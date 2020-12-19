¶Ó¿¥·½¤¬¿ÆÂ²ÌÔÈ¿ÂÐ¤Ç¤â´Ó¤¤¤¿£¶Ç¯°¦¡¡¸µ¥â¥Ç¥ë¡¦»³ÆâÉñ¤µ¤ó¤ÈàµÕÉ÷º§á¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê£³£°¡áÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ë¤¬£±£¸Æü¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö´Ñ·î¤¢¤³¡×¤³¤È»³ÆâÉñ¤µ¤ó¡Ê£²£¹¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£à¥Æ¥Ë¥¹³¦ºÇ¸å¤ÎÂçÊªÆÈ¿Èá¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÃË¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Ë¼þ°Ï¤Ï½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç£²¿Í¤Î¸òºÝ¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤ÊàµÕÉ÷á¤¬¿á¤Â³¤±¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£°ì»þ¤Ï¿È¶á¤Ê´Ø·¸¼Ô¤ä¿ÆÂ²¤Ë¤Þ¤Ç¸òºÝ¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¡¢»ÍÌÌÁ¿²Î¤Î¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥ì¤º¤Ë·ëº§¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¶Ó¿¥¤Î¶»Ãæ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡·ëº§ÉÃÆÉ¤ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÊª¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÃÇ¤·¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿»³ÆâÉñ¤µ¤ó¤È£±£²·î£±£±Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤È¼Î·¤òÆÀ¤Æ¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤ò´ü¤¹Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Ê¤éº£²Æ¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤ËÆþÀÒ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ÇÂç²ñ¤Ï±ä´ü¡£±¦¸ª¤Î¥±¥¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¤ÈÂ¿Æñ¤¬Â³¤¤¤¿º£Ç¯¤âÉñ¤µ¤ó¤¬Éü³è¤Ø¤ÎÆ»¤ò»Ù¤¨¡¢¼«¿È¤¬£²£¹Æü¤Ç£³£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¡¢ÆüËÜµ¢¹ñÃæ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶Ó¿¥¤ÈÉñ¤µ¤ó¤ÎÃç¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Éñ¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÌó£¶Ç¯Á°¡£¤½¤Î¸å¤Ë½µ´©»ï¤Ê¤É¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¶Ó¿¥¤ò¸«¼é¤ëÉñ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¸òºÝÅö½é¤Î¶Ó¿¥¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¤ÈÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤òÊú¤¨¤ëÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸Ä´ºº¤Ç¤â¾ï¤Ë¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éñ¤µ¤ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê±½¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë°¼Á¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¸òºÝ¤òÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¥Æ¥Ë¥¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÉã¿Æ¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë´è¸Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤ò½ä¤Ã¤Æ¸±°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö±óÀ¬¤ËÆ±È¼¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç´ÑÀï¤¹¤ëÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÏª¹ü¤Ë·ù°´¶¤ò¼¨¤¹¿Í¡¢¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÇË¶É¤òË¾¤à¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢£²¿Í¤Îå«¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ï¼þ¤ê¤«¤éÃ¡¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Éñ¤µ¤ó¤ò¿®¤¸¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤À¤±È¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ëº§¤Þ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌàÅ´¤Î°Õ»Öá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¶Ó¿¥¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥±¥¤¤ÏÊª¹ø¤Ï½À¤é¤«¤¤¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É´è¸Ç¡£Éã¿Æ¤Î»Ø¼¨¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¬¥ó¤È¤·¤Æ½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¾®³ØÄã³ØÇ¯¤Î»þ¤Ë½Ð¤¿Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¤ÇÉé¤±¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ËÜÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿£´ºÐ¾å¤Î»Ð¡¦ÎèÆà¤µ¤ó¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ø²ÈÂ²¤Ç½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ó¤¹¤òÊÖ¤·¡¢Î¾¿Æ¤ÎÀâÆÀ¤Ë¤âÁ´¤¯¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï°ìÎ®Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¿·¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤Ê»Í¶î¤òÇã¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦Éã¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¶Ó¿¥¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò´Ó¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÀ¸³¶¤ÎÈ¼Î·Áª¤Ó¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤ÎÀ¼¤Ê¤ÉÆþ¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¶Ó¿¥¤ÏºÇ°¦¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤ÇÍèµ¨¤Î´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Úº£µ¨¤Î¶Ó¿¥·½¡Û£²£°£²£°Ç¯¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¿ÍÀ¸¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î¶ìÆñ¤¬½±¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯²Æ°Ê¹ß¤ËÄË¤á¤¿±¦¥Ò¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉüµ¢ÌÜÁ°¤Îº£Ç¯£¸·î¤Ë¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¡£·ë¶É¡¢¶Ó¿¥¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò£´£±°Ì¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤²¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î¤Þ¤Þº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£±¦¸ª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢ÀèÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë¼£¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ö¤ò£±£°£°¡óÂÇ¤Æ¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¹ë¸ì¡£ÍèÇ¯¤Î£´ÂçÂç²ñ½éÀï¡ÖÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡Ê£²·î£¸Æü³«Ëë¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ë¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Íè²Æ¤Ë±ä´ü¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤âÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¡£Â¿Æñ¤ÎÇ¯¤ò£²¿Í¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÍèÇ¯¤Ï¼Â¤ê¤¢¤ë°ìÇ¯¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£