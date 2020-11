今や女性だけでなく男性も スキンケア をすることが珍しくないが、このたび スコットランド から憧れの顔パックに挑戦した30歳の男性のとんでもなく痛いニュースが飛び込んできた。『Daily Record』『LADbible』などが伝えている。【この記事の動画を見る】スコットランド、アーバイン在住の2児の父ジョン・ミーチャンさん(John Meechan、30)は、建設現場の足場工事を専門に行う会社を経営している。ある日のこと、ジョンさんはいつも外であくせくと働く自分に少しだけご褒美を与えようとパートナーのトレイシー・ドゥーガルさん(Tracy Dougall、34)のお気に入り顔パックを試してみることにした。トレイシーさんが使っているのは、チューブから1回の使用量を取り出して顔に塗り、時間を置いて剥がすタイプで、顔パック初挑戦だったジョンさんはトレイシーさんに塗布を手伝ってくれるようにお願いした。しかトレイシーさんの返事は「ノー」で、ジョンさんは仕方なく一人で顔パックにトライ。クリームをムラができないように顔にまんべんなく塗りつけた。「目だけは避けて塗ってね」というトレイシーさんのアドバイスにも従った。そうしてパックが完全に乾くのを待ち、ジョンさんは肌に密着したパックを剥がすことにしたのだが、痛いばかりでなかなか剥がれない。たまらずトレイシーさんを呼んで手伝ってもらったものの、トレイシーさんはパックを剥がすたびに痛がって声をあげるジョンさんが可笑しくてたまらない。ついには動画の撮影まで始め、5歳の娘ペイジちゃんまで面白がってやってきた。なんとジョンさんは、トレイシーさんの忠告通りに目だけを避けてクリームを塗り、あろうことか眉毛もクリームで覆ってしまうという信じられないミスを犯し、これが悲劇につながった。動画ではトレイシーさんがパックを剥がすたびにピリピリと音が響き、パックはジョンさんの顔にしっかりと貼り付いているのが見て取れる。肝心の眉毛の部分ではトレイシーさんが黒いパックを半分だけ剥がすと、眉半分がごっそりと抜けてしまっているのが分かり、トレイシーさんは「あああ、脱毛しちゃってるわよ」と大興奮だ。しかしその後、トレイシーさんはまるでガムテープを一気に剥がすようにパックを引っ張っており、ジョンさんは「いてててて! なんてこった!」と悲鳴をあげている。もうここまでくると喜劇でしかなく、その場は爆笑の渦に包まれる。その後もトレイシーさんの「まつ毛にもパックがついてるわよ。なんでこんなことしちゃったの?」という声や、ペイジちゃんが「痛いから覚悟して」と言いながらケラケラ笑う声が響き、ジョンさんは半分諦めたような表情を見せている。ジョンさんによると、眉毛は数本を残してなくなってしまったそうで「トレイシーには『目だけを避けるように』と言われたんだ。だから眉毛も唇もパックしたのにとんだ痛い目に遭ってしまったよ。結局最後は熱いお湯で顔を洗ってパックを落としたんだ」と明かし、溜め息交じりにこう続けた。「女性が美しくなるためにこんな思いをしているのなら、私は不細工のままでいることにするよ。」画像は『Daily Record 2020年11月13日付「Scots dad left without eyebrows as tiny daughter rips off facemask in side-splitting footage」(Image: John Meechan)』『LADbible 2020年11月14日付「Man Left With No Eyebrows After Applying Face Mask To Entire Face」(Credit: Mirrorpix)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)