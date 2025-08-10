「女に興味ないのね…」とアプローチを諦めたくなる瞬間９パターン
気になる相手の態度があまりにも恋愛に興味がない様子だと、気持ちを伝える前に想い続ける気力もなくなってしまうもの。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「『この人、恋愛に興味ないな』と女性がアプローチを諦める男性の行動」をご紹介します。
【１】「結婚した先輩が気の毒」など恋愛や結婚に後ろ向きな発言をしたとき
「偏見が強くて面倒くさそう」（２０代女性）など、ネガティブ思考で「つまらなそうな男性」と株が下がるパターンです。「大変かもしれないけど結婚て憧れるよね」など最終的にはポジティブに着地させると、むしろ夢見がちではない大人な印象をもたれるかもしれません。
【２】「一人が気楽」など誰かと時間を共有することを拒絶しているとき
「人間嫌いはしんどい」（２０代女性）など、「まずは心を開いてもらうところ」からのスタートに重荷を感じるようです。気になる相手には「他の人と違ってキミは一緒にいるとラクだね」など、受け入れる可能性を伝えると女性のテンションは高まるかもしれません。
【３】「元カノを忘れられない」など過去の恋愛をひきずっているとき
「自分が入る余地ない」（２０代女性）など、他の女性を見ようとしていない様子に、早々に諦める女性は多いようです。たとえ元カノをひきずっていても「次！次！」など前を向いている姿勢をアピールすると、新たな恋愛のチャンスを逃さずに済むでしょう。
【４】「男友達は楽でいい」と女性との絡みをめんどくさがるとき
「女嫌いなんだなと思う」（２０代女性）など、女性に対して何かしらの嫌悪感を抱いていると疑われるようです。気になる相手には「過去の恋愛で嫌な思いをした」など素直に伝えると、「私はそんな想いさせない！」と母性が芽生える女性は多いかもしれません。
【５】一緒にいるときかかってきた友達からの電話に「ヒマヒマ！」と言っているとき
「友だちに負けたらその時点で終了！」（２０代女性）など、「ひまつぶし」として扱われたとガッカリするケースです。逆に「一緒に行く？」など誘ってあげると「友だちに紹介してくれる」と喜ぶ女性は多いでしょう。
【６】アニメキャラやアイドルについて嬉しそうに語っているとき
「現実には興味ないのかと思う」（１０代女性）など、２次元の女性が好きだと知ると女性はドン引きするようです。リアルな彼女が欲しいなら、せめて「○○ちゃんみたいなキャラクターがいたら好きになるのに」など伝えると女性もほっとするかもしれません。
【７】将来の話や夢の話のなかに「恋愛」や「結婚」がまったく出てこないとき
「付き合えてもヤキモキしそう」（２０代女性）など、とくに結婚を目指す女性は将来を見据えて一歩引いてしまうようです。今は考えられなくても「将来子どもは欲しいな」など可能性がゼロではないとアピールすると女性は安心するかもしれません。
【８】彼女がいない期間が１０年など、あまりに長すぎるとき
「女性に興味ないのかなと心配」（３０代女性）など、「彼女」という存在に価値を置いていない人生観に不安を抱くケースです。「仕事漬けだったからな」などタイミングだけの問題だったと示すと、むしろ「仕事を頑張っている」と誠実な印象をもたれるかもしれません。
【９】久しぶりに会っても仕事の話か、「忙しい」しか言わないとき
「少しの時間も取れないなんて諦めるしかない」（２０代女性）など自分に時間を割く気がない様子に優先順位の低さを実感するパターンです。本当は会いたいのに時間がないときは「１時間でもいいかな？」など『会いたい』ことはアピールしたほうがよさそうです。
ほかにも「『この人、恋愛に興味ないな』と女性がアプローチを諦める男性の行動」があれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（富岡由郁子）
