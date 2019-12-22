¸ýÊÊ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤é¡ª¡×»ä¤Ã¤Æ°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤Ê¡Ä¤È»×¤¦½Ö´Ö5Áª
Æ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÁá¿ôÇ¯¤¬¡Ä¡Ä¡ª¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ã¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸å²ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¡Ø»ä¤Ã¤Æ°Õ»×¤¬¼å¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½÷À¿Ø¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥ ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬°ì¸þ¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤
¡¦¡ÖÁé¤»¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥êÇòÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦²¿Ç¯¤â¡Ø¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÌÀÆü¤«¤é¡Ù¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå¡¿°ìÈÌ»öÌ³¡Ë
¡¦¡Ö²Æ¤Ï½ë¤¤¤«¤é¡¢Åß¤Ï´¨¤¤¤«¤é¤È±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¤¡£»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå¡¿IT¡Ë
¢¦ ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤¬»î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤È3ÔÁé¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¾ï¤ËÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Åü¼ÁÀ©¸Â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãº¿å²½Êª¤ò²æËý¤Ç¤¤ë¿Í¤òÂº·É¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
2¡¥ ¡Öº£Æü¤³¤½Áá¤¯¿²¤ë¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡¦¡Öº£Æü¤³¤½¥Æ¥¥Ñ¥ÊÒ¤·¤ÆÁá¤¯¿²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿©¸å¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¥À¥é¥À¥é¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é12»þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå¡¿±Ä¶È»öÌ³¡Ë
¢¦ ¾¯¤·´èÄ¥¤ì¤Ð¿çÌ²»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£·ë¶É¿²ÉÔÂ¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö22»þ¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£»ä¤â¤½¤ó¤Êµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
3¡¥ ÌÌÅÝ¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤
¡¦¡ÖÈà»á¤ÈÊÌ¤ì¤ÆÌó1Ç¯¡£¤½¤í¤½¤í½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¡£°ì±þ¸¡º÷¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤³¤Î³¹¥³¥ó¤Ï½Ð²ñ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡Ù¡Ø¤Þ¤¿º£ÅÙ¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×¡Ê30Âå¡¿·ÐÍý¡Ë
¢¦ ÃËÀ¤È¼«Á³¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸½¼Â¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤é½Ð²ñ¤¤Ãµ¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥º¥ë¥º¥ë¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Í§¿Í¤ä¸µ¥«¥ì¤¬·ëº§¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤À¤±¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¼«ÂÎ¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
4¡¥ ÊÌ¤ì¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¦¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾ð¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âËè²óÊÌ¤ì¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤»¤º¡¢¸òºÝ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ»×¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ø»ä¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå¡¿¥«¥Õ¥§Å¹°÷¡Ë
¢¦ ÊÌ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¾ð¤Ç¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¤Þ¤º¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ºµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£¤¢¤È¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ã¤¦Åú¤¨¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
5¡¥ ¥°¥Á¤Ï¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡¦¡Ö¡Ø¤â¤¦Ê¸¶ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢½÷»Ò²ñ¤Ç¤Ï¿¦¾ì¤Î°¸ý¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Ú¤¯¸å²ù¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê30Âå¡¿ÈÎÇä¡Ë
¢¦ ¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¶¹¤µ¤¬¿´Äì¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤«¤â¡£