¾®¼¼·½¤µ¤ó¡¡ÀÚ¤ê»¥¡ÖÏ¿²»¥Æ¡¼¥×¡×¤Ï¾ÚµòÉÔ½½Ê¬¤«¡¡¸µº§Ìó¼ÔÂåÍý¿Í¤Ïº¤ÏÇ
¡¡½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹½÷¡¦âÃ»Ò¤µ¤Þ¡Ê£²£¹¡Ë¤È¤Îà·ëº§ÌäÂêá¤ÇÍÉ¤ì¤ë¾®¼¼·½¤µ¤ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¸Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÈ¿·âÊ¸½ñ¡×¤ÎÃæ¿È¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãí¼á´Þ¤á¤Æ£Á£´ÍÑ»æ£²£¸Ëç¤Ë¤Î¤Ü¤ëàÂçºîá¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤Î°ìÉô¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¥á¡¼¥ó¤Ï¼ÂÊì¡¦²ÂÂå¤µ¤ó¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢¸µº§Ìó¼ÔÃËÀ£Á¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤È¿¿¤Ã¸þ¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¼¼¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤Ïº§ÌóÇË´þ¤òÄÌÃ£¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï£Á¤µ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢³ØÈñ¤Ê¤É¹©ÌÌ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶âÁ¬¤ÎÀ¶»»¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£Á¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÏ¿²»¥Æ¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸µº§Ìó¼Ô¡ÖÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡Êì¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©¡×
¡¡¸µº§Ìó¼Ô¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡Êì¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Î»äÉÔ»×µÄ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¡×
¡¡¸µº§Ìó¼Ô¡Ö¤¦¤ó¡£ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡Ä¤ª¶â½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¾®¼¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¿²»¥Æ¡¼¥×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁêÃÌ¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤ä²ÂÂå¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤é¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¿¿¼Â¤Ê¤é¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¤»¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤âÀ¸¤¸¤ë¡£
¡¡¾®¼¼¤µ¤ó¤ÏÊ¸½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²áÇ®ÊóÆ»¤ò´Õ¤ß¡Ö¤¢¤¨¤ÆÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¡×¤¬Àµ²ò¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¾®¼¼¤µ¤ó¤ÏÏ¿²»¥Æ¡¼¥×¤Î¤¯¤À¤ê¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÃí¼á¤âÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê£Á¤µ¤ó¤¬¡ËÅö½é¤è¤êÊÖºÑ¤òµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢»ä¤¬Ï¿²»¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨ÒôÓÍ¤ËÏ¿²»¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Êì¤Î¼ÁÌä¤ä¸µº§Ìó¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ªÊÖ»ö¤Î°ìÉô¤ÏÏ¿²»¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¸å¤Ëº§Ìó´ü´ÖÃæ¤Î»Ù±ç¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Ë°Ü¤ê¡¢ºÆ¤Óº§Ìó´ü´ÖÃæ¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹Ä¼¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾Úµò¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¼å¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¡¡¾®¼¼¤µ¤ó¤ÎÈ¿·âÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Á¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤¬¡ÖÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç£Á¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¡£»öÁ°¤Ë£Á¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤ËÊ¸½ñ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÄÌÃ£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡âÃ»Ò¤µ¤Þ¤È·ëº§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢àºÇ¸å¤ÎÅÒ¤±á¤Ë½Ð¤¿¾®¼¼¤µ¤ó¡£¸ùÁÕ¤¹¤ë¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖâÃ»Ò¤µ¤Þ¤È¾®¼¼·½¤µ¤ó¤Î·ëº§±ä´ü¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯