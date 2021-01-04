19ºÍÇ¥ÉØ¡¢Èà»á¤ÎÊì¤Ë¡Ö·ëº§¤â¡¢Ç§ÃÎ¤â¥À¥á¡ª¡×¤ÈÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¡Ä¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤ÏÉ¬Í×¡©
Ëå¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿Æ¤ËÇ§ÃÎ¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡¼¡¼¡£ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤ÎËå¤Ï19ºÐ¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï18ºÐ¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¹¡£2¿Í¤ÏÇ¥¿±¤òµ¡¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃËÀ¤ÎÊì¿Æ¤Ï·ëº§¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¡£¡ÖÇ§ÃÎ¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎÊì¿Æ¤Ï°Õ¸«¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎËå¤Ë¡Ö¥¢¥Ð¥º¥ì¡×¤Ê¤É¤ÎË½¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤¬·ëº§¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¿Æ¤Î¾µÂú¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Ç§ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤â¿Æ¤Î¾µÂú¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À÷ÀîÃÒ»ÒÊÛ¸î»Î¤Î²òÀâ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡üÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Î·ëº§¤Ë¤Ï¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×
¡¼¡¼Ì¤À®Ç¯¼Ô¤¬·ëº§¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¿Æ¤Î¾µÂú¡ÊÆ±°Õ¡Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É¬Í×¤Ç¤¹¡£·ëº§¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤À¤±¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Âç¿Í¡Ê¿Æ¡Ë¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëå¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÁê»×Áê°¦¤Î¤è¤¦¤ÇÇ¥¿±¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤¬¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ë·ëº§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉãÊì¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤è¤¯¡¢ÉãÊìÎ¾Êý¤«¤éÆ±°Õ¤ò¤â¤é¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÉãÊì¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤Æ¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¤¬¿Æ¸¢¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤Î¿Æ¸¢¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð·ëº§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÉã¿Æ¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Éã¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¼¡¼¤â¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤¬¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢Ìò½ê¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
º§°ù¤ÎÌµ¸ú¤ä¼è¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·³Ê¤ËË¡Î§¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤ò·ç¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÌµ¸ú¡¦¼è¾Ã¤Î»öÍ³¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡üÇ§ÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤ÎµöÂú¤äÆ±°Õ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤·
¡¼¡¼·ëº§¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤ÎÇ§ÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤ÎµöÂú¤äÆ±°Õ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÏÊì¿Æ¤Î¾µÂú¤Ê¤¯Ç§ÃÎ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ëå¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÃËÀÉãÊì¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ç§ÃÎ¤Ë¤è¤ê»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥é¥¤¥Õ¡Ë
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
À÷Àî ÃÒ»Ò¡Ê¤½¤á¤«¤ï¡¦¤µ¤È¤³¡ËÊÛ¸î»Î
¤¢¤ï¤¶Áí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡ÊÂçºåÊÛ¸î»Î²ñ¡ËÊÛ¸î»Î¡£
²ÈÂ²¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÌäÂê¡ÊÎ¥º§¡¦ÁêÂ³¡¦¾¯Ç¯»ö·ï¤Ê¤É¡Ë¤òÂ¿¤¯¼è°·¤¦¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤µ¤¤µ¤¯¤ÊÀâÌÀ¤ò¿´¤¬¤±¡¢¤è¤êËþÂ´¶¤Î¹â¤¤²ò·è¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£±ØÅÌÊâ0Ê¬¡¦¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§¤¢¤ï¤¶Áí¹çË¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§http://awaza-law.jp/