中国江蘇省で今月9日、2歳男児が5階のエアコン室外機置場にいるのを隣人が発見した。男児はその後、約15メートル下に落下したが、隣人が見事に受けとめた。この様子は動画に収められ、『LADbible』などが伝えて拡散している。2歳男児が転落する事故が起こったのは中国・江蘇省淮安市クイ県にあるアパートで、『The Sun』によると事故当時1人で自宅にいた男児は、寝室に自分で鍵をかけ、踏み台を使って窓からエアコン室外機置場へと這い出したのだという。男児の姿をたまたま発見したのは近所に住むリー・ デハイさん(Li Dehai)で、近所の人に声をかけると1階の日よけの上に布団を敷いた。リーさんは「日よけはガラス製で危険だったので、念のため厚い布団をもう1枚載せました。私のほかに3人が男児の下で待機しました」と明かしており、その直後の緊迫した様子が動画で捉えられた。動画では男児がエアコン室外機置場のコンクリート部分にぶら下がっているが、その後力尽きて手を離し、両手を大きく広げながら落ちてしまう。男児の顔は恐怖でひきつっており、そのまま何回か回転。まるでアクロバットでもしているかのように転落した。しかし幸いなことに、男児は日よけにぶつかった後、椅子の上に立って待機していたリーさんの腕の中にすっぽりと収まったのだった。男児は念のため病院に搬送されたが、腕に痣ができただけで大きな怪我はないという。またリーさんはその後、男児の命を救ったとして地元公安局から表彰されている。ちなみに今月3日には米アリゾナ州で、炎が迫るバルコニーから放り投げられた3歳児を、元フットボール選手が見事キャッチし話題となった。画像は『LADbible 2020年7月16日付「Toddler Caught By Hero After Falling Five Storeys When He Climbed Out Of Window」(Credit: Newsflare)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)