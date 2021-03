海外で人気の掲示板サイト「Reddit」に、このほどある男性が「恋人と別れたい」と投稿し、その理由が物議を醸している。『Mirror』『9Honey』などが伝えた。

今月9日、Redditに「ガールフレンドに『自分は天然の赤毛ではない』と言われ、僕は彼女と別れようと思っています」と題された匿名の投稿が物議を醸している。

投稿者の男性(31)には、半年前から交際している恋人の女性(25)がいるのだが、最近になって実は彼女が髪を赤く染めていたことが分かった。男性は過去に交際していた女性が全て赤毛で、他の髪の色の女性には魅力を感じなかったという。男性は女性と出会った時のことをこう振り返っている。

「半年前に今の彼女と出会って、すぐに意気投合しました。彼女は愛情深くて思いやりがあり、楽観的な一面もあるけどとても美しい女性なんです。そのうえ腰まである美しい赤毛の髪を持っていて、彼女は僕にとって最高の女性だと思いました。」

ところが最近になって男性は「そろそろ髪の毛の根元を染めくちゃ」という彼女の一言に大きく動揺してしまったという。彼は半年間、恋人の髪が天然の赤毛だと思っていたのだ。そして次のように綴っている。

「彼女は頭頂部の根元の髪を僕に見せて、『私、天然の赤毛じゃないんだけど、あなたはとっくに気づいていたわよね』と言ったんです。彼女の本来の髪の色は赤毛じゃなくて埃っぽい茶色をしていました。それは僕にとって全く魅力を感じるものではなかったのです。」

男性は驚きのあまり「なぜ嘘をついていたんだ?」と問い詰めたところ、彼女からは「今まで一度も自分から天然の赤毛だと言ったことはないわ!」と返されたそうだ。

この時以来2人は口をきいておらず、男性は友人に今回の件を相談したところ「君の考えは浅はかだよ。彼女と別れるべきではない」と言われたとのことだ。しかし男性は「自分にも好みがある」と、女性と別れる方向でいることを明かした。

投稿者の男性の「別れたい」という意見に多くの人が同調するも、その言葉には男性に対して次のような皮肉めいたものが多かった。

「彼女と別れてあげて! あなたのような浅はかな男と一緒じゃないほうが彼女にとっては幸せだよ!」

「君は彼女にふさわしくない。別れて本当に彼女を愛してくれる人に出会わせてあげるべきだ。」

「2人とも年をとれば白髪になるんだよ。髪の色ってそんなに重要なのか? それとも君は赤毛の恋人が白髪になったら、また若い赤毛の恋人でも探すのか?」

しかし中には「誰もが自分が好むものを選ぶ権利はあると思う。もしそれが破滅を生むものであっても自分で決めたことだからね」といった声も見受けられた。画像は『relationships.txt 2021年3月10日付Twitter「My girlfriend told me she isn’t a natural redhead and I’m considering breaking up with her」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)