったり、お互いを見つめて微笑み合うなど熱々な様子がうかがえた。

2人は現地時間5日にロンドンで開催した同作のフォトセッションにも出席したが、その際にも手を繋いだりお互いを見つめ合うなどカメラの前で仲睦まじい姿を披露したばかりだ。

その数日前には英トーク番組に一緒に出演し、ゼンデイヤの身長が高いことから生じたという撮影中のユニークなエピソードを明かしていた。2人は実演やジョークを交えてトークを繰り広げるなど、息の合ったところを見せていた。

画像は『Zendaya 2021年8月19日付Instagram「B.zero1 with my @bulgari family」』『Spider-Man: No Way Home 2021年12月13日付Instagram「@Zendaya can spin a web around us anytime.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)