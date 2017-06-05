済州ユナイテッド
『済州ユナイテッド』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月19日
2017年7月20日
2017年6月27日
2017年6月22日
2017年6月14日
2017年6月13日
2017年6月12日
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済州が韓国紙で驚きの主張を展開 「我々もリスペクトされる権利ある」
韓国メディアでは、クラブ幹部の衝撃発言が紹介されている
FOOTBALL ZONE
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ACLの乱闘騒ぎにアジア通の英国人記者が持論 浦和レッズへの裁定に異議
「浦和への罰金については、わたしは少し首を傾げざるをえない」とある記者
サッカーダイジェストWeb
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ACL乱闘についてアフリカメディアが済州を糾弾 「凶暴な騒動」
「必見、韓国の選手が凶暴な騒動で罰を受ける」と特集
FOOTBALL ZONE
2017年6月11日
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土田晃之が浦和と済州への処分に呆れ「意味わかんないでしょう」
「浦和も罰金って。意味分かんないでしょう」とバッサリ
スポーツ報知
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欧州メディア ACL暴行事件の一連の経緯を紹介「乱闘の処分は相応」
3選手と両クラブに対してAFCが相応の処分を下したと紹介
サッカーダイジェストWeb
2017年6月10日
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済州への重い罰則を伊メディアが報道 韓国側の主張は完全スルー
記事はあくまでも済州が浦和に対して一方的に暴行を働いたと指摘
FOOTBALL ZONE
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済州戦の乱闘騒ぎで浦和にも罰金220万円 「納得できない」反発が相次ぐ
ネットでは「到底納得できない裁定だ」など不満の声が噴出
J-CASTニュース
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ACL日韓乱闘の処分について中国で批判の声 「これで重罰？」
「済州の重罰は不可避」と浦和寄りの姿勢を示している中国メディア
Record China
2017年6月9日
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済州の新たな蛮行が明らかに 退場選手が主審らに暴力行為
済州ユナイテッド側の新たな暴力行為も明らかになったと発表
FOOTBALL ZONE
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済州がAFCの処分に猛反発「あり得ないし納得できない」
これに済州側は「処分が重すぎる」と猛反発していると韓国メディアは報じた
サッカーダイジェストWeb
2017年6月6日
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片山さつき議員 済州ユナイテッドの暴力行為に処罰求める
「何らかの国際的な対応があって然るべき」と処罰を求めた
FOOTBALL ZONE
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ACLで済州が浦和レッズに蛮行 親会社から発破をかけられた？
Kリーグのとあるクラブ関係者は済州に対し「経験不足の一言」と指摘
サッカーダイジェストWeb