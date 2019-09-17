R¡¦¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¢¤¬¤ó¹ðÇò¡¡¿ôÇ¯Á°¤ËÁ°Î©Á£¤¬¤ó¼£ÎÅ
¡¡±Ñ¥í¥Ã¥¯²Î¼ê¥í¥Ã¥É¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡Ê74¡Ë¤¬14Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¶á¹Ù¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸ø±é¤Ç¿ôÇ¯Á°¤ËÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£Áá´üÈ¯¸«¤È¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¤¬¤óºÙË¦¤¬¾Ã¤¨¤¿¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬16ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£¶¦Æ±ÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï¡¢Äê´ü·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á½é´üÃÊ³¬¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¡Ö°å¼Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï60Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é²Î¼ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¹â¤µ¤È¥Ï¥¹¥¡¼¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿²ÎÀ¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Õ¥§¥¤¥»¥º¡×»²²ÃÃæ¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¡Ö¥»¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¥¢¥¤¥à¡¦¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤Ç¹¢¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï60Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é²Î¼ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¹â¤µ¤È¥Ï¥¹¥¡¼¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿²ÎÀ¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Õ¥§¥¤¥»¥º¡×»²²ÃÃæ¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¡Ö¥»¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¥¢¥¤¥à¡¦¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤Ç¹¢¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö¥í¥Ã¥É¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯