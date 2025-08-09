「彼に特別扱いされてる！」と彼女がハッピーな気持ちになる一言９パターン
相手を好きであればあるほど、不安になるのが恋。元カノも含め、彼氏を取り巻くたくさんの女性の中で「私だけが特別」と、彼女に自信と安堵を与えられる言葉とはどんなものでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性263名に聞いたアンケートを参考に「『彼に特別扱いされてる！』と彼女がハッピーな気持ちになる一言」を紹介します。
【１】２人でいるときしみじみ、「おまえといると楽だなぁ」
「部屋でくつろぐ彼に言われて嬉しかった」（20代女性）というように、外では見せないリラックスした様子に、「彼を癒せる存在」だと自信を持つ女性も。とはいえ、自宅デートばかりでは手抜きに思われる危険も。たまには豪華な食事などで彼女をときめかせてあげましょう。
【２】くつろいだときに家族の話になり、「誰にも話したことなかったなぁ」
「おばあちゃんっ子だった話をしたあと、ふと言われた」（30代女性）などと、家族の思い出話を聞いたのは自分だけと知ったとき、女性は「彼の心の奥に触れた」と感動するでしょう。大切な思い出を温かく受けとめてくれる彼女こそ「本物の相手」かもしれません。
【３】平日の夜、新幹線に飛び乗り、「ただ会いたくて、会いに来た」
「翌日の始発で彼は帰った…」（20代女性）というように、たった数時間のために多大なお金とエネルギーを費やす行動力と、それに裏打ちされた一言の威力は絶大でしょう。ただし、衝動的な浪費家と思われないよう、ここぞというときに使うのが効果的といえそうです。
【４】友達に向かってほっこりノロケた、「こいつ以外、ムリやからなぁ」
「自分に向かって直に言われるよりウレシイ！」（20代女性）などと、仲間に対して彼女の存在をアピールするのは、女性を喜ばせる王道と言えそうです。デレデレ口調より恥ずかしそうに言うほうが、「一時のノボセ」に見えず好感度も高くなるでしょう。
【５】心配そうな顔で真剣に、「おまえが先に死んだらどうしよう」
「老妻を亡くして悲しむ夫のドキュメンタリー番組に影響されて出た言葉にグラッ」（30代女性）などと、ネガティブな想像でも「私のこと大切なんだ」と感じられれば、女性は喜ぶようです。「２人の老後」を想像するのも、真剣なおつきあいである証拠としてプラスになるでしょう。
【６】いつものように笑い転げたあと、「一緒にいたら、いつか笑い死ぬ」
「その瞬間、いつまでも彼と笑っていたいと思った」（30代女性）などと、笑いのツボを共有できる相手として認めあえたとき、女性は幸せな未来を想像するようです。その場で急にトーンを変えて「でも、ずっと一緒だよ」などとささやけば、さらに素敵な彼女の笑顔を見られそうです。
【７】過去の恋を顧みて、「こんな気持ちになったのは初めて」
「経験豊富な彼の言葉だけに嬉しかった」（30代女性）などと、一定の年齢を過ぎて言うと、グッと重みが増す一言もあるようです。女性経験が少なくても、人生の経験値は高い30代以上なら、「やっと巡り会えた」という印象になるので、口にしても違和感がないでしょう。
【８】ぽつんと飾り気なく、「おまえだけだ」
「『モテるから心配だよ！』と茶化したら、怒った感じで返されてキュンとした」（10代女性）などと、ふだん言われないストレートな愛の言葉は、彼女の胸に刺さるようです。ただし冗談っぽく言うとせっかくのセリフが台無しになるので、目を見て真顔で言いましょう。
【９】ぎゅーっと抱きしめて、「ああ、生き返る」
「残業でボロボロに疲れた彼に言われて感激…」（30代女性）というように、自分は「彼にとってエネルギーの源」だと実感できると、女性は満たされた気持ちになるようです。腕の中の彼女の匂いを確かめるように深呼吸すると、彼女はさらにメロメロになるでしょう。
「私は特別な存在だ」と感じさせてくれる彼の一言で、女性は自信を持ち、輝き始めるものです。２人の関係を深めるためにも、価値ある一言を伝えてみてください。（水谷仁美）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計263名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】２人でいるときしみじみ、「おまえといると楽だなぁ」
「部屋でくつろぐ彼に言われて嬉しかった」（20代女性）というように、外では見せないリラックスした様子に、「彼を癒せる存在」だと自信を持つ女性も。とはいえ、自宅デートばかりでは手抜きに思われる危険も。たまには豪華な食事などで彼女をときめかせてあげましょう。
「おばあちゃんっ子だった話をしたあと、ふと言われた」（30代女性）などと、家族の思い出話を聞いたのは自分だけと知ったとき、女性は「彼の心の奥に触れた」と感動するでしょう。大切な思い出を温かく受けとめてくれる彼女こそ「本物の相手」かもしれません。
【３】平日の夜、新幹線に飛び乗り、「ただ会いたくて、会いに来た」
「翌日の始発で彼は帰った…」（20代女性）というように、たった数時間のために多大なお金とエネルギーを費やす行動力と、それに裏打ちされた一言の威力は絶大でしょう。ただし、衝動的な浪費家と思われないよう、ここぞというときに使うのが効果的といえそうです。
【４】友達に向かってほっこりノロケた、「こいつ以外、ムリやからなぁ」
「自分に向かって直に言われるよりウレシイ！」（20代女性）などと、仲間に対して彼女の存在をアピールするのは、女性を喜ばせる王道と言えそうです。デレデレ口調より恥ずかしそうに言うほうが、「一時のノボセ」に見えず好感度も高くなるでしょう。
【５】心配そうな顔で真剣に、「おまえが先に死んだらどうしよう」
「老妻を亡くして悲しむ夫のドキュメンタリー番組に影響されて出た言葉にグラッ」（30代女性）などと、ネガティブな想像でも「私のこと大切なんだ」と感じられれば、女性は喜ぶようです。「２人の老後」を想像するのも、真剣なおつきあいである証拠としてプラスになるでしょう。
【６】いつものように笑い転げたあと、「一緒にいたら、いつか笑い死ぬ」
「その瞬間、いつまでも彼と笑っていたいと思った」（30代女性）などと、笑いのツボを共有できる相手として認めあえたとき、女性は幸せな未来を想像するようです。その場で急にトーンを変えて「でも、ずっと一緒だよ」などとささやけば、さらに素敵な彼女の笑顔を見られそうです。
【７】過去の恋を顧みて、「こんな気持ちになったのは初めて」
「経験豊富な彼の言葉だけに嬉しかった」（30代女性）などと、一定の年齢を過ぎて言うと、グッと重みが増す一言もあるようです。女性経験が少なくても、人生の経験値は高い30代以上なら、「やっと巡り会えた」という印象になるので、口にしても違和感がないでしょう。
【８】ぽつんと飾り気なく、「おまえだけだ」
「『モテるから心配だよ！』と茶化したら、怒った感じで返されてキュンとした」（10代女性）などと、ふだん言われないストレートな愛の言葉は、彼女の胸に刺さるようです。ただし冗談っぽく言うとせっかくのセリフが台無しになるので、目を見て真顔で言いましょう。
【９】ぎゅーっと抱きしめて、「ああ、生き返る」
「残業でボロボロに疲れた彼に言われて感激…」（30代女性）というように、自分は「彼にとってエネルギーの源」だと実感できると、女性は満たされた気持ちになるようです。腕の中の彼女の匂いを確かめるように深呼吸すると、彼女はさらにメロメロになるでしょう。
「私は特別な存在だ」と感じさせてくれる彼の一言で、女性は自信を持ち、輝き始めるものです。２人の関係を深めるためにも、価値ある一言を伝えてみてください。（水谷仁美）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計263名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査