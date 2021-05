自宅近くの道路で犬の糞の始末しない飼い主が後を絶たないことにキレた9歳児が、張り紙を作成してその怒りを爆発させた。「大バカ者の飼い主の行動に、本当にイライラしている」「糞を拾いなさい!」などかなり強い言葉で書いたそのポスターがSNSでシェアされると、多数の共感を呼び話題となっている。『Mirror』などが伝えた。

話題のポスターは、海外掲示板サイト「Reddit」のグループページ「CasualUK」に投稿されたものだ。イギリス在住のユーザーが「散歩して見つけたんだけど、これは全ての犬の飼い主へのメッセージだよ」と記しており、添付された画像のポスターには次のように書かれていた。

「犬が糞をしたらキレイにしてください。本当に不快です。」

「いつも私やきょうだい達の靴に付いてしまい、そのまま家の中に入るので最悪です。」

「あなたのような怠け者で大バカ者に、本当にイライラしています。もしあなたが飼い犬の糞を拾っていないのなら、今すぐ拾ってください。9歳の私でも拾うことができるのに、あなたもできるはず。」

「年齢やあなたがどこの出身かなんていうことは関係ありません。糞を拾いなさい! 道路のあちこちに糞が落ちているのはとても不愉快なんです。」

「あなたは靴に糞が付いて嬉しいですか? 私の靴にはいつも糞が付いていますが、あなたが糞を拾ってくれればそうはならないはずです。」

「糞を入れる袋は100枚1ポンド(約150円)で販売されているので、その袋を買って犬の糞を拾うか、木の枝でも探して生垣に投げ入れれば道路上から糞は無くなります。難しいことではありません。」

A4サイズと思われる用紙に印刷された9歳児の訴えは長文で、徐々に語気も強くなっているように感じる。

そして最後には、大きな文字で「飼い犬の糞を拾え、このくそったれ!!」と怒りを爆発させるかのように綴っていた。

9歳児は相当ながまんをしてきたに違いないが、この投稿には人々も「大半の犬の飼い主らはちゃんと糞を始末していると思う。ただ世の中にはそうでない頭のおかしい人達もいるんだ」「ルールを守らない人はそう多くないと思うけど、その人達が365日、毎回同じ散歩道を通って糞を放置していたらとんでもないことになるよね」と共感の声を寄せた。

また多くの人が似たような経験をしたようで、「糞を袋に入れたまま生垣に投げ入れたり、枝に引っ掛けていく奴も大嫌いだよ」「糞を拾って袋に入れるまではいいんだけど、それを道路に放置していく人もいるのは困っちゃうよね」というコメントも届いている。

このポスターの効果があったのかは定かではないが、該当の飼い主が心を改め、9歳児が気持ちよく生活できていることを祈りたい。

(TechinsightJapan編集部 iruy)