　劇団四季は26日、新型コロナウイルス感染症対策本部の政府見解に従い、2月27日〜3月8日の全公演を中止すると公式サイトで発表した。国立劇場・国立演芸場・国立能楽堂（東京）国立文楽劇場（大阪）も2月28日〜3月15日の主催公演を中止。新国立劇場（東京・初台）も2月28日〜3月15日の全主催公演を中止。演劇界も新型コロナウイルスの感染拡大防止に動き始めた。

　＜劇団四季の中止対象公演＞

　◆2月27日（木）〜3月8日（日）

　「アラジン」電通四季劇場［海］（東京・汐留）

　「ライオンキング」四季劇場［夏］（東京・大井町）

　「キャッツ」キャッツ・シアター（東京・大井町）

　「パリのアメリカ人」京都劇場（京都）

　「リトルマーメイド」北海道四季劇場（札幌）／大阪四季劇場（大阪・梅田）

　「ノートルダムの鐘」キャナルシティ劇場（福岡・博多）

　＜全国公演＞

　「カモメに飛ぶことを教えた猫」

　3月4日（水）石垣公演〜3月9日（月）宮古島公演

　※3/5（木）3/9（月）は「こころの劇場」公演

　「はだかの王様」

　2月28日（金）延岡公演〜3月10日（火）佐賀公演

　※2/28（金）3/3（火）3/6（金）3/10（火）は「こころの劇場」公演

　＜新国立劇場の中止対象公演＞

　オペラ研修所修了公演「フィガロの結婚」

　バレエ「マノン」（クラスレッスン見学会を含む）

　バレエ研修所修了公演「エトワールへの道程2020」