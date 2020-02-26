劇団四季も「キャッツ」など全公演中止 国立劇場や新国立劇場も 演劇界も感染拡大防止へ
劇団四季は26日、新型コロナウイルス感染症対策本部の政府見解に従い、2月27日〜3月8日の全公演を中止すると公式サイトで発表した。国立劇場・国立演芸場・国立能楽堂（東京）国立文楽劇場（大阪）も2月28日〜3月15日の主催公演を中止。新国立劇場（東京・初台）も2月28日〜3月15日の全主催公演を中止。演劇界も新型コロナウイルスの感染拡大防止に動き始めた。
＜劇団四季の中止対象公演＞
◆2月27日（木）〜3月8日（日）
「アラジン」電通四季劇場［海］（東京・汐留）
「ライオンキング」四季劇場［夏］（東京・大井町）
「キャッツ」キャッツ・シアター（東京・大井町）
「パリのアメリカ人」京都劇場（京都）
「リトルマーメイド」北海道四季劇場（札幌）／大阪四季劇場（大阪・梅田）
「ノートルダムの鐘」キャナルシティ劇場（福岡・博多）
＜全国公演＞
「カモメに飛ぶことを教えた猫」
3月4日（水）石垣公演〜3月9日（月）宮古島公演
※3/5（木）3/9（月）は「こころの劇場」公演
「はだかの王様」
2月28日（金）延岡公演〜3月10日（火）佐賀公演
※2/28（金）3/3（火）3/6（金）3/10（火）は「こころの劇場」公演
＜新国立劇場の中止対象公演＞
オペラ研修所修了公演「フィガロの結婚」
バレエ「マノン」（クラスレッスン見学会を含む）
バレエ研修所修了公演「エトワールへの道程2020」
＜劇団四季の中止対象公演＞
◆2月27日（木）〜3月8日（日）
「アラジン」電通四季劇場［海］（東京・汐留）
「ライオンキング」四季劇場［夏］（東京・大井町）
「キャッツ」キャッツ・シアター（東京・大井町）
「パリのアメリカ人」京都劇場（京都）
「リトルマーメイド」北海道四季劇場（札幌）／大阪四季劇場（大阪・梅田）
「ノートルダムの鐘」キャナルシティ劇場（福岡・博多）
＜全国公演＞
「カモメに飛ぶことを教えた猫」
3月4日（水）石垣公演〜3月9日（月）宮古島公演
※3/5（木）3/9（月）は「こころの劇場」公演
「はだかの王様」
2月28日（金）延岡公演〜3月10日（火）佐賀公演
※2/28（金）3/3（火）3/6（金）3/10（火）は「こころの劇場」公演
＜新国立劇場の中止対象公演＞
オペラ研修所修了公演「フィガロの結婚」
バレエ「マノン」（クラスレッスン見学会を含む）
バレエ研修所修了公演「エトワールへの道程2020」