ÅìÂç¤¬Ž¢ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåŽ£¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë°ÕÌ£
ÅìÂçÌîµåÉô¤Î3Ê¬¤Î2¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤ÇÏ²¿Í¤ò·Ð¤ÆÆþ³Ø¤·¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡£¸½ºß¤ÎÉô°÷87¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó30¿Í¤ÏÎÀ¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¡Ö¥Î¡¼¥¢¥¦¥È°ìÎÝ¡£¥¨¥ó¥É¥é¥ó¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡£8·î¤Î¤¢¤ëÆü¡£ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤ÎÅìÂçËÜ¶¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ëÅìÂçµå¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅìÂçÌîµåÉô¤¬ÂÇ·âÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢°ìÌ£°ã¤¦¡£ÂÇ·âÍÑ¤Î¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ëÂÇ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ç¾õ¶·¤äºîÀï¤òÁÛÄê¤·¡¢¤½¤ì¤òÀë¸À¤·¤Æ¤«¤éÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¼ÂÀïÅª¤ÊÎý½¬¤À¡£ÂÇ¼Ô¤¬ÂÇ¤Ä¤È¡¢¶¯¤¤¥´¥í¤¬Í··â¼ê¤Î±¦¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¡ª¡×¡£¤Þ¤ï¤ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï²ÖºéÆÁ±É¹â¹»¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¡¢Âç³ØÌîµå¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£ÅìÂç¤¬½êÂ°¤¹¤ëÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢9·î9Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£ÅìÂç¤Ïº£½Õ¡¢10ÀïÁ´ÇÔ¤·¤¿¡£ºò½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤«¤é¿ô¤¨¤Æ14Ï¢ÇÔÃæ¡£1998Ç¯½Õ¤«¤é39µ¨¡¢ºÇ²¼°Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìÂç¤¬Ï»Âç³Ø¥ê¡¼¥°²ÃÌÁ»þ¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡Ö2¤Ä¤ÎÌóÂ«¡×
ÅìÂç¤Ï2010Ç¯½©¤ÎÁáÂç2²óÀï¤«¤é2015Ç¯½Õ¤ÎÎ©Âç2²óÀï¤Þ¤Ç94Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÏ¢ÇÔµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£2015Ç¯½Õ¤ÎË¡Âç1²óÀï¤Ë6ÂÐ4¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÅìÂç¤¬ÅìµþÏ»Âç³Ø¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÅìÂç¤ÏÃ¦Âà¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅìÂç¤ÏÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤Þ¤º¡¢ÅìÂç¤ÏÆüËÜÌîµå¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ËÌîµå¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1872Ç¯¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¶µ»Õ¥Û¡¼¥ì¥¹¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¤¬¡¢ÅìÂç¤ÎÁ°¿È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÂè°ìÂç³Ø¶èÂè°ìÈÖÃæ³Ø¡Ê¸½ºß¤ÎÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¹»Äí¤Ç¡¢¼ø¶È¤Î¤«¤¿¤ï¤éÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÌîµå¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿Àè¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëµìÀ©°ì¹â¡Ê¸½ºß¤ÎÅìÂç¶µÍÜ³ØÉô¡Ë¤Ï1880Ç¯Âå¤«¤é1890Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤ÇÆüËÜÌîµå³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¶¯¹ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤¬È¯Â¤¹¤ë·Ð°Þ¤À¡£¥ê¡¼¥°¤Î¸¶ÅÀ¤Ï1903Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Áá·ÄÀï¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢1914Ç¯¤ËÁá·ÄÌÀ¤Ë¤è¤ë»°Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤¬ÃÂÀ¸¡£1917Ç¯¤ËË¡Âç¡¢1921Ç¯¤ËÎ©Âç¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸ÞÂç³ØÏ¢ÌÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë°ì¹â¤ÎÌîµå¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÅìÂç¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥ê¡¼¥°¤Î¿Íµ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢1925Ç¯½Õ¤Ë¸ÞÂç³Ø¤Î±¿±Ä²ñµÄ¤¬ÅìÂç¤Î²ÃÌÁ¤ò¾µÇ§¡£Æ±Ç¯½©¤«¤éÏ»Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¥°¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëºÝ¡¢Åö»þ¤ÎÅìÂçÌîµåÉôÄ¹¡¦Ä¹Í¿ËôÏº¤ÏÉô°÷¤¿¤Á¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼«¤éÏ¢ÌÁ¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¡Ö°ìÅÙ¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È·ãÎå¡£Éô°÷¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤òÌóÂ«¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3¤Ä¤á¤Ï¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£1¶¥µ»1¤Ä¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤¬¤¢¤ëÅ·¹ÄÇÕ¤¬¡¢¹Å¼°Ìîµå¤Ç¤ÏÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦°ìÏ¢ÌÁ¤ÎÍ¥¾¡¹»¤Ë²¼»ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤äÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î½ÅÂç¤Ê»ö¼Â¤Ë¡¢ÅìÂç¤¬Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
1926Ç¯½©¡¢ÀÝÀ¯ÅÂ²¼¡Ê¤Î¤Á¤Î¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡Ë¤¬¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°ÁªÈ´»î¹ç¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¡¢ÀÝÀ¯ÇÕ¤ò²¼»ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£Àï»þÃæ¤Î1943Ç¯4·î¡¢Ê¸Éô¾Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÄÌÃ£¤ÇÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÀÝÀ¯ÇÕ¤òµÜÆâ¾Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÊÖ´Ô¤·¤¿¡£1946Ç¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¡¢µÜÆâ¾Ê¤Ç»ø½¾¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅìÂçOB¤Î¸ÍÅÄ¹¯±Ñ»á¤Î¿ÔÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÝÀ¯ÇÕ¤ËÂå¤ï¤ëÅ·¹ÄÇÕ¤¬ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¹»¤Ë²¼»ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤«¤é¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅìÂç¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÅìÂç¤òÎ¨¤¤¤ëÉÍÅÄ°ì»Ö´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö²æ¡¹¤Ë¤ÏÅìÂç¤¬ÆüËÜÌîµå¤Î³«ÁÄ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤È¡¢¥ê¡¼¥°²ÃÌÁ»þ¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÅìÂçÌîµåÉô¤Î3Ê¬¤Î2¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤ÇÏ²¿Í
ÅìÂç¤Î¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÅÀÃ¥¼è¤ÈºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¡×¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Æâ¤ÎÂ¾Âç³Ø¤È¤ÎÀïÎÏº¹¤ÏÂç¤¤¤¡£ÁáÂç¡¢ÌÀÂç¡¢Ë¡Âç¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦Æþ»î¤¬¤¢¤ê¡¢·ÄÂç¤Ë¤ÏAOÆþ»î¡¢Î©Âç¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÁªÈ´Æþ»î¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£ÁáÂç¤Ë¤ÏÁá¼Â¡¢·ÄÂç¤Ë¤Ï·ÄØæµÁ½Î¹â¤Ê¤É·ÏÎó¤Î¶¯¹ë¹»¤â¤¢¤ê¡¢¹Ã»Ò±à·Ð¸³¼Ô¤ä¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ò°ìÄê¿ô¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÅìÂç¤Ë¤ÏÌîµå¶¯¹ë¹»¤Î·ÏÎó¹»¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦À©ÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤éÌîµå¤ÇÍÇ½¤Ê¹â¹»À¸¤Ç¤â¡¢Ä¶Æñ´Ø¤ÎÅìÂçÆþ»î¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤ÎÅìÂçÌîµåÉô¤ÎÉô°÷¿ô¤Ï87Ì¾¡£ËèÇ¯20Ì¾Á°¸å¤Î¿·ÆþÀ¸¤¬ÆþÉô¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÎµÜÂæ¹¯Ê¿¡ÊË¡³ØÉô4Ç¯¡¦¾ÅÆî¹â¹»½Ð¿È¡Ë¤ä¼ç¾¤Î»³ÅÄÂçÀ®¡Ê¶µ°é³ØÉô4Ç¯¡¦¶ÍÊþ¹â¹»½Ð¿È¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Ìò¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÆþÉô¤·¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤À¡£
¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÎµÜÂæ¹¯Ê¿Áª¼ê¤Ï¡¢º£½©¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í»ÖË¾¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
µÜÂæ¤ÏºÇÂ®150Á¤ò¸Ø¤ê¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°ÄÌ»»4¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºò²Æ¤Ëº¸¸ª¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºòÅß¤Ë¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë½¤Àµ¡£¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½¬ÆÀ²áÄø¤Ë¤¢¤Ã¤¿º£½Õ¤Ï0¾¡3ÇÔ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÊÏ©¤Ï¥×¥í°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£½©¤ÎÅêµå¤ò¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜÂæ¤ÏÅìÂç¤ò»ÖË¾¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¹â3¤Î²Æ¤ËÉé¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤Æ¡Ê¿ÀÆàÀîÂç²ñ3²óÀïÇÔÂà¡Ë¡¢²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£ÅìÂç¤Ê¤é¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÅìµþÏ»Âç³Ø¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤é°ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¹â2¤ÎÅß¤ËÅìÂç¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¡¢3Ç¯½Õ¤«¤éÍ½È÷¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¡£¹â3¤Î8·î¤Ë¤ÏÅìÂçÌîµåÉô¤ÎÎý½¬²ñ¤Ë»²²Ã¡£¤½¤³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌîµåÉôÎ®¹ç³Ê¹ÖºÂ¡×¤Ç½Î¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÉÍÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¹ç³Ê¤ÎÈë·í¤¬ÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë1Æü10»þ´Ö°Ê¾å¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¸½Ìò¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï1Ç¯½©¤«¤éÍ··â¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ·â¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÄÌ»»3ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤À¡£Â´¶È¸å¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¡£
»³ÅÄ¤Ï»ÖË¾ÍýÍ³¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¹â¹»ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢À¾ÅìµþÂç²ñ¤Î3²óÀï¤ÇÀËÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã²ù¤·¤¯¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¾å¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÅìµþÏ»Âç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¹â3²Æ¤Ë¼õ¤±¤¿ÌÏ»î¤Ç¤ÏÅìÂç¤ÏEÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÌîµå¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ò¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ß¡¢ÅìÂç¤ÈÁá·Ä¤Ë¸½Ìò¤Ç¹ç³Ê¡£¡ÖÅìÂç¤Ê¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¶õµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÉÍÅÄ°ì»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÅìÂçÌîµåÉô¤Î½Ð¿È¡£¿·ÆüÅ´¤ò·Ð¤Æ³Ø½¬½Î¤ò³«¶È¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ä¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
Éô°÷¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤ÏÏ²¿Í¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¤Æ¤¯¤ë¡£2012Ç¯11·î¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¤é5ÅÙ¡¢¿·ÆþÀ¸¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÍÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï¹¥¤¤ÊÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡Ö¿·ÆþÀ¸¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤éµ»½ÑÅª¤ÊÎý½¬¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï²¿Í¤·¤ÆÆþÉô¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ø¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡Ù¤¬É¬Í×¡£¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ÇÂÎ¤¬¤Ê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤â¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¡¢2¥«·î¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾Âç³Ø¤È¤ÏÁª¼êÁØ¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ÉÍÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Ï¤Ç¤¤ë¡£²æ¡¹¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¾ÚÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸Ìîµå³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢ÆüËÜºÇÆñ´Ø¤ÎÂç³Ø¤Ç¤¢¤ëÅìÂç¤¬¾¡¤Ä¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç³ØÀ¸¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¼¨¤¹¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢ÅìÂç¤¬¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë°ÕµÁ¤Î°ì¤Ä¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡×
µÜÂæ¤Ï¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò»î¤¹¤³¤È¡×¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¡ÖÊ¸Éð¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¸Â´èÄ¥¤ë¡£ÅìÂçÌîµåÉô¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ø¹Ô¤±¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¶µ¼ø¿Ø¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¡£¿ÀµÜ¤Ø¹Ô¤±¤Ð¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢ÅìÂç´ð½à¤ÇÊÙ¶¯¤ò¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø´ð½à¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¤¿¤À¡¢ÊÙ¶¯¤âÌîµå¤â´èÄ¥¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ1Æü¤Î»þ´Ö¤¬24»þ´Ö¤è¤êÁý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£µÜÂæ¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÊÙ¶¯¤¬Âç»ö¤Ê¤È¤¤â¤¢¤ì¤ÐÌîµå¤¬Âç»ö¤Ê¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¡Ø´èÄ¥¤ë¡Ù¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£ÀµÄ¾¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¢¶ì¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤ÏÂç¤¤¤¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤é¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
»³ÅÄ¤â»×¤¤¤ÏÆ±¤¸¤À¡£¡ÖÅìÂç¤ÇÊÙ¶¯¤Ç¤âÌîµå¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÆ±À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
ÅìÂçµå¾ì¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¼Ñî¾å¡×¤ÈÂç½ñ¤µ¤ì¤¿¿â¤ìËë¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï½©¤Ø¤ÎÊúÉé¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¾¤Î5Âç³Ø¤ÏÌîµå¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï½ã¿è¤ËÂº·É¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡£Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢1¾¡¤â¤Ç¤¤º¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤â¼è¤ì¤º¡¢½ç°ÌÁè¤¤¤ËÍí¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ØÅìÂç¤¬ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢½ç°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤³¤½¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¡£
ÅìÂç¤Ï9·î9Æü¡¢³«Ëë»î¹ç¤ÇÎ©Âç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï·ÄÂç¡¢ÁáÂç¡¢Ë¡Âç¡¢ÌÀÂç¤Î½ç¤ÇÀï¤¦¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î½©¤ÎÅìÂç¤ÎÀï¤¤¤Ë¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£