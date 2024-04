【2024】上から下から眺めたい、新作美少女・セクシーフィギュア65選！

2024年予約開始や販売開始の最新美少女フィギュアをまとめて紹介!!

1/6スケール塗装済完成品 エルフィーネ・フィレット 花紫(はなむらさき)のバニーフィギュアwithぺろりシステム」「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 1/4 日影 ダークセクシーナース ver.」「ねんどろいど 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙素子 S.A.C.Ver.」など、アニメやゲームなどに登場する人気のキャラクターが登場した。

今後もさまざまなフィギュアを紹介していくので、ぜひ改めてチェックしていただきたい。

※ページにアクセスした時点で予約、販売が終了している商品もあるので、その点はご了承ください。

■POP UP PARADE ホロライブプロダクション 獅白ぼたん 完成品フィギュア[マックスファクトリー]価格:5,500円(税込)サイズ:全高:約170mm(ノンスケール)素材:プラスチック発売日:2024年7月未定ブランド名:マックスファクトリーシリーズ名:POP UP PARADE(ポップアップパレード)原作名:ホロライブ≪バーチャルYouTuber≫キャラ名:獅白ぼたん原型制作:まーしー(マックスファクトリー)

【商品情報】■ねんどろいど 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙素子 S.A.C.Ver.[グッドスマイルカンパニー]価格:6,900円(税込)サイズ:全高:約100mm(ノンスケール)素材:プラスチック発売日:2024年9月未定ブランド名:グッドスマイルカンパニーシリーズ名:『ねんどろいど』シリーズ原作名:攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズキャラ名:草薙素子原型制作:七兵衛(松田モデル)制作協力:ねんどろん

PCおよびスマートフォン向けRPG「放置少女」より、副将・楊貴妃を立体化。バニースーツのデザインはカードイラストを忠実に再現。両手と右足には囚われの楊貴妃をイメージした金属製の鎖は取り付けが可能。また鳥籠をモチーフとしたストラクチャも付属している。

価格:46,200円(税込)スケール:1/4サイズ:全長約400mm素材:プラスチック発売日:2023年11月未定ブランド名:FREEing(フリーイング)原作名:放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち〜キャラ名:楊貴妃

エイプリルフールのジョークとして誕生した「重音テト」が、歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V AI」の姿でねんどろいど化。表情パーツやオプションパーツも付属するので、好きな組み合わせで楽しめるのもうれしいポイントだ。

価格:7,500円(税込)サイズ:全高:約100mm(ノンスケール)素材:プラスチック発売日:2024年5月未定ブランド名:グッドスマイルカンパニーシリーズ名:「ねんどろいど」シリーズ原作名:「VOCALOID」シリーズキャラ名:重音テト

大人気スマホゲーム「崩壊3rd」より、火を追う十三英傑第二位の「エリシア」が、「真我・人の律者」の姿でフィギュア化! 魅惑の表情とポージングはどの角度から見ても麗しい。華やかさを添えるグラデーション表現や金属色表現にも注目だ。

価格:34,760円(税込)スケール:1/7サイズ:高さ約38cm(台座含め)素材:PVC・ABS発売日:2025年2月未定ブランド名:APEX原作名:崩壊3rd 崩壊学園キャラ名:エリシア

サービス開始1周年を記念してアブソルート部隊所属のエマを、ゲーム内のLive2Dをもとにフィギュア化。スカートの裾をそっと摘んでお辞儀をする、エレガントかつセクシーなポーズで表現。ヒップラインや太もも、スラっと伸びた脚などエマの特徴的なプロポーションを再現するため造形にもこだわっている。

価格:24,200円(税込)スケール:1/7サイズ:約25cm(帽子・台座含む)素材:PVC・ABS発売日:2024年9月未定ブランド名: F:NEX原作名:勝利の女神:NIKKEキャラ名:エマ

「勝利の女神:NIKKE」エマ 1/7スケールフィギュアFURYU HOBBY MALLで見る

Yostarが贈る大人気アプリゲーム「アズールレーン」より、グレイゴーストの異名を持つ「エンタープライズ」が着せ替え「ウィンド・キャッチャー」の姿で登場! 惜しみなく披露された美しいボディラインも完璧に再現。台座は別売りの「ボルチモア スプレンディッド・ギアVer.」「プリンツ・オイゲン ファイナル・ラップVer.」と合わせて飾ることも可能だ。

価格:25,300円(税込)スケール:1/7サイズ:高さ約27cm(台座含め)素材:PVC・ABS発売日:2024年8月未定ブランド名:APEX原作名:アズールレーン

アズールレーン エンタープライズ ウィンド・キャッチャーVer. 1/7 完成品フィギュアあみあみで見る

アミューズメントゲーム「ボンバーガール」より、ベリーダンス衣装のグリムアロエが登場! キュートででセクシーなベリーダンス衣装を身にまとい、軽やかに踊るグリムアロエ。ヴェールは取り外しできるので、おちゃめな表情もしっかりと堪能することができる。

価格:29,700円(税込)スケール:1/6サイズ:全高:約265mm素材:プラスチック・鉄発売日:2024年6月未定ブランド名:ウイング原作名:ボンバーガール ボンバーマンキャラ名:グリムアロエ

「ウマ娘 プリティーダービー」より、芯の強さはダイヤ級! ジンクスに挑むお嬢様「サトノダイヤモンド」が登場。爽やかな表情や、今にも走り出しそうな躍動感あふれる逸品になるよう、細部にまでこだわり造形・彩色をしたアイテムだ。

価格:25,300円(税込)スケール:1/7サイズ:全高:約305mm(台座含む)素材:PVC発売日:2024年5月未定ブランド名:KOTOBUKIYA(コトブキヤ)原作名:ウマ娘 プリティーダービーキャラ名:サトノダイヤモンド

ウマ娘 プリティーダービー「その背中を越えて」サトノダイヤモンド 1/7 完成品フィギュアあみあみで見る

「ダークエルフ村」から、読書が大好きなおしとやか少女・メルセデスが登場。純白の衣装には繊細な刺繍が造形され、その隙間からのぞき見える褐色肌のボディラインに目が釘付けになってしまうはず。また衣装は一部着脱可能になっており、魅惑の肌感も存分に堪能できる。

価格:28,600円(税込)スケール:1/6サイズ:約225mm素材:PVC・ABS発売日:2024年3月未定ブランド名:ヴェルテクスキャラ名:メルセデス

「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」より、“アスナ”が≪創世神ステイシア≫の姿でフィギュア化。風をはらみ揺れる髪やドレスが臨場感を演出し、大きく広げた翼はパール塗装を用いたクリアパーツの透け感と相まって、神々しさを感じる仕上がりとなっている。

価格:32,780円(税込)スケール:1/7サイズ:全高約310mm(武器/台座含む)、全長約350mm素材:PVC・ABS発売日:2024年10月未定ブランド名:ALTER(アルター)原作名:ソードアート・オンライン アリシゼーション 『ソードアート・オンライン』シリーズキャラ名:結城明日奈(アスナ/ティターニア)

ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld アスナ 創世神ステイシアVer. 1/7 完成品フィギュアあみあみで見る

大人気を博した「ヴァンパイア美少女 フェリシア」が、新たなカラーリングで登場! 通常版のフェリシアをお持ちの方にも新鮮な対称的なカラーリング。パッケージも新規デザインとなり、ファン必携の限定アイテムとなっている。

価格:16,500円(税込)サイズ:260mm素材:PVC発売日:2023年12月下旬ブランド名:KOTOBUKIYA(コトブキヤ)原作名:「ヴァンパイア」シリーズキャラ名:フェリシア

ヴァンパイア美少女 フェリシア 限定版 完成品フィギュアあみあみで見る

やや見下ろしたような表情、柔らかみを感じる肌の表現、風になびかれたサラリとした美しい髪の毛が彼女の魅力を引き立てている。 水着の豹柄は模様の大きさやバランスにもこだわりがつまっている。

価格:19,250円(税込)スケール:約1/6サイズ:全高約210mm素材:本体:ATBC-PVC/ABS、台座:布発売日:2024年6月未定ブランド名:ユニオンクリエイティブ造型師:カーブモデルズ原型:カーブモデルズPAINT:モチコウ

人気イラストレーターDSマイル氏のオリジナルキャラクターより「モモ」が1/6スケールフィギュアになってスカイチューブブランドより登場!色っぽさの中に、どこかかわいさが残る表情や、やわらかな肌とピンク髪の質感、むっちりと女性らしいボディーラインなどDSマイル氏の原画の魅力を細部まで再現!

価格:19,800円(税込)スケール:1/6サイズ:本体全高:約27cm(台座含まず)素材:PVCその他:上下キャストオフ仕様発売日:2024年4月未定ブランド名:SkyTube(スカイチューブ)原作名:≪オリジナルキャラクター:DSマイル≫キャラ名:モモ原型製作:TOMO彩色:もぐらぼ

イラストレーター・neco氏が手掛けるオリジナルイラスト「A-Z:」シリーズより、[S] が- full dress - バージョンとなって登場。クールな制服衣装に身を包み、キャップと前髪から見える涼やかな目線で周りを警戒する凛々しい姿が印象的。

A-Z:[S]-full dress- 1/7 完成品フィギュア[Myethos]《7月予約》価格:18,150円(税込)スケール:1/7サイズ:全高:255mm(台座含む)素材:PVC/ABS/金属発売日:2024年7月未定ブランド名:Myethos(ミートス)

A-Z:[S]-full dress- 1/7 完成品フィギュアあみあみで見る

大人気アニメ「無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜」より、主人公ルーデウスの師匠にして神と崇められる「ロキシー・ミグルディア」がボリュームのある1/3スケールフィギュアで登場!

価格:29,800円(税込)スケール:1/3サイズ:全高:約180mm×幅約300mm素材:プラスチック発売日:2024年8月未定ブランド名:ファット・カンパニー原作名:無職転生キャラ名:ロキシー・ミグルディア

ボロボロに損傷したウエディングドレスが大きくなびくインパクト抜群のイラストを再現!

価格:31,900円(税込)スケール:1/7サイズ:高さ293mm×幅235mm×奥行252mm素材:PVC発売日:2024年4月未定ブランド名:eStream原作名:ドールズフロントラインキャラ名:M950A

魔太郎氏デザインのチョコエルフちゃんがAMAKUNI「大褐色時代」シリーズに仲間入り!スカートをつまんでこちらに微笑む姿にて立体化。美しい褐色肌はもちろん、衣装の下に抑えられた窮屈そうな胸元やハート模様から覗く肌が目を引くニーソックス等、魔太郎氏のイラストを徹底的に再現。

価格:24,200円(税込)スケール:1/6サイズ:全高約28cm発売日:2024年6月未定ブランド名:あみあみ×AMAKUNI原作名:大褐色時代キャラ名:チョコエルフ

美味しいごはん、綺麗な景色、大切な友達。 手が届きそうな非日常の魅力を教えてくれるTVアニメ「ゆるキャン△」より、各務原なでしこと志摩リンフィギュアが登場!

アニメ「犬になったら好きな人に拾われた。」のワンシーンを、1/4スケールフィギュアで再現! 立体化のモチーフは第4話「犬の気持ち。」で見せた、ヒロイン加恋の愛らしい犬のコスプレコスチューム姿となっている。

価格:38,500円(税込)発売日:2024年5月未定スケール:1/4サイズ:全長:約300mm・全高:約200mmブランド名:FREEing(フリーイング)シリーズ名:B-STYLE原作名:犬になったら好きな人に拾われた。キャラ名犬飼加恋

AMAKUNI「大褐色時代」シリーズにきただりょうまさんデザインの褐色娘、優世ちゃんが登場!そしてつい注目してしまう大きなバストと、優世ちゃんの魅力を徹底的に追及して製作されている。さらに胸部分については差し替えパーツが付属! 水着の下が露になった、よりセクシーな魅力満点の優世ちゃんが楽しめる仕様になっている。

価格:26,400円(税込)発売日:2024年6月未定スケール:1/6ブランド名:あみあみ×AMAKUNI

大褐色時代 優世ちゃん 1/6 完成品フィギュアあみあみで見る

人気アニメ「ハイスクールD×D HERO」より、メインヒロインにしてオカルト研究部部長のリアス・グレモリーが大胆美麗な姿で登場! 白無垢? ビキニ? ふたつの衣装をいいとこ取りした“白無垢ビキニ”! 純白の着物部分が魅せる純情さとビキニ故の大胆な肌露出が絶妙なバランスで成り立っている。

価格:39,600円(税込)発売日:2023年8月未定スケール:1/7サイズ:全高:約250mmブランド名:KADOKAWAシリーズ名:KDcolle(KADOKAWAコレクション)原作名:ハイスクールD×D HEROキャラ名:リアス・グレモリー

「マクロスF」より、超時空シンデレラ「ランカ・リー」が、1/7スケールフィギュアになって登場! キャラクターデザインを担当した江端里沙さんによる作品10周年の記念イラストをモチーフに躍動感溢れるポーズで立体化。

価格:36,000円(税込)発売日:2024年11月未定スケール:1/7サイズ:全高:約315mmブランド名:グッドスマイルカンパニー原作名:マクロスF『マクロス』シリーズ 『超時空』シリーズキャラ名:ランカ・リー

ホロライブ5期生ブルー担当、「雪花ラミィ」が1/6スケールフィギュアとなって登場。 リン☆ユウママのイラストを元に超美麗フィギュアとして立体化。

価格:35,000円(税込)発売日:2024年5月未定スケール:1/6サイズ:全高:約220mmブランド名:マックスファクトリー原作名:ホロライブ≪バーチャルYouTuber≫キャラ名:雪花ラミィ

爆発的人気&話題のよむさんの「がんばれ 同期ちゃん」より、話題になっていた、後輩ちゃんの【水着シリーズ】をフィギュア化!よむさんの象徴でもある「ストッキング」を脱ぎ捨てて、Hカップ付豊満ボディを、白の水着でギリギリ纏う完璧表現!?

価格:19,800円(税込)発売日:2023年8月未定サイズ:全高約150mmブランド名:ユニオンクリエイティブ原作名:がんばれ同期ちゃんキャラ名:後輩ちゃん

TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」より、2Bが1/7スケールフィギュアで登場。このフィギュアのためだけに描き下ろされたイラストを元に戦闘中に靡くスカートや、印象的なブーツの質感など、細部まで細やかに立体化。白の契約の金属の質感やパーツによって異なる布の質感も、こだわりの彩色で再現されている。

価格:26,000円(税込)発売日:2024年9月未定スケール:1/7サイズ:全高:約200mmブランド名:アニプレックス原作名:ニーア オートマタ『ニーア』シリーズキャラ名:ヨルハ二号B型(2B)

「アズールレーン」より、チェシャ―が抱き枕カバーイラストVer.で登場!

価格:22,000円(税込)発売日:2024年7月未定スケール:1/6サイズ:全高:250mm(スタンド含まず)ブランド名:AniGame(ア二ゲーム)原作名:アズールレーンキャラ名:チェシャー

「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス」リトの妹「結城美柑」が、焼きトウモロコシを手にしたかわいいビキニ姿で登場!夏の海辺で焼きトウモロコシを手に、ひと休みしている愛らしいワンシーン。特徴的なウェーブの掛かった髪や、跳ね毛の造形も美しい仕上がりに。美柑と夏休みのドキドキをお楽しみいただきたい。

