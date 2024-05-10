おととい、東京・調布市で交通トラブルになった男性に向けて拳銃のようなものが発砲された事件で、警視庁はきょう、暴力団組員の男を逮捕しました。暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは指定暴力団・六代目山口組系の組員、長田健容疑者（38）です。長田容疑者はおととい午前2時40分ごろ、調布市若葉町で40代の男性に対して「殺すぞ」と叫び、拳銃のようなものを発砲し脅迫した疑いがもたれています。警視庁によりますと、