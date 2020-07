『エージェント・オブ・シールド』ギャレット役の故ビル・パクストンの息子がファイナルシーズンに出演！

米ABCの人気マーベルドラマ『エージェント・オブ・シールド』シーズン1でジョン・ギャレットを演じたビル・パクストンの息子ジェームズ・パクストンが、ファイナルシーズンに出演することがわかった。米Comicbook.comが報じている。

ジョン・ギャレットを演じたビル・パクストンは、2017年に心臓発作に見舞われ、心臓の手術を受けるも合併症を患い61歳でこの世を去った。最近のインタビューで、フィル・コールソン役のクラーク・クレッグが「彼ともっと一緒に過ごしたかった」述べ、「私たちがビル・パクストンの精神を持っているように感じることがあったら、それはすごいことでしょう。きっと、それは今シーズン起きるだろう」と気になるコメントを残していた。

そして、ビルの息子ジェームズが、『エージェント・オブ・シールド』に出演している自身のGIF動画をリツイート。「秘密がバレちゃったみたいだね。ABCで7月29日(水)に放送される『エージェント・オブ・シールド』のエピソードをチェックしたら、見慣れた顔を目にするだろう」とコメントが添えられており、ファイナルシーズンに出演していることを明かした。

I love it. Thanks Irene :) Looks like the cat's out of the bag... you'll see a familiar face if you check out next week's episode of https://t.co/OHt2vBThKw