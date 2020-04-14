ZARDが14日、17曲のMusic Video、LIVE映像がZARDオフィシャルYouTubeチャンネルで５月６日まで期間限定公開される。

来年２月10日のデビュー30周年に向け、“ZARD 30周年YEAR”をスタートさせたZARD。現在も「負けないで」をはじめとした“ZARD 永遠のスタンダード・ナンバー”は多くの人に愛されており、時に人々を鼓舞し、時に人々に安らぎを与えている。

そんなZARDの楽曲の中から、“元気になる”、“癒される”、“メッセージにグッとくる”17曲のMusic Video、LIVE映像が、ZARDオフィシャルYouTubeチャンネルで５月６日まで期間限定公開。

配信情報

■ZARDオフィシャルYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC9OXNkUKmf3bUx8N9l8jM2w

・負けないで （What a beautiful memory 〜forever you〜）

・揺れる想い （What a beautiful memory 2007）

・マイ フレンド （What a beautiful memory 2008）

・心を開いて （Music Video）

・Don't you see! （What a beautiful memory 2009）

・君に逢いたくなったら… （Music Video）

・息もできない （Music Video）

・運命のルーレット廻して （What a beautiful memory 〜25th Anniversary〜）

・かけがえのないもの （What a beautiful memory 〜forever you〜）

・今日はゆっくり話そう （Music Video）

・あの微笑みを忘れないで （Music Video）

・Season （Music Video）

・Oh my love （Music Video）

・I'm in love （What a beautiful memory 2009）

・気楽に行こう （What a beautiful memory 〜25th Anniversary〜）

・Today is another day （Music Video）

・止まっていた時計が今動き出した （Music Video）