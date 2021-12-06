¼«¸ÊÇË»º¡Ö¼êÂ³¤¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡Ä¡×ºÛÈ½½ê¤ÇÉÔµö²Ä¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹
½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¸½ºß¡¢25¿Í¤Ë1¿Í¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½»Âð¥í¡¼¥ó´íµ¡¡£¡Ö¼«¸ÊÇË»º¡×¤ò¤¹¤ë¤È¼Ú¶â¤ÏÄ¢¾Ã¤·¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿¸å¤Ë¡ÖÌÈÀÕÉÔµö²Ä»öÍ³¡×¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ã¥ÁÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°æ¾åÍª°ì»á¤¬¡¢¼«¸ÊÇË»º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤Þ¤ÇÌÈ½ü¤Ë¡Ä¡È¼«¸ÊÇË»º¡É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡Ö3¤Ä¤Î¾ò·ï¡×
¼êÂ³½ªÎ»¸å¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÇË»º¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç
ÇË»º¼êÂ³¤¬½ªÎ»¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢ÇË»º»ö·ï¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÈÀÕÉÔµö²Ä»öÍ³¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¿³Íý¤·¤Þ¤¹¡£ÌÈÀÕÉÔµö²Ä»öÍ³¤È¤Ï¡¢¼Ú¶â¤òÄ¢¾Ã¤·¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÄ¸¢¼Ô¤ËÂÐ¤·ÉÔ¸øÊ¿¤È¤Ê¤ë»ö¾ð¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ï²Èñ¤¬ÍýÍ³¤Î¼Ú¶â¡Ä¡ÄÌµÂÌ¸¯¤¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¶¥ÇÏ¡¢¶¥ÎØ¤Ê¤É¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤äÉ÷Â¯ÄÌ¤¤¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¡¢¼ýÆþ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¤ä³°¿©¤Ê¤É¤â¡¢¶â³Û¤äÉÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÏ²Èñ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ÆÃÄê¤ÎºÄ¸¢¼Ô¤Ë¤À¤±ÊÖºÑ¤ò¤·¤¿¡ÊÊÐ¿üÅª¤ÊÈóËÜ»ÝÊÛºÑ¡Ë¡Ä¡Ä¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢ÆÃÄê¤Î¿Í¤Ë¤À¤±¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÊÐ¿üÊÛºÑ¡×¤È¤¤¤¤¡¢ºÄÌ³¼Ô¤ÎµÁÌ³¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤»þ´ü¤Ê¤É¤ËÊÐ¿üÊÛºÑ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÌÈÀÕÉÔµö²Ä»öÍ³¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
£¥«¡¼¥É¤ÇÇã¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò´¹¶â¤·¤¿¡Ä¡Ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤òÎ÷²Á¤Ç´¹¶â¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÌÈÀÕÉÔµö²Ä»öÍ³¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¿·´´Àþ¤ÎÀÚÉä¤ä¾¦ÉÊ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë°Â¤¯Çä¤ë¹Ô°Ù¤¬¤³¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ºÛÈ½½ê¤Ë±³¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤¿¡Ä¡Ä¼«¸ÊÇË»º¤Î¼êÂ³¤Ãæ¤Ë´Éºâ¿Í¤ÎÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±³¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤ÏÌÈÀÕÉÔµö²Ä»öÍ³¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤ï¤¶¤Èºâ»º¤ò±£¤·¤¿¡Ä¡ÄºÄ¸¢¼Ô¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇÛÅö¤Î¸¶»ñ¤È¤Ê¤ëºâ»º¡ÊÇË»ººâÃÄ¡Ë¤ò¤ï¤¶¤È±£¤·¤¿¤ê¡¢²õ¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤À¤Ç¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢º¾³²¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÌÈÀÕÉÔµö²Ä»öÍ³¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÇË»º´Éºâ¿Í¤Î»Å»ö¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÌÈÀÕÉÔµö²Ä»öÍ³¤ËÅö¤¿¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÈÀÕµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2¡óÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈÀÕÉÔµö²Ä»öÍ³¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÌÈÀÕ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òºÛÎÌÌÈÀÕ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÈÀÕ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤ì¤Ð¼Ú¶â¤ÏÄ¢¾Ã¤·¤Ë¡©
Ìµ»ö¡¢ÌÈÀÕµö²Ä¤¬²¼¤ê¤ì¤Ð¡¢¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼«¸ÊÇË»º¤ò¤·¤Æ¤â»ÙÊ§¤¤¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ëÀÇ¶â¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¢¤ï¤¶¤ÈÂ¾¿Í¤Îºâ»º¤ä¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ»³²Çå½þ¤ä¡¢Â¾¿Í¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤ê»àË´¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂ»³²Çå½þ¶â¡¢ÍÜ°éÈñ¤äº§°ùÈñÍÑ¡¢½¾¶È°÷¤ÎµëÎÁ¤äÈ³¶â¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÌÈÀÕ¤òµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢»ÙÊ§¤¤¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¼«¸ÊÇË»º¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤º»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°æ¾åÍª°ì
¥¯¥é¥Ã¥ÁÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò