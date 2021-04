こども専門写真館として知られるスタジオアリスにポケモン衣装が初登場。「ピカチュウ」の赤ちゃん専用衣装は4月19日からスタート。「ピカチュウ」「イーブイ」「リザードン」の撮影用着物と「レックウザ」の七五三おでかけ用着物レンタルの和装は、4月20日より予約開始となります。

「ピカチュウ」の赤ちゃん専用衣装は、ピカチュウになりきれる着ぐるみタイプ。ポケモンの世界に入り込んだような撮影ができるよう、「ポケモンかくれんぼ」「モンスターボール」「New ポケモンスナップ」の3種類の撮影専用背景が用意されており、たくさんのポケモンたちとの記念撮影が楽しめるとのこと。

ポケモン着ぐるみ(ピカチュウ)は一部店舗を除く全国のスタジオアリスで導入予定。衣装サイズは70〜80cm(3ヵ月〜1歳)でゲームソフトの世界に入り込んだようなデザインの「New ポケモンスナップ」の背景のみ、4月19日〜9月30日の期間限定となります。

ポケモン和装は「ピカチュウ」「イーブイ」「リザードン」「レックウザ」の4種類。それぞれのポケモンの特徴であるモチーフやカラーをさりげなく盛り込んでおり、「ピカチュウ」「イーブイ」の和装はかわいらしく、「リザードン」「レックウザ」の和装は力強さを感じるデザインに。各和装はそれぞれのメインポケモンの他に、複数のポケモンが描かれています。

ピカチュウ(3歳女児・100cm・被布)はピカチュウたちと冒険に行く楽しい世界観が、和柄でかわいくデザインされた一着。幻のポケモン・ミュウも隠れています。

イーブイ(7歳女児・120〜130cm・四つ身)はイーブイとイーブイから進化した8種類のポケモンが描かれた色鮮やかなデザイン。「のし」柄をニンフィアのリボンに見立てた柄が特徴的です。

リザードン(5歳男児・110cm・羽織)はメガリザードンXをメインに、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメとその進化したポケモンたちが描かれた衣装。主人公が四天王に挑む様子を彷彿とさせるような力強いデザインになっています。

レックウザ(5歳男児・110cm・羽織)は伝説のポケモン・メガレックウザをメインにそえた大胆なデザイン。レックウザがカイオーガ、グラードンによる戦いを鎮めたシーンを彷彿とさせる衣装となっています。

「ピカチュウ」「イーブイ」「リザードン」の3種類は撮影用+七五三おでかけ用着物レンタル衣装で8月1日より撮影開始、9月11日よりレンタル開始予定。「レックウザ」は七五三おでかけ用着物レンタル衣装で9月11日よりレンタル開始予定です。

ポケモン和装は一部地域とスタジオアリスBaby!を除く全国のスタジオアリスで導入予定。販売価格は通常の撮影料+商品代となっており、七五三おでかけ用着物レンタルご利用の場合は基本レンタル価格にプラス3300 円(税込)が必要です。

