»°±ºÎÜÎï»á¤¬¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²ò½ü¤ò¼çÄ¥¡¡±äÄ¹¼¨º¶¤Î¡ÖÈø¿È¤µ¤ó¤Ï¡È½¡¶µ»ØÆ³¼Ô¡É¡×
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ÎÊ¬²Ê²ñ¡¢Èø¿ÈÌÐ²ñÄ¹¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡È½¡¶µ»ØÆ³¼Ô¡É¡©
¡¡Åìµþ¤Î£±£·Æü¤Î¿·µ¬´¶À÷¼Ô¿ô¤¬£´£±£¹¿Í¤È¡¢£µ£°£°¿Í¤òÂç¤¤¯³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤Èº£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¬´ü¸Â¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Èø¿È²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë²ò½ü¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ò²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¡¤Î¸÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¿µ½Å¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¡¢ÅÔÌ±¤«¤é¤â±äÄ¹¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤¬¡¢£±£¸Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡×¤Ë½Ð±é¤·¡Ö²ò½ü¤¹¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡ÖÀë¸À¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤ÎÈø¿È²ñÄ¹¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡È¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÊÑ°Û³ô¤¬¤³¤ì¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡£¤½¤ì¤«¤é¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¬²Ê²ñ¤Î¼£¸³¤â¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤È¡£½Ð¤¹¤È¤¤ÎÀâÌÀ¤È¡¢²ò½ü´ð½à¤ÎÍýÍ³¤¬¿©¤¤°ã¤¦¤È¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Î¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åìµþ¤¬¤â¤·¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ò½ü¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Åö½é¤ÎÀâÌÀ¤ËºÇ¤â¤«¤Ê¤Ã¤¿È½ÃÇ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»°±º»á¡£
¡¡ÊÑ°Û³ô¤Î¤»¤¤¤ÇÂçºåÊÂ¤ß¤Ë´¶À÷¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¡©¤È¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é²óÈò¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£¤Ê¤Î¤Ë±äÄ¹¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°±º»á¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÀº¿ÀÏÀÅª¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Èø¿È¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡È½¡¶µ»ØÆ³¼Ô¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²ò¼á¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡£¤ª¤è¤½²Ê³Ø¼Ô¤é¤·¤¯¤Ê¤¤È¯¸À¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿Èø¿È²ñÄ¹¤Ï¡¢¼¡¤Ë¤É¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡£