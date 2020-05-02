今売れてるSIMフリースマートフォンTOP10、ファーウェイが1位、2位を独占 2020/5/2
「BCNランキング」2020年4月20日から26日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
2位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
3位 Galaxy A20(UQ mobile)（SAMSUNG）
4位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
5位 A5 2020（OPPO）
6位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
7位 Reno A 128G（OPPO）
8位 nova lite 3 POT-LX2J（Huawei Technologies）
9位 nova 5T YAL-L21（Huawei Technologies）
10位 AQUOS sense3(UQ mobile)（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
2位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
3位 Galaxy A20(UQ mobile)（SAMSUNG）
4位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
5位 A5 2020（OPPO）
6位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
7位 Reno A 128G（OPPO）
8位 nova lite 3 POT-LX2J（Huawei Technologies）
9位 nova 5T YAL-L21（Huawei Technologies）
10位 AQUOS sense3(UQ mobile)（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。