¿û¼óÁêà¥Á¥ã¥éÄ¹ÃËá¤Î¥Ä¥±¤Çµá¿´ÎÏÄã²¼¡¡±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡Ö²øÊ¸½ñ¡×½Ð²ó¤ë
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¡¢ÅÞÁíºÛ¤Ç¤â¤¢¤ë¿ûµÁ°Î¼óÁê¤Îµá¿´ÎÏÄã²¼¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿û¼óÁê¤ÎÄ¹ÃË¡¦Àµ¹ä»á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬³ÈÂç¡£Àµ¹ä»á¤é¤Ë¤è¤ëÁíÌ³¾Ê¤Î¹âµéÀÜÂÔÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢£Î£Ô£Ô¤Îß·ÅÄ½ã¼ÒÄ¹¤âÆ±¾Ê´´Éô¤é¤È²ñ¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï£³Æü¡¢Æâ³Õ¹Êó´±¤ò¼¿¦¤·¤¿»³ÅÄ¿¿µ®»Ò»á¤äÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿Ã«ÏÆ¹¯É§ÁíÌ³¿³µÄ´±¤ò´Þ¤à¿ô¿Í¤òß·ÅÄ»á¤é¤¬ÀÜÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡££Î£Ô£Ô¤Ï¡Ö²ñ¿©¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢Æü»þ¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ß·ÅÄ»á¤ÏºòÇ¯£¶·î¡¢Åö»þ¤ÏÁíÌ³¿³µÄ´±¤À¤Ã¤¿»³ÅÄ»á¤é¤È·×£´¿Í¤Ç²ñ¿©¤·¡¢Ìó£²£°Ëü±ß¤ÎÂå¶â¤Î¤¦¤Á»³ÅÄ»á¤éÆ±¾Ê´´Éô£²¿Í¤Ï£±Ëü±ß¤º¤Ä¤·¤«ÉéÃ´¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ß·ÅÄ»á¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£¹·î¤Ë¤âÃ«ÏÆ»á¤È²ñ¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²ñ·×³Û¤Ï£¹Ëü±ß¼å¡£½îÌ±¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¹â³ÛÀÜÂÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½°±¡µÄ°÷¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤¬£±£°·î£²£±Æü¤ËÇ÷¤ë´íµ¡´¶¤«¤é¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¿ûÁíºÛ¤Ç¤ÏÁªµó¤¬Àï¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö²øÊ¸½ñ¡×¤Þ¤Ç½Ð²ó¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤Î¸µ¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁíºÛÁªÁ°¤ËÅÞÂ§Âè£¶¾òÂè£±¹à¡ÊÁíºÛ¸øÁªµ¬Äø¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯ÁíºÛÁªµó¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤ë²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¡ÊÁíºÛÇ¤´ü¤Ï£¹·î£³£°Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÊ¸½ñ¤À¡£ºîÀ®¤·¤¿àÈÈ¿Íá¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¿û»á¤Îµá¿´ÎÏÄã²¼¤òÉ½¤¹½ÐÍè»ö¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿û¼óÁê¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¾ðÊó¤¬Î®¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿û¼óÁê¤ÏÁíÌ³Áê¡¢´±Ë¼Ä¹´±»þÂå¤Ë¤´¤Þ¤¹¤ê´±Î½¤¿¤Á¤ò½ÐÀ¤¤µ¤»¡¢µ¤¤Ë¤¯¤ï¤Ê¤¤´±Î½¤é¤òº¸Á«¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤é¤Ë¤è¤ëÀÜÂÔÌäÂê¤ÎÈ¯³Ð¤È¤¤¤¤¡¢×ÖÅÙ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿´±Î½¤¿¤Á¤«¤é¤ÎµÕ½±¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´í×ü¤¹¤ë¡£
¡¡¿û¼óÁê¤Î¸·¤·¤¤À¯¸¢±¿±Ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤½¤¦¤À¡£